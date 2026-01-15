¿Ventaneando cambia de conductores? Tras rumores sobre salida de Pati Chapoy, ¿Pedro Sola dirá adiós?

La ausencia de Pedro Sola en las recientes emisiones de Ventaneando no pasó desapercibida. El conductor, una de las figuras más queridas y reconocibles del programa de espectáculos de TV Azteca, dejó un vacío evidente en la llamada “sala más famosa de México”, lo que de inmediato desató rumores y especulaciones entre los televidentes y en redes sociales. Esto se suma al rumor que también dejaba fuera del programa a Pati Chapoy. ¿Qué se sabe?

Pedro Sola, posaría “sin nada” / Redes sociales y canva

¿Por qué aseguran que Pati Chapoy podría salir de Ventaneando?

Todo inició con la enemistad entre Pati Chapoy y Alfredo Adame, y es que la conductora de Ventaneando a hecho público, en diversos momentos, su clara molestia con la inclusión de Alfredo en programas de la televisora.

Desde que Adame estaba en La granja VIP, Pati Chapoy no estaba de acuerdo en el foco de atención que le daban a él, y en ocasiones, hasta pidió que lo “desaparecieran” por ser una persona nefasta.

Alfredo Adame fiel a su estilo directo, respondió a todos esos comentarios de Chapoy: “ A mí ni me viene ni me va, se me resbala eso. Lo que sí te puedo decir es que Patricia Chapoy es una tonta ”, aseveró el conductor.

Lo llamativo fue lo dicho por Poncho Martínez, exproductor de TV Azteca, quien aseguró, según sus fuentes, que Pati Chapoy presuntamente estaría muy molesta por la llegada de Alfredo Adame a Venga la alegría y hasta consideraría salir de Ventaneando:

Esto que le están haciendo a Pati es una falta de respeto, porque como empresa estas respaldando a quien está atacando. El ciclo de Pati y ‘Ventaneando’ podría estar terminando. Poncho Martínez

Esto se mantiene en calidad de rumor, pues ninguna fuente oficial del programa ha hablado de un posible movimiento de Pati.

Alfredo Adame arremete contra Pati Chapoy / Redes sociales

¿Despiden a Pedro Sola como conductor de Ventaneando?

Durante las últimas transmisiones de Ventaneando, la ausencia de Pedro Sola fue uno de los temas más comentados por la audiencia en redes sociales. Acostumbrados a su estilo, sus comentarios y su química con el resto del elenco, los seguidores del programa comenzaron a preguntarse si su inasistencia respondía a un problema de salud, un conflicto interno o incluso una posible salida definitiva del proyecto.

Para poner fin a los rumores, Pati Chapoy y Ricardo Manjarrez compartieron un video en el que explicaron el verdadero motivo detrás de la ausencia de su compañero. Lejos de tratarse de una situación alarmante, los conductores revelaron que Pedro Sola se encuentra realizando un trabajo periodístico fuera del foro.

“ Pedro Sola ama Ventaneando . Sin embargo, se fue a buscar una exclusiva, va a estar fuera un par de días. Regresa la próxima semana ”, explicó Manjarrez.

En la parte final del mensaje, Pati Chapoy, máxima figura y creadora del concepto de Ventaneando, fue contundente al reafirmar la relevancia de Pedro Sola dentro del programa. La periodista dejó claro que nadie ocupará su lugar durante su ausencia y que cada integrante del equipo tiene un rol bien definido.

“ Pedro Sola tomó la decisión de reportear. Nadie suple a nadie, cada quien tiene su lugar ”, afirmó Chapoy.

¿Quiénes son los conductores actuales de Ventaneando?

Tras la muerte de Daniel Bisogno, el elenco de Ventaneando quedó conformado por:



Pati Chapoy,

Pedro Sola,

Ricardo Manjarrez,

Rosario Murrieta,

Mónica Castañeda y

Linet Puente.

A pesar de los cambios y retos, el programa continúa siendo uno de los referentes del periodismo de espectáculos en México y por lo que vemos, hay Pedro Sola para rato en Ventaneando.

