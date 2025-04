Daniel Bisogno: Revelan cuánto dinero le daba el conductor a su papá cada mes

A poco tiempo de la muerte de Bisogno, conductor de ‘Ventaneando’, su nombre está en boca de todos debido a que Daniel murió intestado.

La controversia se desató el pasado domingo 13 de abril cuando el hermano de Daniel publicó un comunicado en el que señaló que Cristina Riva Palacio, exesposa del fallecido conductor y mamá de su única hija, había iniciado “un juicio de intestado”. Además, indicó que su excuñada había cortado toda comunicación con la familia Bisogno.

Por otra parte, afirmó que Daniel siempre hizo equipo con la familia para apoyar a sus papás y que siempre dejó claro de manera pública y privada que quería que su herencia también sirviera para apoyar a sus padres.

Ante el comunicado, Pati Chapoy explotó contra Alex y le lanzó un mensaje tremendo, asegurando que ahora le corresponde a él ayudar a su padre.

Pati Chapoy “Vienes a crear descontentos que no vienen al caso. Tu preocupación en este momento es ponerte a trabajar y ayudar a tu padre. No metas cizañas. No hagas este tipo de documentos. El problema está en tu cabecita. Si te estás dirigiendo como el jefe de la familia, lo primero que tienes que hacer es ponerte a trabajar y cuidar de tu papá. Eso te corresponde. Tú eres el hijo. Daniel ya se murió. Daniel fue muy generoso contigo”.

Mira: Pati Chapoy explota contra Alex B por “crear problemas” por la herencia de Daniel: “Ponte a trabajar”, VIDEO

Alex B y Cristina Riva Palacio pelean por la herencia de Daniel Bisogno / IG: @alexbbisogno / YT

¿Cuánto dinero le daba Daniel Bisogno a su papá?

En medio del escándalo y luego que Pati Chapoy le dijo a Alex B, a través de las cámaras de ‘Ventaneando’ que se pusiera a trabajar, la cuenta de espectáculos y farándula ‘La tía Sandra’, filtró la cifra que presuntamente Daniel destinaba mensualmente al cuidado de su padre.

“Daniel le daba $40 mil pesos a la hermana por cuidar a su papá, y Daniel daba a su papá otros $35 mil pesos directamente. Eso es lo que están pelando”, escribió la cuenta. Cabe destacar que no existe alguna prueba de lo filtrado. Sin embargo, podría coincidir la información revelada con lo que dijo Alex B en una entrevista reciente. El conductor aseguró que entre hermanos decidieron que Ivette Bisogno se saliera de trabajar para dedicarse a cuidar a su papá

Revelan cantidad que supuestamente Daniel entregaba a su papá y hermana. / X: La tía Sandra

Mira: Conductor de Ventaneando revela audios paranormales ¿Era la voz de Daniel Bisogno?

¿Qué es lo que quiere hacer Alex B con la herencia de Daniel Bisogno?

En entrevista con René Franco, Alex B, hermano de Daniel Bisogno, aclaró que no busca el dinero de su hermano, pero sí velar por que se cumpla la voluntad del conductor.

También desmintió que su hermano lo mantuviera, pero sí aclaró que Bisogno no quería dejar desprotegido a su padre.

“Yo quiero dejar claro, creía que lo había hecho, los hermanos no estamos peleando absolutamente nada. Yo Alejandro Bisogno no quiero un peso de Daniel. Yo he trabajado desde muy chico, he sido previsor, bien administrado, compré mi departamento, mi coche propio, he invertido mi dinero en cosas que no necesariamente tienen que ver con el medio artístico y que afortunadamente me dan para vivir”.

Además, Alex aclaró que no quiere ni necesita los bienes que haya dejado su hermano. Incluso aseguró que si era necesario firmar un documento en el que renuncia a dichos bienes lo haría. Declaró que lo único que pelea es la voluntad de Daniel.

Mira: Alex B declaró que desconocen en dónde están las cenizas de Daniel Bisogno