Daniel Bisogno: Éstas serían las propiedades y bienes que están en disputa en su herencia

A casi dos meses del fallecimiento del conductor Daniel Bisogno, la controversia por sus bienes continúa creciendo. Esta semana, su hermano Alex B, rompió el silencio y declaró públicamente que no hay testamento, lo que ha provocado una “situación complicada” entre los familiares. Tras esta noticia el hermano de Daniel aseguró que Cristina Riva Palacio, ex de Daniel Bisogno, inició un juicio por la herencia del ‘Muñeco’

Eso no es todo, también señaló a Cristina de cortar relación con la familia Bisogno y de haber cambiado las chapas de la casa de Daniel, por lo que desconocerían dónde se encontrarían sus cenizas dejando en evidencia que ninguno de estos planes fueron las “instrucciones” que Daniel dejó sobre todo para con su padre.

“Si nosotros no lo hicimos, nosotros siendo su familia, y no tomamos esa decisión, ¿por qué lo haría Cristina, que es la exesposa? Que además se casaron por bienes separados, su relación se rompió hace mucho tiempo. Entre ellos ya no había nada, más que la niña era lo único que los unía”, dijo Alex B en entrevista con René Franco

Daniel Bisogno y su hermano, Alex B / Archivo TVNotas

¿Cómo ha respondido Cristina Riva Palacio a la polémica con Alex B?

Si bien la expareja y madre de la única hija de Daniel Bisogno ha guardado silencio. Hace unos días, Pati Chapoy defendió a Cristina Riva Palacio y se lanzó en contra de Alex B. Le pidió que “se pusiera a trabajar“ para cuidar de su padre y dejara de pelear por una herencia que le pertenece únicamente a la hija de Daniel Bisogno.

“Déjame decirte, Alejandro, que la situación no es complicada y está muy clara: las tres propiedades de Daniel Bisogno pasarán a manos de su hija, su única heredera. ¿Quién va a administrar ese patrimonio? Pues su mamá, que es a quien le corresponde”, sentenció la periodista.

No obstante, Pati Chapoy le reclamó que ahora es su turno de hacerse cargo: “Vienes a crear descontentos que no vienen al caso... Tu preocupación en este momento es ponerte a trabajar y ayudar a tu padre”, dijo.

¿Cuánto dinero le daba Daniel Bisogno a su padre cada mes?

A raíz de estas tensiones, también salió a la luz una cifra que ha sorprendido a muchos. La cuenta de espectáculos “La tía Sandra” reveló que Daniel supuestamente aportaba mensualmente alrededor de 75 mil pesos para el cuidado de su padre: una parte a su hermana Ivette por dedicarse al cuidado directo, y otra que se iba directo a su papá.

Aunque no existen documentos que respalden esta información, sí coincide con lo declarado por Alex, quien aseguró que su hermano siempre apoyó a sus padres económicamente.

Por su parte, Alex fue tajante al aclarar que no busca obtener un solo peso de la herencia: “No lo necesito y no lo quiero. Si me hacen firmar un documento, lo firmo, y yo renuncio. Yo no peleo una herencia, pero sí la voluntad de Daniel”, dijo.

Daniel Bisogno con su papá y hermano Alex B / Archivo TVNotas

¿Qué pasa con Charly Moreno, el supuesto ex novio de Daniel Bisogno?

Otro elemento clave en esta historia es Charly Moreno, la supuesta última pareja sentimental conocida de Daniel. Versiones aseguran que él vivía en un departamento propiedad del conductor, ubicado en la Zona Rosa de la Ciudad de México. Según el periodista Javier Ceriani, Daniel le habría dado ese lugar a su entonces pareja, lo que ahora complica aún más el panorama legal.

La abogada Marcela Torres explicó que si Charly fue ingresado por voluntad de Daniel, no puede ser desalojado por la fuerza: “Si Cristina cambiara las chapas cometería un delito de despojo… Si el novio de Bisogno no se sale de manera voluntaria, la única manera de sacarlo es por la vía civil”.

En medio de este conflicto, surgieron rumores sobre si Charly pelearía parte de la herencia. Sin embargo, el periodista Gabo Cuevas lo desmintió: “Él está apoyando a Álex y a su hermana… Es completamente falso que quiere una pensión… Estuvo por amor”, comentó.

Charly Moreno estaría en el departamento de Daniel Bisogno / IG: @charlymorenog

¿Realmente qué bienes dejó Daniel Bisogno?

Entre muchas cifras y disputas, en redes comienzan a preguntarse que es lo que en realidad pelean de Daniel y como si todos estos dimes y diretes no fueran suficientes el periodista argentino Javier Ceriani soltó una bomba que podría cambiar todo el panorama. En una entrevista de un supuesto exnovio de Daniel confesó detalles escandalosos sobre las verdaderas propiedades de Bisogno… y los supuestos movimientos para ocultarlas.

De acuerdo con ese testimonio, Bisogno habría tenido no una ni dos, sino hasta cuatro propiedades de alto valor. Pero lo más delicado del asunto es que muchas de ellas no estaban a su nombre, sino a nombre de su exesposa, Cristina Riva Palacio o de su papá. ¿La razón? Supuestamente, una estrategia para evadir impuestos. Y ahí no termina la cosa: el Audi A7 que manejaba, dinero en efectivo y hasta otros autos de lujo, también estarían involucrados en este enredo.

Las propiedades que estarían en la mira incluyen:



Una residencia en Jardines del Pedregal

Una casa de descanso en Cocoyoc

El departamento de la Zona Rosa

y la casa actual de su hija.

Incluso se dice que una de esas propiedades está envuelta en una disputa con un exdueño que reclama parte del terreno.

Ceriani sugiere que Cristina sabría exactamente dónde están los bienes ocultos y que su actitud hermética responde más a una estrategia de protección que a un simple proceso testamentario.