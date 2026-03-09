Faisy se burla de Mariana Echeverría tras insinuar que era mentiroso y traicionero: “Me la pasaría llorando”

Los dimes y diretes entre Faisy y Mariana Echeverría no paran. Ahora, el conductor, en tono burlón, le agradeció a su examiga y excompañera del programa Me caigo de risa por hablar de él en sus redes sociales, donde insinuó que a él solo le preguntan por ella. A manera de broma, el también locutor dijo que así le ayuda a mantenerse vigente.

Faisy responde con humor a críticas de Mariana Echeverría. / Redes sociales

¿Qué dijo Faisy de Mariana Echeverría?

Faisy declaró de Mariana Echeverría: “Si se refiere a mí, le agradezco. A mí me gusta que me pregunten. Le doy las gracias por mantenerme vigente, por hacer que la prensa siga interesada en mí. Amo pasar en las alfombras rojas y que me pregunten por algo. Sería horrible que no fuera así. Me la pasaría llorando semanas y semanas”.

Recordemos que, hace tiempo, los conductores, quienes también hicieron mancuerna en el programa Faisy nights, rompieron relaciones y dejaron de trabajar juntos. Hace poco más de 6 meses, el presentador declaró públicamente que, si ella regresaba a Me caigo de risa, no habría una armonía bonita.

“El problema o lo que se dijo con Mariana Echeverría no es nada más conmigo, ella lo dijo... vieron cómo ella se refería a otras personas del elenco (en La casa de los famosos México, 2024). Creo que no habría una armonía bonita si ella regresara al proyecto”, dijo el comediante.

Faisy lanza dardo a Mariana Echeverría tras polémica. / Redes sociales

Mariana Echeverría explota contra Faisy

Ante esto, Mariana Echeverría posteó un mensaje en su cuenta de X supuestamente dirigido a Faisy, aunque sin mencionar su nombre. En este le decía que, con tantos proyectos y tantos años de carrera, solo le preguntaban por ella, además usó fuertes adjetivos en su contra, entre estos: Colgado, mentiroso y traicionero.

Al conductor le sorprendió que Mariana usara dichos adjetivos. “¡Ah, c*brón! ¡Wow! Ese sí no sé si sea para mí, pero yo no me pongo el saco. ¿Por qué, colgado de qué? Y mentiroso y traicionero, no sé. Le deseo lo mejor. ¿Qué está haciendo ahorita?”

Ya más reflexivo, le mandó buena vibra. “No la odien. Acuérdense de sus chistes, de los momentos bonitos que les regaló, de lo difícil que ha de ser para una persona perder un bebé. Celebremos que tuvo otro. Su esposo, Óscar Jiménez, es el portero de mi equipo favorito, León. Yo les deseo lo más bonito”.

Eso sí, se mantiene firme en que no volvería a hacer equipo con Mariana: “Ella dejó muy claro que no quiere volver a trabajar conmigo, y yo no buscaría colaborar con ella, por el simple hecho de darle gusto a su petición”.

¡Le manda recadito! Faisy responde a Mariana Echeverría tras polémicas. / Redes sociales

¿Faisy busca ser papá?

Por otra parte, el conductor Faisy lleva tiempo intentando ser padre con su esposa, Iratxe Beorlegui, pero ya se resignó a que tal vez esto no suceda. “Ya pasaron 3 años desde que nos casamos y no ha ocurrido. Por nosotros está bien. No quisimos meternos a tratamiento, porque ella es bailarina. Ahorita va a empezar un show en 2 meses en Bellas Artes y ese proceso de las hormonas para las mujeres es súper difícil. No quise someterla a eso. Cuando no llega es por algo”.

Además, el conductor nos contó cómo le va en su etapa de empresario después de que, hace 3 años, compró el equipo de tercera división Saltillo Soccer. “Somos 10 socios. Ahorita ha sido más gastadera que negocio. Lo que invierto pienso que no lo recuperaré; sin embargo, ya tenemos jugadores colocados en equipos de primera división, aunque para mí lo que cuenta es ser alguien que le cambió la vida a otro”.

El locutor acudió a un evento donde ‘el Borrego’ Nava celebró 40 años de carrera. Nos dijo que, además de unirlos una gran amistad, gracias a él se pudo reconciliar con su papá. “Cuando él se divorció de mi mamá, dejé de verlo por muchos años. Hubo una fractura que con el tiempo sanamos. Y ‘el Borrego’, que cría y vende caballos, fue un enlace, porque mi papá es charro. Con ese gusto en común rescatamos el lado del apapacho”.

