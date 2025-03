Daniel Bisogno se manifiesta ¡Llamó a Pati Chapoy tras morir!, asegura hermano del conductor

El pasado 20 de febrero, la industria del espectáculo sufrió una gran pérdida con la muerte de Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando, por una falla multiorgánica, tras complicaciones de salud que pasaron por un trasplante de hígado y severas infecciones.

Sin embargo, la desaparición del también comediante no ha sido el final de su presencia en la vida de quienes lo rodeaban, especialmente para su familia y colegas cercanos. Ahora, su hermano, Alex Bisogno, ha dado a conocer una situación que ha dejado a más de uno completamente desconcertado.

En una reciente entrevista con Flor Rubio, Alejandro reveló detalles sobre cómo él y su familia han lidiado con la partida de Daniel, pero fue la historia que compartió sobre Pati Chapoy la que ha puesto los pelos de punta a la audiencia.

Cabe mencionar que hace poco se viralizó un video en el que se le cae un arete a Pati Chapoy, justo mientras agradecía y despedía a Daniel Bisogno. Muchos internautas aseguraron que la caída del arte de Pati, parecía el espíritu de Daniel Bisogno.

Mira: Raquel Bigorra rompe el silencio sobre la polémica con Daniel Bisogno: "¿Disculparme de qué?”

Daniel Bisogno / Facebook: Ventaneando

Pati Chapoy revela llamadas pérdidas de Daniel Bisogno

El hermano de Daniel ahora ha narrado una anécdota impresionante relacionada con Pati Chapoy, quien vivió una situación tan extraña que ha dejado a todos cuestionando lo que realmente sucedió. Según Alex, un día se quedó con el celular de Daniel, resguardado en su hogar, ya que contenía información importante. Pero fue lo que sucedió a continuación lo que hizo que el misterio se profundizara.

“Habrá quien crea, habrá quien no, pero a mí no me dan miedo esas cosas... Mira, ya hay unos videos en internet que muestran cómo el arete de Pati Chapoy salió volando… bueno… hace unos días yo me quedé con el celular de Daniel porque ahí tiene sus aplicaciones del banco, cosas importantes”. Alex B

El teléfono estaba perfectamente guardado en su casa. Sin embargo, días después, recibió una inquietante llamada de Yari González, productora de Ventaneando. “Oye, Pati te andaba... (Pati andaba de viaje), Dice Pati que si necesitas algo porque tiene tres llamadas perdidas del celular de Daniel”.

Alex, completamente sorprendido, le explicó que el celular estaba bajo su custodia y que, además, no había estado en casa para que alguien lo pudiera haber usado. “No es posible”, le dijo. “Ese día me fui a un concierto, no, no puede ser”. Pero la historia no terminó ahí.

Pati Chapoy apoyaba a Daniel / Instagram

Alex B, hermano de Daniel Bisogno revela que no le da miedo este tipo de experiencias

Yari, casi al borde del llanto, insistió: "¿Seguro no marcaste tú?”. El hermano de Daniel reafirmó que no había sido él, ni nadie más, quien había tocado el celular. Tres llamadas fueron realizadas desde el teléfono de Daniel, algo que parecía imposible.

“Me quedé helado. ¿Tres llamadas del celular de Daniel? No puede ser”, continuó Alex. “Yari casi se pone a llorar: '¿No marcaste tú?’. A mí, sinceramente, no me da miedo”.

Pati Chapoy cuestiona a El Muñeco por su posible participación en programa de Televisa / @Ventaneando / Captura de Pantalla

Mira: Carlos Cuevas arremete contra Pati Chapoy y Daniel Bisogno: “Gente nefasta”

Hermano de Daniel Bisogno cree que su hermano quería agradecerle a Pati Chapoy

Para Alex, la explicación es simple: Daniel estaba agradecido con Pati por todo lo que hizo por él.

“Si a alguien hubiera llamado Daniel, hubiera sido a Pati, porque no se pudo despedir. Estaba muy agradecido. Él ya tenía todo planeado para regresar a Ventaneando y darle las gracias”. Alex B

Este no ha sido el único evento extraño que ha ocurrido desde la muerte del ‘Muñe’, Alex compartió también una experiencia paranormal en la casa de su hermano:

“Hace unos días llegué a la casa de Daniel y la (luz de la) cocina estaba prendida, cuando yo dejo todo apagado. Además, es una zona donde no hay subsidio. Es carísimo todo. No tenemos dinero para pagar eso, así que siempre apago todo. Y ahí estaba la luz encendida”, concluyó.

Mira: Alex B no suplirá a Daniel Bisogno en ‘Ventaneando’, pero en ‘Hoy’ no le cierran las puertas