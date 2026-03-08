Rodrigo Cachero dice habla con el fallecido Fernando del Solar: “Lo saludo todos los días”, ¿cómo lo hace? ¿Ouija?

El actor Rodrigo Cachero dijo que habla con el conductor fallecido Fernando del Solar, ¿Cómo lo hace y qué le dice? Te contamos los detalles de lo que reveló.

Rodrigo Cachero explicó que habla con el fantasma de Fernando del Solar. / Liliana Carpio, archivo TVNotas, e IG @rocachero y @annaferro8

¿De qué murió Fer del Solar?

Fernando del Solar dio a conocer el 16 de julio de 2012, en televisión, que le había sido detectado un tumor en el pulmón, motivo por el cual dejó temporalmente la conducción del programa Venga la alegría. Posteriormente se confirmó que se trataba de cáncer linfático. Durante los años siguientes enfrentó distintos momentos relacionados con su estado de salud, incluidos periodos en los que fue reportado como grave y requirió atención en terapia intensiva.

A lo largo de ese proceso también habló públicamente sobre el impacto que la enfermedad tuvo en su vida personal y profesional. Señaló que el padecimiento influyó en su divorcio, en la pérdida de trabajo y en dificultades económicas, además de episodios de depresión que compartió en entrevistas.

El 30 de junio de 2022 se informó en una emisión de Venga la alegría que Fernando del Solar había fallecido a los 49 años. Un día después se dio a conocer que su deceso ocurrió en su hogar en Cuernavaca, Morelos, y que sus restos fueron trasladados a Ciudad de México para el funeral. De acuerdo con lo explicado por su esposa, la causa fue una neumonía derivada de una gripe que se agravó tras una baja de defensas, en un contexto marcado por el estado de sus pulmones y el impacto emocional por la muerte de su padre ocurrida días antes.

Rodrigo Cachero y sus conversaciones con Fernando del Solar tras su muerte. / Francisco Mancera y archivo TVNotas

Rodrigo Cachero dice que habla con Fer del Solar: ¿Cómo?

El actor Rodrigo Cachero habló sobre la manera en que recuerda a Fernando del Solar y compartió una experiencia personal tras su fallecimiento. “Cuando fue su velorio, mandaron a hacer varias fotos, una foto grande me la regalaron a mí por ser su mejor amigo, lo tengo a lado de mi piano y a veces lo saludo, un día me le quedé viendo y me acordé mucho por qué hay veces que llego a mi casa solo y quiero platicar con alguien del día a día y me acordaba que él era alguien con quien podía hablar para contarle si me fue bien en el llamado, si conocí a alguien diferente, si estuvo padre el día y lo extrañé”, dijo el actor en entrevista con medios.

El actor explicó que la amistad entre ambos comenzó desde la llegada del conductor a México y que, desde entonces, mantuvieron una relación cercana. “Nos conocimos desde que llegó a México, hubo una unión bastante padre, fue pura amistad”, expresó al recordar los años de convivencia y apoyo mutuo.

Sobre la situación actual en torno a temas relacionados con el legado del conductor, Cachero agregó: “No se si haya otra dimensión o no, pero que se esté peleando algo que él aquí trabajó, no me parece justo”. Con estas palabras, el actor reiteró el vínculo que los unió y la forma en que mantiene presente su memoria en la vida cotidiana.

Rodrigo Cachero y sus conversaciones con Fernando del Solar tras su muerte. / Redes sociales

¿Quién era Fernando del Solar?

Fernando del Solar era un conductor, modelo y actor argentinomexicano, nacido el 5 de abril de 1973 en Buenos Aires, Argentina, bajo el nombre de Fernando Martín Cacciamani Servidio. Inició su camino profesional en su país natal como modelo y actor, con participaciones en proyectos como la serie Brigada cola. A los 22 años emigró a México con el objetivo de continuar su desarrollo en el medio artístico, donde comenzó realizando distintos trabajos mientras buscaba oportunidades en televisión.

Su carrera tomó impulso en TV Azteca, empresa en la que participó como actor en telenovelas como Perla y Háblame de amor, y posteriormente como conductor en programas como Insomnia y Sexos en guerra. Más adelante se integró al equipo del matutino Venga la alegría, donde permaneció varios años, y también encabezó emisiones como La vida es una canción. En 2017 se incorporó a Televisa como presentador del programa Hoy, etapa que concluyó en 2018, antes de regresar a Azteca para otros proyectos.

En 2012 fue diagnosticado con cáncer, situación que lo llevó a ausentarse temporalmente de la televisión. Con el paso de los años combinó su presencia en medios con conferencias, colaboraciones editoriales y la publicación del libro ¡Arriba los corazones!: La muerte como reafirmación de la vida, donde compartió su experiencia personal.

