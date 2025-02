Raquel Bigorra revela si le hizo magia negra a Daniel Bisogno para que se enfermara

Durante la noche del pasado 20 de febrero, se dio a conocer que Daniel Bisogno, conductor de ‘Ventaneando’ y actor, murió a los 51 años. Su deceso ocurrió después de una prolongada lucha contra diversas complicaciones de salud que culminaron en una falla multiorgánica.

En septiembre de 2024, el conductor recibió un trasplante de hígado, pero poco después enfrentó infecciones que agravaron su estado. Desde enero de 2025, permaneció en terapia intensiva hasta que, lamentablemente, su cuerpo no resistió más.

Su hermano, Alex Bisogno, explicó en Ventaneando:

“Las bacterias seguían afectando su cuerpo debido a las prótesis en las vías biliares, lo que complicaba su recuperación.”

Las infecciones recurrentes fueron tratadas co antibióticos muy potentes que afectaron el funcionamiento de sus riñones, lo que llevó a una acumulación de líquidos en los pulmones y, finalmente, a una falla multiorgánica por la cual perdió la vida la noche del 20 de febrero de 2025.

Raquel Bigorra se solidariza con Daniel Bisogno / Redes sociales

¿Qué dijo Raquel Bigorra de la muerte de Daniel Bisogno?

La noticia ha sido muy lamentada por varias figuras del espectáculo entre ellas, Raquel Bigorra, quien fue una amiga muy cercana a Daniel Bisogno. En el pasado, los presentadores eran inseparables. No obstante, una serie de polémicas terminó por distanciarlos en 2019.

“Saben que todo este tiempo que estuvimos distanciados, yo siempre me quedé con lo mejor que vivimos cuando fuimos amigos y solo eso. Respeto y que vuele alto y que esté tranquilo, que esté en paz, que yo pienso que así será”, puntualizó.

Daniel Bisogno homenaje póstumo / Instagram

¿Raquel Bigorra le hizo brujería a Daniel Bisogno?

Sin embargo, Raquel Bigorra se pronunció ante las especulaciones que la acusaban en redes de haberle hecho bruj3r1a. La cubana negó estos señalamientos.

“Hay un par de videntes que llamaron a la prensa para decirles que yo le había hecho un trabajo, pero yo creo que en esta carrera, uno aprende a no tomarse las cosas personales y a dejar pasar hay que aprender a elegir las batallas”. Raquel Bigorra

“Si voy a contestar a cada rato, yo no he hablado en 5 años ( problemas con Daniel Bisogno) menos ahora voy a decir, es momento de ser compasivos”

Ante la pregunta de si se arrepiente de no haber solucionado sus conflictos con Daniel, la conductora y cantante mencionó que no, ya que está tranquila con la certeza de haber actuado correctamente.

Daniel Bisogno y Raquel Bigorra fueron grandes amigos hasta que su amistad se fracturó para siempre.

“No, para nada. Yo creo que nada responde mejor a una situación así que tus acciones. Puedes pensar mil cosas, pero lo que realmente habla de ti son tus actos. En estos cinco años, me mantuve tranquila, dejé que me calumniaran y que dijeran lo que quisieran. Finalmente, es una pena este desenlace. He sido paciente y he aprendido a dejar pasar”, concluyó.

