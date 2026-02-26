Pati Chapoy responde a comparación entre Linet Puente y Cazzu: “No recibe los millones que recibe la argentina”

La polémica entre Pati Chapoy y Cazzu volvió a encender las redes sociales luego de que la titular de Ventaneando respondiera a una usuaria que comparó la situación personal de la cantante argentina con la de Linet Puente. El intercambio ocurrió en la plataforma X (antes Twitter), donde la conductora fijó postura ante el mensaje que circuló ampliamente entre seguidores del programa y fans de la trapera.

Pati Chapoy defiende a Christian Nodal de Cazzu y la tacha de “mentirosa” / Redes sociales, YT: Ventaneando y canva

¿Por qué Pati Chapoy criticó a Cazzu en Ventaneando?

La tensión entre ambas figuras mediáticas no es nueva. Durante una emisión de Ventaneando, Pati Chapoy lanzó comentarios directos hacia Cazzu, en los que cuestionó la forma en que la cantante ha manejado públicamente su situación personal y la manutención de su hija tras la ruptura con Christian Nodal.

En su intervención televisiva, Chapoy declaró:

“Yo no sé por qué se queja Cazzu cuando ella ha sido la única que se ha dedicado a utilizar su ‘problemita’ o su situación emocional para darse a conocer aquí en México y en otros lados”. Pati Chapoy

Posteriormente, añadió:

“Cazzu, ya quédate callada mamacita, atiende a tu hija, recibe el dinero que te da y ya. Pero quiere más, ay”. Pati Chapoy

Estas declaraciones fueron difundidas ampliamente en redes sociales y retomadas por diversos espacios informativos, generando conversación tanto en México como en Argentina. Hasta el momento, Cazzu no ha emitido una respuesta pública directa a estos comentarios.

Pati Chapoy estuvo de invitada en la presentación de Forajidos EP2 / Facebook: Ventaneando/ Clasos

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre la comparación entre Linet Puente y Cazzu?

La conversación comenzó cuando la usuaria identificada como @ArmentaMafe publicó un mensaje en el que expresó su deseo de que Linet Puente hiciera cambiar de opinión a Pati Chapoy respecto a Cazzu. En el texto señalaba que ambas mujeres trabajan, cumplen sus propósitos y crían solas a sus hijos. Cabe recordar que la también conductora de Ventaneando contó a TVNotas que demandaría a su exesposo por pensión alimenticia.

Ante ello, Chapoy respondió directamente desde su cuenta oficial en X. Su mensaje fue breve, pero contundente:

“Sólo que Linet Puente no recibe los millones que recibe la argentina” Pati Chapoy

La respuesta generó múltiples reacciones y reactivó el debate en torno a los comentarios que la conductora ha hecho sobre la cantante en emisiones recientes de Ventaneando.

Pati Chapoy / Captura de pantalla

¿Qué tiene que ver Christian Nodal y la canción “Rosita” en la polémica?

El contexto de esta controversia también involucra el reciente estreno del tema “Rosita” del cantante Rauw Alejandro. La canción incluyó una referencia a Christian Nodal, lo que reavivó el interés mediático en la historia entre el intérprete mexicano y Cazzu.

Tras el lanzamiento del sencillo, usuarios en redes sociales comenzaron a comentar la mención: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, la cual fue considerada por muchos como una burla hacia el sonorense, así como una “agresión” a Cazzu, quien no dudó en lanzar un contundente mensaje con respecto a esta “barra”.

A través de sus redes sociales, Julieta no solo reprobó esta mención a su ex, sino que también dio a entender que Christian Nodal presuntamente habría “abandonado” a su hija.

“Un hombre con alma enamorada no es el problema, el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mi a quien han abandonado…La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios”. Cazzu

Cazzu mensaje / Redes sociales

Lo anterior lo reprobó el cantante, ya que señaló que él ha buscado los medios para llegar a un acuerdo con la argentina y poder ver a su hija. Incluso, puntualizó que no ha dejado de pagar manutención por los medios que exigió la también conocida como ‘la Jefa’.

“Los métodos de pago se hicieron tal cual como los solicitó: transferidos a una financiera para que ella pudiera retirarlo en efectivo. ¿Por qué públicamente salió a decir primero que no recibía nada y después que sí, pero no lo justo?… No me pesa para nada si lo disfruta mi hija, pero ¿cómo un monto tan grande no va a ser justo para una bebé de 2 años?”, dijo Christian a través de su canal de difusión de Instagram.

Christian Nodal arremete contra Cazzu en su canal de difusión / Captura de pantalla

En paralelo, se ha señalado la cercanía profesional de Pati Chapoy con la familia Aguilar. Durante el último año, la conductora realizó entrevistas individuales con Pepe Aguilar, Christian Nodal y Ángela Aguilar, lo que le permitió presentar en su programa distintas perspectivas relacionadas con el entorno del cantante.

