¿Pati Chapoy dice adiós a Ventaneando? Aseguran está molesta tras debut de Alfredo Adame en Venga la alegría

Alfredo Adame debutó como conductor en el matutino Venga la alegría, y lo hizo con gran impacto. Su incorporación al programa no solo ha desatado opiniones encontradas, sino que también ha generado tensiones internas dentro de TV Azteca, especialmente con Pati Chapoy, conductora de Ventaneando, quien aparentemente no está nada contenta con la decisión y presuntamente podría salir del programa. ¿Quién lo dijo? ¡Te contamos lo que está pasando!

¿Cuál es el conflicto entre Alfredo Adame y Pati Chapoy?

Durante el famoso reality de TV Azteca, La granja VIP, varios fueron los que conectaron con la personalidad e irreverencia de Alfredo Adame, pero era Pati Chapoy alguien que rápidamente se opuso a lo que decía y hacía.

Uno de los comentarios más controvertidos de la conductora de Ventaneando fue:

Por mí... que lo desaparezcan (a Alfredo Adame), que se vaya mucho a otra galaxia, a otra granja. Él no tiene nada que estar haciendo aquí cuando defendemos en televisión Azteca los valores y espero que me oigan los que me tienen que escuchar. Pati Chapoy

Poco después, Alfredo Adame se coronó como el gran ganador del programa, algo que no fue bien recibido por Chapoy, y tras invitar al “Team Cacaraqueo” (sin la presencia de Alfredo), ella mencionó: “ Sabes lo que sucede con ese hombre, es un fantoche, un mentiroso. Adame no tiene escrúpulos ni valores; quien debería estar recluido en un manicomio es él. Se le voló la canica ”.

Fiel a su forma de ser, Alfredo Adame decidió contestar a la conductora:

A mí ni me viene ni me va, se me resbala eso. Lo que sí te puedo decir es que Patricia Chapoy es una tonta. Es una mujer que va en contra de los intereses de la televisora porque tener al ganador obviamente es rating y son ventas. Alfredo Adame

¿Cómo fue el debut de Alfredo Adame en Venga la alegría?

El pasado fin de semana, Alfredo Adame presentó su propia sección, denominada “El Freddy show”, en Venga la alegría, donde aprovechó la oportunidad para ajustar cuentas con varios de sus antiguos compañeros de reality, como Rey Grupero, Ferka, Jawy Méndez y Pedro Prieto.

Durante su segmento, Adame no solo se encargó de entretener a los televidentes, sino que también se dio el lujo de lanzar algunas indirectas a estos excompañeros, a quienes, según él, le deben muchas de sus críticas.

Este debut no pasó desapercibido en redes sociales, donde algunos usuarios pidieron que Adame se quedara permanentemente en el programa.

Si bien la participación de Alfredo Adame en Venga la alegría fue bien recibida por algunos, presuntamente habría causado un gran malestar en Pati Chapoy, quien parece no ver con buenos ojos la inclusión del controversial conductor en el programa.

¿Cómo reaccionó Pati Chapoy al debut de Alfredo Adame en Venga la alegría?

Según informes de Poncho Martínez, exproductor de TV Azteca, Pati Chapoy presuntamente estaría “muy molesta” con la decisión de la producción de permitir que Adame tuviera una sección propia.

Querían meter a Alfredo Adame a conducir Venga la alegría y Pati estaba muy molesta, yo no sé si lograron llegar a un punto medio de la negociación, pero la única realidad es que Alfredo Adame ya está a las 9 de la mañana en Venga la alegría con este Freddy Show y también están los rumores de que va a estar Eleazar. Ponchote

‘Ponchote’ también hizo un guiño a una posible salida de Chapoy de Ventaneando, algo que muchos veían aún lejano, pero que esta polémica parece generarle una molestia mayúscula:

Esto que le están haciendo a Pati es una falta de respeto, porque como empresa estas respaldando a quien está atacando. El ciclo de Pati y ‘Ventaneando’ podría estar terminando. ‘Ponchote’

Aún con esto, los comentarios del público muestran la conexión del conductor con su audiencia:



“Jajaja buenísimo el Fredy show! Que lo hagan show nocturno!”,

“Fue lo mejor de Venga la alegría” y,

“A Adame lo queremos ver diario por favor.”

