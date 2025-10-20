Mhoni Vidente predice romances, divorcios y favoritismos en La granja VIP: “Hay mucha hormona allá adentro”

Luego de la primera eliminación de La granja VIP, Mhoni Vidente ya vio mucho del puturo de los granjeros: romances inesperados, divorcios escandalosos y favoritismos que podrían cambiar el rumbo del reality. “Hay mucha hormona allá adentro”, soltó la vidente con tono pícaro mientras le echaba las cartas al programa de TV Azteca. Y lo que reveló no es poca cosa. Según Mhoni, el encierro, las labores del campo y la convivencia extrema están creando un cóctel explosivo entre los participantes. Desde cuerpos que provocan suspiros hasta estrategias. La tarotista no se guardó nada. ¿Quiénes son los favoritos? ¿Quién podría salir divorciado? ¿Y qué famosos podrían terminar enamorados? ¡Entérate!

Hoy es el estreno de La granja VIP / Captura de pantalla

¿Quiénes son los favoritos para ganar La granja VIP según Mhoni Vidente?

La clarividente no dudó en señalar a Sergio Mayer Mori como uno de los grandes favoritos para llegar a la final y llevarse el premio de 2 millones de pesos. “Es un chico muy inteligente”, dijo Mhoni, y hasta se atrevió a darle un consejo directo a la competencia:

“Ahí lo que tiene que hacer Televisa es que en cuanto salga de La Granja, le ponga un contrato para llevárselo”. Mhoni Vidente

La otra gran favorita es La Bea, a quien Mhoni describe como una concursante “simpática y muy natural en su trato con los demás”. La química entre ambos podría ser clave en el desarrollo del reality, aunque no necesariamente en el terreno romántico… al menos por ahora.

Mhoni vidente predice la muerte de un cantante de regional mexicano / IG: @mhoni1

¿Qué romances predice Mhoni Vidente dentro de La granja VIP?

Aquí es donde la cosa se pone sabrosa. Mhoni Vidente asegura que dos romances están por estallar dentro de La granja VIP, y uno de ellos podría terminar en divorcio.

“Vemos a un Kike Mayagoitia que ya dijo Mayer que tiene unas nalgotas... ahí el problema es que tiene un cuerpazo” Mhoni Vidente

La tarotista ve a Kike Mayagoitia como el centro de atención de varias granjeras, especialmente Lis Vega y Fabiola Campomanes, quienes podrían generar una conexión más allá de lo laboral.

“Ahí lo que pasa es que Kike Mayagoitia va a salir divorciado o muy peleado con la esposa porque ahí está Lis Vega y Fabiola Campomanes”. Mhoni Vidente

La convivencia, las tareas del campo y el roce diario podrían ser el detonante de estos romances. “El trabajo en La granja contribuye a estos peculiares romances”, explicó Mhoni, dejando claro que no es lo mismo convivir en una casa que ordeñar vacas juntos.

Hasta ahora, este acercamiento no ha sido captado por las cámaras del 24/7, pero tras las nuevas predicciones de Mhoni Vidente, el público está al acecho de cualquier interacción que confirme sus palabras. Por lo pronto sus revelaciones guardan la calidad de rumor.

Mhoni Vidente lanzó una impactante predicción sobre un posible atentado en el regional mexicano. / Captura de pantalla

¿Quién fue el primer eliminado de La granja VIP este domingo 19 de octubre de 2025?

La primera eliminada de La granja VIP fue la cantante sinaloense Carolina Ross, quien abandonó la competencia durante la gala transmitida el domingo 19 de octubre de 2025. Su salida ocurrió tras una votación en la que el público decidió quién debía dejar el reality, luego de varias semanas de convivencia entre los participantes.

A pesar de haber mostrado una actitud amable, la intérprete no logró mantenerse entre los favoritos, lo que la llevó a despedirse entre lágrimas y abrazos de sus compañeros, agradeciendo la experiencia y el cariño recibido durante su estancia en La granja.

Estos son los 15 concursantes que siguen participante hasta el momento:

