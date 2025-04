¿Hermano de Daniel Bisogno estaría disputando la herencia que sería para la hija del conductor?

En la más reciente transmisión de ‘Ventaneando’, los conductores hablaron de Imelda Tuñón y del testamento de Julián Figueroa, el cual ha sido tema de conversación debido a que señaló que este habría sido falsificado.

En medio del tema, Pati Chapoy, figura clave de Ventaneando y amiga cercana de Daniel Bisogno, rompió el silencio y en plena emisión del programa no dudó en lanzar una fuerte crítica hacia su excompañero por este mismo tema.

“Te voy a decir una cosa... El señor Daniel Bisogno no dejó testamento y dejó desprotegida a su hija, así es que... y aquí teníamos a Daniel Bisogno que hablaba maravillas de su hija”. Pati Chapoy

Este comentario dejó impactados a los demás conductores del programa, quienes no esperaban una declaración tan directa. Aunque Chapoy ha dejado claro su afecto por Daniel, no dudó en expresar su molestia, sobre todo porque el conductor le había asegurado que todo estaba “en orden” legalmente.

Además, la periodista Inés Moreno, a través de su canal de YouTube, explicó que el conductor expresó en vida su deseo de dejarle toda su fortuna a su hija. Sin embargo, al no haber un testamento firmado, su voluntad ha quedado en entredicho, lo que ha desatado una ola de tensiones familiares y mucha incertidubre luego de ver a Alex B ¡con el ex de Daniel! ¿planean quedarse la herencia? ¡Esto es lo que se sabe!

¿El hermano de Daniel Bisogno quiere parte de la herencia?

La controversia ha tomado un nuevo giro con las declaraciones de la periodista Claudia de Icaza. A través de su cuenta de X (antes Twitter), De Icaza lanzó una insinuación fuerte:

“Y sí, el hermano de Daniel Bisogno hará hasta lo imposible para que su hermano recién fallecido siga aportando a la familia.” Claudia de Icaza

Esta teoría cobró fuerza luego de que Alex publicara en Instagram una fotografía rodeado de familiares y de Charly Moreno, quien habría sido su pareja sentimental, reunidos en la casa de “El Muñe”, apodo con el que se conocía a Daniel.

Lo que llamó la atención fue la ausencia de Cristina Riva Palacio (exesposa de Daniel) y de Michaela, su hija, en dicha imagen.

Muchos usuarios interpretaron esta publicación como una reunión privada para discutir la repartición de los bienes, lo que aumentó las especulaciones sobre un posible interés oculto de parte del hermano del conductor.

Desde luego, todo eso son meras especulaciones y se desconoce a ciencia cierta cuál fue el motivo de la reunión.

¿Quién se quedará con la fortuna de Daniel Bisogno?

La incógnita acerca de la herencia del conductor de Ventaneando sigue sin resolverse. Aunque no se conocen cifras oficiales sobre la fortuna de Bisogno, se sabe que acumuló un patrimonio importante gracias a su larga carrera en televisión.

El problema radica en que, al no haber un testamento claro, cualquier familiar directo tiene derecho a iniciar un proceso de sucesión legítima. En ese escenario,la hija de Daniel sería su heredara. Sin embargo, un juez tendría que determinarlo investigando si existen otros herederos.

Mientras tanto, el público y los medios siguen atentos a los próximos movimientos legales. Las declaraciones de Inés Moreno, Claudia de Icaza y Pati Chapoy solo han puesto más leña al fuego en esta historia.

Hasta el momento, Alex Bisogno no ha hecho ninguna declaración al respecto, por lo que no se sabe si la reunión con el supuesto ex de su hermano estaba relacionada con conversaciones sobre la herencia o si simplemente fue una reunión más, como las que solían tener con Daniel.