Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, ¿estrena romance con Charly López? ¡Ya hay fotos!

A tres años de la muerte del conductor argentino Fernando del Solar, su viuda, la instructora de yoga Anna Ferro, parece haber decidido abrir de nuevo su corazón. Lo que nadie se esperaba es que lo hiciera con Charly López, exGaribaldi.

¿Anna Ferro y Charly López están saliendo? Las fotos que desataron el chisme

Anna Ferro y Charly López fueron captados en una fiesta en actitud muy cariñosa, lo que desató rumores de un posible romance. Las imágenes fueron compartidas por Emilio Morales, mánager y relacionista público, quien no solo los vio juntos, sino que les pidió permiso para tomarles fotos y confirmar que “se están conociendo”.

“Les pedí permiso para tomarles las fotos y pues estamos en posibilidades de confirmarles que Anna Ferro y Charly López están saliendo, digamos que se están conociendo... no sé cuánto duren, pero se van a divertir”, dijo Morales en entrevista con Adela Micha.

La reunión se dio en el cumpleaños de Mariana Gutiérrez, abogada y amiga de Charly, quien además lleva el caso legal de Anna contra la ex de Fernando del Solar. ¿Coincidencia? ¿Destino? El ambiente estaba tan cargado de historia que Emilio Morales no pudo evitar bromear: “La vida los encontró y todo queda en familia”.

Las reacciones en redes sociales tampoco se hicieron esperar. Mientras algunos celebran que Anna Ferro esté rehaciendo su vida, otros cuestionan la elección de pareja.

En redes sociales, los comentarios van desde el apoyo total hasta la crítica más dura.



“Cada quien con su vida, pero esto parece más una provocación que amor.”

“Ya era hora de que se permitiera ser feliz.”

“Dios los hace y ellos se juntan... tal para cual.”

"¿Es en serio? Me recuerda al caso de Cachero.”

“Habiendo tantos hombres y mujeres en el mundo... ¡qué horror!”

"¡Ay, ora! Nomás de adrede.”

“Va a decir que Fernando del Solar se lo mandó... y va a llorar.”

¿Quién es Charly López y por qué sorprende su relación con Anna Ferro?

Charly López es conocido en el medio artístico como cantante y exintegrante de Garibaldi. Además, su vida personal ha estado ligada a conflictos específicamente con una de sus ex,

De momento, ninguno de los dos ha dado una declaración formal sobre el estado de su relación, pero lo que queda claro es que no esconden su cercanía y que, al menos, disfrutan de la compañía mutua. Sin embargo, causa revuelo el hecho de que ambos compartan una relación, principalmente por su pasado sentimental.