¿Mamá de Daniel Bisogno sí murió por indiscreción de Pati Chapoy? Alex B revela su verdad, VIDEO

Como te dimos a conocer en TVNotas, una indiscreción que habría tenido Pati Chapoy al hablar públicamente sobre los problemas de salud de Daniel Bisogno en Ventaneando habría desencadenado la muerte de la señora Araceli Bisogno, madre del conductor, ya que la familia no estaba enterada del cuadro clínico del presentador.

A esta polémica se sumó Alex B, quien habló del caso y reveló nuevos detalles sobre lo ocurrido antes del fallecimiento de su madre y de su hermano, ¿qué dijo el conductor? Te contamos los detalles?

Alex B revela cómo la crisis de Daniel Bisogno impactó en la salud de su madre. / Foto: Archivo TVNotas

¿Daniel Bisogno no quería que nadie supiera su estado de salud?

Durante una entrevista en el pódcast Gente bien parada, con Ernesto Hernández, Alex B. compartió detalles sobre el estado de salud que atravesaba Daniel Bisogno y las decisiones que se tomaron en ese momento. De acuerdo con su testimonio, el conductor presentaba señales visibles de malestar que encendieron alertas en su entorno cercano.

“Daniel estaba pálido, no hablaba bien, le preguntabas una cosa y te contestaba otra... Le decíamos: ‘Vamos al hospital’. Y respondía ‘No, yo no quiero volver a caer en el hospital’” Alex Bisogno

Alex B. explicó que, una vez que lograron llevarlo a revisión médica, el diagnóstico fue grave por una infección y padecimientos previos. “Resultó que traía un litro y medio de pus en el abdomen y un litro y medio de pus en un pulmón que se había ido a los pulmones por medio del diafragma”, señaló. Detalló que la complexión física del presentador influyó en que pudiera resistir, aunque su movilidad estaba comprometida. “Daniel era un hombre muy grande, por eso no se ahogaba, le costaba mucho trabajo caminar porque se sofocaba por la pus”, dijo.

Sobre la intervención quirúrgica, Alex B explicó que se trató de un procedimiento de alto riesgo y una “operación gravísima porque tuvieron que desinflar los pulmones, entrar a sacar todo el líquido de la pus”, por lo que fue necesario retirar una capa adherida a los pulmones para evitar que la infección reapareciera. También reveló que los médicos hablaron con él y con Cristina (Riva Palacio, exesposa de Bisogno y madre de su hija) antes de la cirugía. “Nos dijeron: ‘Daniel va a entrar a cirugía, es posible que no salga’. Daniel estaba despierto y consciente… dijo: ‘Voy a entrar a esta cirugía, no le digan nada a mis papás y a Pati. Si salgo vivo, yo se lo platico’”,

Alex B explicó que esa determinación buscaba evitar que el tema se volviera mediático y proteger a su familia. Sin embargo, le dijo que, en caso de no sobrevivir, él sería el encargado d dar la noticia de su muerte.

¿Por qué murió la mamá de Daniel Bisogno? Alex B revela cómo se enteró de la crisis de salud. / Foto: Redes sociales

¿Cómo se enteró la mamá de Daniel Bisogno del estado de salud de su hijo?

De acuerdo con la fuente de TVNotas, uno de los señalamientos más sensibles alrededor del fallecimiento de la señora Araceli Bisogno el 20 de febrero de 2025 tiene que ver con la forma en la que se enteró del estado real de salud de Daniel Bisogno. Esta versión apunta a que el conductor había pedido expresamente que no se difundiera información sobre una cirugía de alto riesgo mientras permaneciera hospitalizado, una decisión que buscaba evitar que la situación se volviera mediática.

Esa información fue reafirmada por Alex B durante su participación en el pódcast Gente bien parada, con Ernesto Hernández, donde explicó que Daniel solicitó a él y a Cristina Riva Palacio mantener el tema en privado hasta salir de la cirugía. “Tratamos de contenerlo entre los doctores, Cristina y yo… Daniel nos pidió que no dijéramos nada hasta que saliera del quirófano y estuviera vivo”, relató. Incluso, recordó que su hermano fue claro ante el riesgo de la operación: “Si salgo vivo, yo les doy la noticia; si no, se las das tú”.

Alex B explicó que la intención era proteger a su familia, en especial a su madre, quien atravesaba un proceso de recuperación por una recaída de Covid. Sin embargo, la información terminó haciéndose pública y fue así como ella se enteró. “Mi mamá murió en buena parte porque se enteró del problema de Daniel por la televisión”, afirmó. Aclaró que, si bien sabía que su hijo había estado yendo al hospital, desconocía que se encontraba intubado y en riesgo de muerte.

Alex B recordó la reacción de su madre al ver la noticia: “Mi mamá sabía que Daniel había estado yendo al hospital, no sabía que estaba intubado y en riesgo de muerte, empieza a gritar ‘Por favor, Diosito, no me lo quites, llévame a mí, yo ya estoy vieja’”.

“Mi mamá estaba en casa con tanque de oxígeno porque tuvo una recaída de Covid, pero no estaba de vida o muerte, estaba en un proceso donde su cuerpo estaba luchando por mejorar y vivir, cuando se entera que Daniel está intubado y puede morir, mi mamá se vino abajo. Eso fue un miércoles, el jueves mi hermana me habla y dice: ‘Mi mamá, desde ayer la veo mal’. Voy por mi mamá, me la llevo en una ambulancia de urgencias al hospitaly el sábado, dos días después, fallece” Alex Bisogno

Alex B habla sobre la muerte de su madre tras conocer la salud de Daniel Bisogno por televisión. / Foto: Instagram

¿De qué murió Daniel Bisogno?

Daniel Bisogno murió el 20 de febrero de 2025, a los 51 años, tras enfrentar complicaciones de salud derivadas de un trasplante de hígado que recibió en septiembre de 2024. De acuerdo con la información disponible, el conductor atravesó un proceso médico complejo que requirió seguimiento constante después de la intervención.

Durante su recuperación, Bisogno presentó una infección bacteriana relacionada con el trasplante, la cual derivó en afectaciones en riñones y pulmones. Estas complicaciones provocaron un deterioro progresivo de su estado de salud, por lo que permaneció bajo atención médica especializada en los meses posteriores a la cirugía hasta que falleció.

