Daniel Bisogno: Alex B revela la verdadera y millonaria deuda hospitalaria del ‘Muñe': “Ni pedir prestado”

A casi tres semanas de la muerte de Daniel Bisogno, su hermano, Alex B, ha hecho contundentes revelaciones de la vida del conductor de ‘Ventaneando’. Tales como los bienes que dejó a su hija, así como lo difícil que ha sido el duelo por su partida.

Sin embargo, lo que causó curiosidad entre los fans y seguidores de Bisogno fue sobre quién habría liquidado la cuantiosa deuda por el tiempo que Daniel estuvo hospitalizado, así como por los tratamientos y medicamentos que ‘el Muñeco’ recibió.

Aunque, en un principio, se especuló que Pati Chapoy se encargó de todos los gastos hospitalarios de su compañero en ‘Ventaneando’, poco después, Alex B brindó más detalles de lo que pasó con esta deuda.

¿Quién pagó la deuda hospitalaria de Daniel Bisogno?

Hace unas semanas, Alex B reveló que el seguro de TV Azteca pagó todo lo relacionado con el hospital de Daniel Bisogno. Sin embargo, volvió a dar detalles de toda la ayuda que recibieron por parte de los ejecutivos de la televisora en cuanto a la salud del conductor.

En una entrevista con Radio Fórmula, el exconductor de ‘Al extremo’ subrayó que no recibieron ayuda económica de Pati Chapoy, dado que no fue necesaria. Sin embargo, mencionó que sí era un tema del cual hubieran necesitado apoyo. En caso de no tener el seguro de TV Azteca.

“Daniel tenía un seguro de gastos médicos que le dio TV Azteca que se cubrió rápido porque la enfermedad fue muy cara, pero, a partir de que topó el seguro, TV Azteca dijo: ‘Ni se preocupen, nosotros seguimos haciendo frente’. Ese seguro estaba topado a 10 millones de pesos y se fueron rapidísimo”. Alex B

Agregó: “TV Azteca cubrió todo, todavía dos días antes de morir Daniel, llegaron jefes de Azteca al hospital y dijeron: ‘Lo que se tenga que hacer, que se haga’. Si no hubiéramos tenido ese apoyo, Daniel no hubiera vivido un año más”.

¿Cuánto fue de la deuda de hospital de Daniel Bisogno?

Eso no es todo, también confesó la cantidad puntual de la cuenta del nosocomio en el que estuvo internado su hermano. Aseguró que era “impagable”.

De principio, mencionó que un enfermero estuvo 24/7 al cuidado de Daniel y su sueldo también fue pagado por la televisora. Sin embargo, lo que sorprendió fue que se habrían visto en complicaciones de no ser por Azteca, dado que la deuda rebasó los 30 millones de pesos.

“Si nos hubieran dicho que no nos iban a apoyar, hubiéramos tenido que tomar otras decisiones… Ni siquiera para pedir prestado, porque la deuda era de millones, fueron como 30 millones de pesos que. ¿Quién los podría pagar? Nadie”. Alex B

Finalmente, el conductor reveló que ha vivido algunas situaciones paranormales en alusión a Daniel. Luego de que se dijo que se manifestó su espíritu en el foro de ‘Ventaneando’, Alex B también confesó que Pati Chapoy recibió tres llamadas del celular Daniel Bisogno.

Lo anterior desató especulaciones de que el fantasma de Daniel rondaría por el que era su entorno. Ante esto, Mhoni vidente comentó que el fantasma de Bisogno no estaría “tranquilo” y se querría “llevar” a alguien de ‘Ventaneando’.

Así lo dijo Alex B: