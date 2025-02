Daniel Bisogno: Raquel Bigorra se solidariza con el presentador ante su nueva crisis de salud

La salud de Daniel Bisogno ha sido motivo de preocupación en las últimas semanas. Tras haber sido hospitalizado, diversos medios como ‘En shock’ y Kadri Paparazzi han reportado que el estado del conductor ha ido empeorando, ya que le habían detectado una trombosis pulmonar.

Incluso, se llegó a decir que Daniel había solicitado la presencia de toda su familia en la clínica, lo que causó mucha especulación en redes sociales.

Recordemos que el también actor de teatro ha sido hospitalizado en varias ocasiones tras el trasplante de hígado al que se sometió en septiembre del 2024.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Daniel Bisogno?

El pasado 12 de febrero, Alex Bisogno, hermano de Daniel, declaró en el programa ‘Ventaneando’ que el conductor estaba “delicado” y en terapia intensiva. No obstante, va recuperándose poco a poco.

De acuerdo con Alex B, tras el trasplante, Daniel contrajo una fuerte bacteria “en las vías biliarias” que, hasta el momento, no se ha podido erradicar por completo, pues se ha hecho resistente a los antibióticos, lo que ha complicado su situación.

“Llevamos meses tratando de luchar contra esta bacteria. Daniel sí está en una situación compleja, pero, bueno, eso estaba desde antes. Esto no acaba hasta que recupere la salud al 100% y lo vean trabajando”, indicó.

También le pidió al público que no confiara en información que no viniera directamente de él o ‘Ventaneando’ y aseguró que Daniel está luchando por su vida.

¿Qué dijo Raquel Bigorra sobre el estado actual de salud de Daniel Bisogno?

Toda esta situación ha causado preocupación entre los fans de Daniel Bisogno, así como en sus colegas del medio artístico, incluyendo a Raquel Bigorra, con quien el conductor tuvo una gran amistad, pero, por diferencias personales, terminaron distanciados.

En entrevista para el programa ‘Todo para la mujer’, la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ dijo sentirse muy preocupada por Daniel, pues, pese a los problemas que tuvieron en el pasado, comprende que está pasando por un proceso complicado.

Raquel Bigorra “Yo sé que lo que está viviendo no es fácil. No me quiero ni imaginar lo que está viviendo su familia, lo que está viviendo él porque estar en un hospital y más a cada rato es desgastante y doloroso”

Si bien descartó la posibilidad de un acercamiento, sostuvo que, por el gran cariño que le tuvo, desea que esté bien y pueda recuperarse por completo.

“Siempre que le tengo un pensamiento, nunca me acuerdo de lo feo. Al final, hubo un cariño. Si no me hago presente es porque no hay necesidad de eso”, puntualizó.

Daniel Bisogno necesita donadores de sangre

En su momento, Alex B mencionó que, en un futuro, se podrían necesitar donadores de sangre y plaquetas para Daniel.

“Va a necesitar donadores de sangre y donadores de plaquetas, no sabemos cuánto ni cuándo porque es conforme él vaya necesitando. Lamentablemente, por tantas intervenciones médicas, pues hay que estar respaldados con paquetes”, manifestó..

Hasta el momento, no ha habido más actualizaciones sobre el estado de salud de Daniel Bisogno. No obstante, todo parece indicar que su recuperación es lenta, pero segura.

