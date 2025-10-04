Pedro Sola sorprende y confiesa estar listo para posar “como Dios lo trajo al mundo”

Pedro Sola, uno de los rostros más emblemáticos de la televisión mexicana, volvió a acaparar titulares luego de lanzar un comentario que generó carcajadas en el set de Ventaneando: el conductor aseguró que no tendría problema en posar como Dios lo trajo al mundo . ¿Por qué sería el curioso momento?

¿Por qué surgió el rumor de presunto despido a Pedro Sola de Ventaneando?

A inicios del mes de septiembre, las redes sociales estallaron en rumores tras la repentina desaparición de Pedro Sola del programa Ventaneando. Su ausencia no pasó inadvertida entre los seguidores más leales del show de espectáculos, quienes comenzaron a cuestionarse si algo serio estaba ocurriendo.

La incertidumbre fue en aumento con cada nueva emisión sin la presencia del querido conductor y economista, hasta que él mismo decidió hablar al respecto y aclarar la situación desde un lugar inesperado.

A través de sus redes sociales, Pedro Sola publicó un mensaje directo para explicar su ausencia del programa Ventaneando. Con su característico estilo, aseguró que no hay ningún conflicto serio de por medio, aunque la manera en que se expresó generó aún más curiosidad entre sus seguidores.

“Como cada año tengo dos semanas de vacaciones en mi programa, y bueno pues aquí andamos por un crucero que va bajando por el Atlántico de Islandia al Reino Unido, seguiremos informando desde altamar” Pedro Sola

La aclaración fue contundente: Pedro Sola no está enfermo ni ha tenido desacuerdos con Pati Chapoy o con el equipo de producción. El conductor dejó muy claro que su ausencia no está relacionada con temas de salud ni con problemas en su trabajo.

Pedro Sola aparece con collarín en ‘Ventaneando’. / Captura de pantalla

¿Por qué Pedro Sola quiere posar “sin nada”?

Durante la emisión, el panel discutía la reciente noticia de que una actriz que posará sin ropa a sus 61 años de edad. En ese contexto, Pedro Sola soltó su habitual picardía para declarar:

“A mí no me hubiera importado. (...) Que no se me viera la parte oculta” Pedro Sola

En esta ocasión, incluso se animó a bromear sobre la pose que haría para su sesión de fotos: se recostó en su silla, levantó los brazos y simuló la postura, provocando una ola de carcajadas en el foro.

Paty Chapoy no dudó en decirle que con ese tipo de contenido podría “facturar”, a lo que Pedro, sin perder la oportunidad de seguir la broma, respondió con entusiasmo que si lo llegan a buscar: “ Les digo que sí ”.

¿Qué polémicas ha protagonizado Pedro Sola?

Pedro Sola, cuyo nombre completo es Pedro José Sola Murillo, nació el 28 de enero de 1947 en Veracruz, México. A sus 78 años, sigue activo en el medio y más vigente que nunca. Es economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero su destino dio un giro inesperado al incorporarse a Ventaneando, el popular programa de espectáculos conducido por Paty Chapoy.

Aquí te compartimos dos de sus momentos más representativos:



Uno de ellos ocurrió en 2007, cuando confundió las marcas de mayonesa en un anuncio en vivo. Pedro Sola en lugar de decir “Hellmann’s”, mencionó “McCormick”



Pedro también ha protagonizado momentos tensos, como su enfrentamiento con el influencer el ‘Escorpión Dorado’

La personalidad irreverente de Pedro Sola ha sido, desde hace años, una de las claves de su popularidad. Su habilidad para abordar temas polémicos con humor y desparpajo lo han convertido en un personaje entrañable para distintas generaciones.

