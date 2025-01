Alex B quiere salir del desempleo; podría hacer proyecto con la exnovia de su hermano, Daniel Bisogno

Luego de su sorpresiva salida del programa ‘Al extremo fin de semana’, Alex B, hermano del polémico conductor Daniel Bisogno, ha decidido dar un giro a su carrera y emprender un nuevo camino en las redes sociales. A sus 48 años, el periodista y conductor optó por aprovechar YouTube a falta de trabajo para mantenerse en el ojo público, y salir del desempleo.

¿Cuál es el nuevo proyecto de Alex B?

En recientes declaraciones, Andrea Escalona, exnovia de Daniel Bisogno y actualmente amiga del conductor de ‘Ventaneando’, reveló algunos detalles sobre el proyecto que el hermano de Daniel trae entre manos. Según la conductora del programa ‘Hoy’, Alex B está preparando un nuevo programa para YouTube, donde explorará su faceta como reportero y entrevistador, algo que se le da con gran destreza.

Andrea Escalona fue novia de Daniel Bisogno / Instagram

“Fíjate que me acaba de invitar Alex porque creo que está haciendo algo en internet, cosa que me parece muy buena. Está buscando como por YouTube”, comentó Escalona, quien destapó que será una de las invitadas especiales en este nuevo espacio.

Aunque Andrea no dio más detalles sobre el concepto del programa, dejó claro que el proyecto está en camino y que, sin duda, será una gran oportunidad para Alex de reinventarse y establecer una nueva fuente de ingresos en el mundo digital tras quedarse sin trabajo en la televisión.

¿Alex B podría estar en ‘Hoy’?

La posibilidad de que Alex Bisogno se sume al elenco de ‘Hoy’ también ha sido un tema recurrente desde su salida de ‘Al extremo’ y el rumor comenzó a surgir hace unos días.

Al respecto, Andrea Escalona, quien es parte del equipo del programa, dejó claro que por ahora no hay vacantes disponibles en el matutino. “Mi tía es la productora, Andrea Rodríguez, pero no tengo nada que ver con las decisiones de nuevos integrantes, y de momento no hay ninguna vacante”, comentó.

A pesar de esto, Andrea subrayó que su tía, Andrea Rodríguez, siempre está atenta a las oportunidades de sumar nuevos talentos al equipo, por lo que no se descarta que en el futuro haya cambios.

Hasta el momento, Alex B no ha comentado nada acerca de un nuevo proyecto en puerta.

