Pati Chapoy exhibe sin piedad a Daniel Bisogno en el aniversario de Ventaneando: “Era muy envidioso”

En el marco del aniversario número 30 de Ventaneando, el equipo del emblemático programa de espectáculos de TV Azteca realizó una transmisión especial en la que no solo recordaron los momentos más importantes de estas tres décadas al aire, sino también a uno de sus integrantes más polémicos y recordados: Daniel Bisogno.

Pati Chapoy / Redes sociales

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre Daniel Bisogno en el aniversario de Ventaneando?

Fue durante la transmisión especial de Ventaneando de este jueves 22 de enero cuando Pati Chapoy habló abiertamente sobre la personalidad de Daniel Bisogno dentro del programa. La periodista explicó que, pese al cariño con el que hoy se le recuerda, el conductor tenía un carácter complicado y una actitud que no siempre era bien recibida por sus compañeros.

De acuerdo con Chapoy, Bisogno solía mostrarse incómodo ante la llegada de nuevos talentos al programa, particularmente cuando se trataba de conductores jóvenes. La titular de Ventaneando aseguró que Daniel no soportaba compartir el espacio con quienes comenzaban a destacar dentro del foro.

Las declaraciones fueron realizadas frente al resto del equipo actual, conformado por Pedro Sola, Rosario Murrieta, Mónica Castañeda, Ximena “La Choco” Pérez, Linet Puente y Ricardo Manjarrez, quienes escucharon atentos mientras se recordaban distintas facetas del conductor.

Pati Chapoy se lanza en contra de Daniel Bisogno / IG: @chapoypati / @bisognodaniel

¿Cómo trataba Daniel Bisogno a los conductores jóvenes de Ventaneando, según Pati Chapoy?

Según lo relatado por Pati Chapoy, Daniel Bisogno no solo manifestaba su inconformidad de manera verbal, sino que solía minimizar el trabajo y el talento de quienes se integraban recientemente al programa. La periodista explicó que esa actitud formaba parte de su personalidad y era conocida dentro del equipo.

Chapoy detalló que Bisogno “peluseaba” a sus compañeros, una expresión coloquial que hace referencia a restar importancia o valor al trabajo de otros. En particular, mencionó que esto ocurría con los conductores más jóvenes, tanto hombres como mujeres, que comenzaban a ganar presencia en pantalla.

“Si algo tenía Daniel, así era, era muy envidioso, no soportaba que una joven como ustedes, y me refiero al caso de todas las mujeres, o en el caso de Ricky Manjarrez y no se diga de Ricky Casares… oye, los peluseaba” Pati Chapoy

¿Qué aspectos positivos recordó el equipo de Ventaneando sobre Daniel Bisogno?

Tras las declaraciones sobre su carácter, Pati Chapoy y el resto del equipo también recordaron gestos que Daniel Bisogno tenía con sus compañeros y que eran parte de su convivencia diaria en Ventaneando. Se mencionó que, pese a su actitud en algunos momentos, el conductor solía tener detalles con el equipo.

De acuerdo con lo comentado en la transmisión, Bisogno acostumbraba llegar al foro con tortas para todos o, si tenía antojo de algún alimento, compraba para quienes se encontraran trabajando en ese momento. Estos gestos fueron recordados como parte de su dinámica cotidiana dentro del programa.

El equipo también destacó que Daniel Bisogno estuvo presente en momentos clave de la historia de Ventaneando, participando en coberturas, transmisiones especiales y polémicas que marcaron al programa como uno de los más longevos de la televisión mexicana.

Alex Bisogno y Daniel Bisogno / Archivo TVNotas

¿Pati Chapoy, conductora de Ventaneando, estuvo en la cárcel?

En el mismo contexto de recuerdos y aniversarios, Pati Chapoy, conductora de Ventaneando, aprovechó la transmisión para rememorar uno de los episodios más complicados de su trayectoria profesional: el proceso legal que enfrentó en 1997.

La periodista relató que en aquel momento se intentó proceder legalmente en su contra por el uso de fragmentos de programas de la televisora rival dentro de Ventaneando. Chapoy señaló que la situación fue especialmente compleja, pero destacó el respaldo que recibió por parte de TV Azteca.

“A 28 años de distancia, cuando me querían meter a la cárcel por hacer mi trabajo… muy complicados” Pati Chapoy

Este recuerdo se sumó a la transmisión especial que celebró las tres décadas del programa, marcadas por polémicas, momentos históricos y figuras que han dejado huella, como Daniel Bisogno, cuya memoria sigue presente entre sus excompañeros a casi un año de su fallecimiento.

