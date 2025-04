Alex B confirma guerra vs. exesposa de Daniel Bisogno por la herencia: “No sabemos dónde están las cenizas”

Hace unos días, trascendió que Alex B enfrentaría una fuerte disputa legal por la herencia de Daniel Bisogno, su hermano. Ahora, el mismo conductor de televisión confirmó que comenzó la guerra en contra de Cristina Riva Palacio, ex del presentador de ‘Ventaneando’ y mamá de su hija, por los bienes de su familiar.

De acuerdo con Claudia de Icaza, Alex B pelearía por la herencia de Daniel Bisogno, lo que generó aún más especulaciones de que habría tensiones familiares por este tema. Sin embargo, ningún implicado había dado detalles con respecto a este escándalo.

Alex Bisogno / Instagram

¿Qué dijo Alex B sobre la herencia de Daniel Bisogno?

Luego de que Alex B se reunió con Charly Moreno, presunta pareja sentimental de Daniel Bisogno, llamó la atención la ausencia de Cristina Riva Palacio, ex del conductor, en este encuentro.

Ahora, el mismo exconductor de ‘Al extremo’ confirmó que existe un distanciamiento con la ex del ‘Muñe’. Además de que Cristina Riva Palacio inició un juicio testamentario. ¡Desconocen el paradero de las cenizas de Daniel!

A través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, Alex indicó que Daniel murió intestado, así como que no han tenido comunicación con su sobrina.

Daniel Bisogno y su exesposa Cristina Riva Palacio. / Internet

“Por este medio queremos corroborar que, en efecto, Daniel no dejó elaborado ningún testamento”, escribió Alex.

“Con todo extrañamiento, queremos comentar que Cristina, la madre de (mi sobrina), ha cortado toda comunicación con nosotros desde hace algunas semanas. Todo comenzó cuando llevé a mi papá para visitar las cenizas de Daniel y nos encontramos con que cambió las llaves de las chapas de su casa. A la fecha, no sabemos dónde están las cenizas ni dónde podemos visitarlas; sobra decir que mi padre está profundamente triste”. Alex B

Alex B, hermano de Daniel Bisogno, en ‘El mitangrit de Horacio Villalobos’, presentado por TVNotas / Archivo TVNotas

¿Qué pasará con la herencia de Daniel Bisogno?

Asimismo, Alex B mencionó que su familia no pelearía por la herencia de Daniel Bisogno. Sin embargo, están dispuestos a hacer lo posible para que se cumpla la última voluntad del conductor de ‘Ventaneando’, que su hija sea la única beneficiara de todos los bienes.

“La familia Aguilar Bisogno no está peleando ninguna herencia que le corresponde a (mi sobrina). Para nosotros, lo más importante es su bienestar y así será siempre. Les rogamos al público y a la prensa que no permitan que unos cuantos mientan, tratando de buscar antagonistas o escándalos que no existen”, dijo.

Daniel Bisogno restos / Archivo TVNotas

“Si bien no estamos peleando ninguna herencia que le corresponde a (mi sobrina), como familia velaremos para que dicha herencia se cumpla a cabalidad y que ella sea la verdadera y única beneficiaria de los bienes de Daniel”. Alex B

Finalmente, el hermano de Daniel Bisogno pidió al público que reflexionaran sobre la importancia de dejar los papeles testamentarios en orden para evitar todo conflicto legal.

Al momento, Cristina Riva Palacio no ha dado mención con respecto al paradero de las cenizas de Daniel Bisogno, así como el juicio que inició de sucesión testamentaria sin informar a la familia del conductor de ‘Ventaneando’ por su herencia.

