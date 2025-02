Daniel Bisogno: su hermana rompe el silencio y revela cómo fueron los últimos momentos del conductor

El fallecimiento de Daniel Bisogno el pasado 20 de febrero conmocionó al mundo del espectáculo. A sus 51 años, el conductor de Ventaneando perdió la batalla contra los problemas de salud que enfrentaba desde 2023. Su muerte fue anunciada por Pati Chapoy en redes sociales, y posteriormente se le rindió un homenaje en TV Azteca.

Durante la última emisión en la que participó Daniel Bisogno, sus hermanos Alex e Ivette lo acompañaron en el foro, sin imaginar que sería una de las últimas ocasiones en las que estarían juntos. Ahora, su hermana ha decidido hablar públicamente sobre el duelo que enfrenta la familia y los momentos finales de El Muñeco.

Daniel Bisogno / Facebook: Ventaneando

Ivette Bisogno revela los últimos deseos de Daniel Bisogno

En la emisión del 24 de febrero de Ventaneando, Ivette Bisogno confesó que fue una de las pocas personas que lograba entender a su hermano en sus últimos días. Relató que Daniel le preguntaba qué necesitaba para regresar a casa, manteniendo la esperanza de una recuperación. Además, compartió que el conductor reaccionaba de forma particular a ciertas palabras clave que le mencionaba.

“A mí me dijo. No se le entendía muy claro por el oxigeno que tenía: '¿Qué necesito para irme a mi casa?’ Él seguía pensando así y se lo entendí clarito. Y luego me decía palabras sueltas, decía: ‘Bebé', yo creo que se refería a (su hija). Decía papá también. Cuando le dijimos mi papá va a estar bien, movió la cara. Le decía palabras que eran claves para él y reaccionaba. ‘Ventaneando’ era una de ellas, el teatro, y pelaba los ojos. El nombre de Érika, su patóloga; Érika nos dijo que vas muy bien, y se sorprendía y abría sus ojos”, contó emocionada.

¿Dónde descansarán las cenizas de Daniel Bisogno?

Uno de los temas más sensibles para la familia Bisogno es el destino de las cenizas del conductor. Ivette reveló que inicialmente se contempló construir un nicho en la casa de sus padres, para que él y su madre estuvieran juntos. Sin embargo, la hija de Daniel expresó su deseo de tener un lugar accesible para visitarlo con frecuencia.

“No hemos tenido mucho tiempo para hablar de eso, pero queremos que estén juntos (Daniel y su madre). Mi hermano propuso que en casa de mis papás hacer un nichito y tenerlo a los dos. (su hija) quiere verlo más seguido, en una iglesia”, finalizó Ivette Bisogno.

