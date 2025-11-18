Abren el testamento de Fernando del Solar y Anna Ferro revela que es una de las herederas ¿Qué le tocó?

A cuatro años de la muerte de Fernando del Solar, Anna Ferro, su última esposa, confirmó que finalmente se abrió el testamento del conductor. La también presentadora reveló que se solicitó que se hiciera este procedimiento y que, tras ello, se confirmó que ella forma parte de los herederos.

“Ya se abrió, se leyó el testamento hace tres semanas en el juzgado. Ahorita estamos esperando que se acepte que sea albacea. Fer dejó a un amigo, que está en el testamento”, dijo Anna Ferro a “Sale el sol”.

Testamento de Fernando del Solar: Anna Ferro confirma que es heredera y revela quienes están en su herencia. / Redes sociales

¿De qué y cuando murió Fernando del Solar?

Fernando del Solar murió el 30 de junio de 2022 a los 49 años. Su muerte sorprendió a todos, pues aunque había librado una dura batalla contra el linfoma de Hodgkin la causa no fue esa enfermedad.

La causa oficial fue una neumonía grave que se complicó por su estado de salud debilitado. Según su entonces esposa, Anna Ferro, Fernando tenía las defensas muy bajas debido a las secuelas de los tratamientos contra el linfoma de Hodgkin, enfermedad que enfrentó desde 2012. A esto se sumó la tristeza por la muerte de su padre apenas unas semanas antes, lo que afectó aún más su ánimo y resistencia física.

Aunque en 2020 se declaró libre de cáncer, los daños en sus pulmones nunca desaparecieron. Durante años soportó 59 quimioterapias y 20 radiaciones, lo que dejó fibrosis pulmonar y un sistema inmunológico frágil. Cuando llegó la infección respiratoria, su cuerpo no pudo resistir. Incluso, en sus últimos momentos, Fernando decidió no ser intubado por segunda vez, Anna Ferro respetó su voluntad esperando que logrará sobrevivir.

“Fer estaba consciente, dijo: ‘A mí no me vuelven a intubar, yo voy por todo’. Me agarró la mano y me dijo: ‘No te preocupes, yo estoy bien, yo voy a vivir’, salimos de ahí y los doctores me dijeron: ‘Ana, no (hay nada que hacer), necesitan respetar su voluntad’, y así fue”, comentó Anna Ferro en entrevista a Anette Cuburu.

¿Qué le dejo Fernando del Solar de herencia a su viuda Ana Ferro?

Anna Ferro compartió que Fernando del Solar le dejó un departamento, pero también contempló en su herencia otros bienes para otros miembros de su familia.

“En su última voluntad dejó a sus papás un departamento, a mí otro departamento, y otros bienes que no puedo comentar. También dejó bienes a sus hijos, pero hay otros documentos que avalan otras cosas. Yo solo quiero cumplir con la palabra de Fer, espero que la otra parte lo pueda entender y respetar lo que él quería”, explicó Ana Ferro.

Anna Ferro responde a las acusaciones en su contra / Instagram

¿Qué otras personas están incluidas en el testamento de Fernando del Solar?

Anna Ferro también aclaró que Fernando de Solar dejó todo en orden y que sus hijos nunca quedaron desprotegidos.

“Los departamentos para sus hijos están a su nombre desde un principio. No están dentro del testamento, pero en vida les dejó bienes a su nombre. Jamás los dejó desamparados ni desprotegidos, como se ha dicho”, enfatizó.

Respecto a quiénes dejó como herederos, Ana Ferro precisó: “Solo están sus hijos, sus padres, yo y sus hermanas”.

