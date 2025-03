Raquel Bigorra rompe el silencio sobre la polémica con Daniel Bisogno: "¿Disculparme de qué?”

El fallecimiento de Daniel Bisogno el pasado 20 de febrero conmocionó al mundo del espectáculo. Con una trayectoria de casi de tres décadas en Ventaneando, el conductor enfrentó diversas controversias a lo largo de su carrera, una de las más mediáticas fue su ruptura con Raquel Bigorra.

La amistad entre ambos llegó a su fin en 2019 tras un escándalo en el que se acusó a la conductora de filtrar información privada de Bisogno. Ahora, a semanas de su partida, Bigorra ha vuelto a hablar sobre el tema y ha dejado claro su sentir al respecto.

Raquel Bigorra se despide de Daniel Bisogno / Redes sociales

Raquel Bigorra recuerda su ruptura con Daniel Bisogno “fue un proceso muy difícil”

Durante un evento reciente, Raquel Bigorra fue abordada por la prensa y compartió su sentir tras la muerte de su examigo. Con honestidad, la presentadora cubanomexicana reveló lo complicado que fue enfrentar el escándalo que los separó.

“Sentí tan feo. Ya ves que éramos vecinos de Dani y bueno, falleció... No lo esperaba” Raquel Bigorra

Además, confesó que el distanciamiento con Bisogno fue una experiencia emocionalmente difícil: “Desde el día uno lo quería yo ahorcar. Fue un proceso. Tuve que vivir el duelo de una amistad también. Y en parte emocionalmente fue muy difícil y duro para nosotros”.

Bigorra también mencionó que la situación mediática la afectó considerablemente: “Mi vida dio un giro total. Fue un acoso, un señalamiento que todavía lo sigo pagando”.

"¿Disculparme de qué?” Raquel Bigorra defiende su postura

Cuando se le preguntó si había considerado hablar con Bisogno antes de su partida, la conductora fue contundente: “Disculparme ¿de qué? Aquí había de dos sopas, salir y abrir mi boca y contar muchas cosas que nunca conté. Creo que he sido dueña de mi silencio. Yo estoy tranquila”.

Bigorra reiteró que nunca traicionó a su amigo y que no tenía nada que reclamarle: “Yo no hice nada de lo que se me acusó. No tuve nada que reclamarle en su momento”.

Pese a todo, aseguró que en su corazón no guardó rencor: “Yo me quedo con lo padre que vivimos, con lo que nosotros como amigos logramos conciliar con mucha gente con la que en su momento él estuvo muy peleado y distanciado. En mi casa juntamos a mucha gente con él. Todo el tiempo que estuvo enfermo le deseé cosas buenas, en vida, con los medios, con gente en común. La verdad es que yo sané mi corazón. Siempre he estado tranquila.”

Raquel Bigorra reconoce que la pasó mal tras su salida de LCDLFM / Clasos

Alex Bisogno habla sobre la relación entre su hermano y Bigorra

Alejandro Bisogno, hermano del conductor, también rompió el silencio sobre la polémica relación entre Daniel y Raquel. En un encuentro con la prensa, aseguró que su familia respeta la postura de su hermano.

“Lo que pasó entre ella y él solamente ellos lo saben”, comentó Alex. “Nosotros nos enteramos porque, bueno, es mi hermano, y en algún momento comentó: ‘Estoy desilusionado, estoy decepcionado de ella, no la quiero cerca de mi vida’ y nosotros lo respetamos”. Alex B

El hermano del conductor enfatizó que, aunque no le guardan rencor a Bigorra. Tampoco olvidan lo sucedido: “Si le hizo algún daño, el daño nos lo hace a nosotros también porque somos familia”.

Finalmente, envió un mensaje a quienes tuvieron conflictos con su hermano: “Todos aquellos enemigos de Daniel, que les vaya muy bien. Yo sé que mi hermano, lo que haya hecho, lo que haya dicho, nunca lo hizo con el afán de hacerles algún daño, simplemente era Daniel Bisogno”.