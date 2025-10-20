Actriz de La granja explota y se le va a los golpes a otra integrante ¡Fue expulsada! VIDEO

Tras la eliminación de Carolina Ross de La granja VIP, las tensiones se han hecho presentes entre los granjeros. Sin embargo, su lastimosa salida del reality no fue lo único que llamó la atención en redes sociales. La noche del pasado domingo 19 de octubre estuvo llena de polémica cuando se dio a conocer que una de las actrices del reality ¡le dio una cachetada a una de las participantes! En otra versión del popular reality show. Esta fuerte polémica no pasó desapercibida por usuarios, así como tampoco por la producción del reality. Luego de que la famosa actriz agredió a una de sus compañeras tuvo que abandonar el reality. ¡Fue expulsada!

La granja VIP / Redes sociales

Te puede interesar: Mhoni Vidente predice romances, divorcios y favoritismos en La granja VIP: “Hay mucha hormona allá adentro”

¿Qué actriz le dio una cachetada a una de las granjeras en La granja VIP?

La actriz venezolana Gaby Spanic se convirtió en el centro de atención tras protagonizar un altercado durante el reality show ‘A Fazenda 17’, versión del programa ‘La granja VIP’. ¡Cacheteó a una de sus compañeras!

El domingo 19 de octubre de 2025, durante una dinámica en vivo, Spanic abofeteó a su compañera Tamires Assis, lo que provocó su inmediata expulsión del programa.

La situación generó total revuelo entre los participantes del reality, así como con la audiencia. Incluso, se volvió tendencia el momento en el que la actriz le lanzó la bofetada a Tamires. No obstante, existió el cuestionamiento de qué fue lo que derivó esta terrible situación.

X / IG

No te pierdas: Manola Díez en Big brother VIP: Reviven escándalo de la actriz, dicen ¡tiene carácter explosivo y agresivo!

¿Por qué Gaby Spanic cacheteó a Tamires en La granja VIP?

Durante la dinámica conocida como ‘Apontamento’, los participantes debían señalar a quién consideraran más ‘pasivo’ en el juego y realizar con él una acción simbólica. En esa ocasión, Gaby Spanic, protagonista de ‘La usurpadora’, escogió a Tamires, una de sus aliadas, con la intención de evidenciar los conflictos y actitudes violentas que se habían generado en la granja.

En el transcurso de la dinámica, Spanic señaló a Tamires como la “planta” del grupo y le reclamó por su falta de participación en el juego. De manera simbólica, dejó ver que la joven no se defiende ante los ataques que, aparentemente, han vivido en el concurso. Momentos antes de ser expulsada, la actriz dedicó un emotivo mensaje al público:

“Muchos se preguntarán por qué elegí a Tamires. Sé que llama mucho la atención, pero primero soy una mujer que viene de otro país y muchas cosas me han pasado. He sido acosada por la manera en que hablo, he sido atacada… ¡Gracias, gente de Brasil, que ya no tolera la violencia!”. Gaby Spanic

Gaby Spanic cachetea a Tamires y es expulsada de La granja Brasil / X / IG

“No subestimo la inteligencia del público. Siempre estoy agradecida, porque son ustedes quienes me dan de comer”, agregó.

Después de su discurso, Gaby le solicitó a Tamires que la golpeara y, al negarse esta, la actriz la abofeteó justo antes de anunciar su salida del programa:

“¡Defiéndete! Cachetéame, escúpeme ¡Perdóname! ¿Por qué no te defiendes?... Ya fuiste humillada demasiado. ¡Ya basta! Por favor.

Me despido, ya no puedo quedarme aquí. Me rindo, ¡adiós! Que Dios los bendiga a todos”.

Gabu Spanic dedicó un fuerte discurso antes de abofetear a su compañra de La granja. / X / IG

¿Cómo fue expulsada Gaby Spanic de La granja tras agredir a Tamires?

El incidente provocó una fuerte tensión en el set. Minutos más tarde, la producción intervino para controlar la situación y anunció oficialmente la expulsión inmediata de Gaby Spanic de ‘La granja Brasil’. El director del programa, Rodrigo Carelli, explicó que se trataba de una infracción grave a las reglas del formato.

“Debido a lo que sucedió en la actividad hace un momento, tuvimos que expulsar a Gaby Spanic del juego”, dijo Rodrigo en su cuenta de X.

En redes sociales, el nombre de Gaby Spanic, actriz de ‘Soy tu dueña’, se convirtió en tendencia, con miles de menciones en pocas horas. Y aunque algunos espectadores consideraron el acto como una protesta simbólica de la actriz contra la violencia dentro del show, otros lo vieron como un comportamiento inaceptable para un programa de entretenimiento.

Así fue el momento: