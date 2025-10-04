Viuda de Fernando del Solar rompe el silencio tras ser vinculada con Charly López ¿si hay romance?

En redes sociales y programas de espectáculos no se hablaba de otra cosa: ¿la viuda de Fernando del Solar está saliendo con el exGaribaldi Charly López? Todo comenzó cuando el publirrelacionista Emilio Morales compartió unas fotos donde se les veía muy cercanos en una fiesta. La bomba estalló en “La saga” de Adela Micha, donde incluso se dijo que “se están conociendo”. Pero Anna Ferro no tardó en reaccionar ¿desmintió todo?

Anna Ferro y Charly López fueron captados muy cercanos en una fiesta privada; las fotos desataron rumores de romance. / X

¿Qué pasó entre Anna Ferro y Charly López? Las fotos que desataron el escándalo

Todo comenzó en una fiesta organizada por Mariana Gutiérrez, abogada y amiga de Charly López, quien además lleva el caso legal de Anna Ferro contra una de las ex de Fernando del Solar. En ese evento, Emilio Morales, conocido publirrelacionista, captó a Anna y Charly en actitud cercana y no dudó en compartirlo con los medios.

“Les pedí permiso para tomarles las fotos y pues estamos en posibilidades de confirmarles que Anna Ferro y Charly López están saliendo, digamos que se están conociendo... no sé cuánto duren, pero se van a divertir” Emilio Morales

Las imágenes mostraban a Ferro y López conversando muy de cerca, riendo y compartiendo momentos que, para muchos, parecían más que amistosos. La noticia se viralizó rápidamente, generando todo tipo de reacciones por el pasado sentimental de ambos.

¿Quién es Charly López y por qué su cercanía con Anna Ferro causó tanto revuelo?

Charly López es conocido por haber sido parte del grupo musical Garibaldi, pero también por su vida personal llena de polémicas. Su historial amoroso ha sido tema de conversación en múltiples ocasiones, y su nombre suele aparecer en los titulares de espectáculos.

La sorpresa de su supuesta relación con Anna Ferro no solo radica en su fama, sino en el hecho de que ambos han estado vinculados sentimentalmente con personas del mismo círculo mediático. Charly es ex de una de las ex de Fernando del Solar quien estaba casado con Ferro al momento de su muerte. La coincidencia de que se conocieran en una fiesta organizada por la abogada que lleva el caso de Ferro contra una de las ex de su difunto esposo, solo alimentó más la polémica.

Charly López / Agencia México

¿Qué dijo Anna Ferro sobre los rumores de romance con Charly Díaz, el ex Garibaldi?

En entrevista con el programa ‘Sale el sol’, Anna Ferro fue clara y directa: no hay romance con Charly López. Según explicó, ese día fue la primera vez que lo conoció y simplemente se pusieron a platicar en un ambiente ruidoso, lo que los obligó a acercarse para escucharse mejor.

“Sabía que esto podía pasar, yo ese día fue cuando lo conocí, nos pusimos a platicar, estábamos a carcajadas… Como estaba el ruido nos teníamos que acercar para platicar y todo” Anna Ferro

También reveló que sí intercambiaron teléfonos y se tomaron algunas fotos, pero eso no significa que haya algo más.

“Sí, pasamos teléfonos y todo, nos pasamos hasta fotitos y todo eso, okay, pero hasta ahí. No sé si nuestra amistad crezca más o no, pues eso ya va a ser más con el tiempo, pero en estos momentos fue ese contacto y ya está”, concluyó.

Además, pidió que no la anden “casando” ni inventándole novios, y aseguró que cuando tenga una nueva relación sentimental, ella misma lo dará a conocer públicamente.

Hasta el momento, Charly López no ha hecho ninguna declaración al respecto.

Así fue como reaccionó al supuesto romance: