La granja VIP: Jawy Méndez enfrenta a Sandra Itzel y revela polémica del pasado entre ellos ¿Hubo discusión?

En el reality de Azteca, los ánimos se mantienen encendidos. Durante una noche de talentos, Jawy Méndez protagonizó uno de los momentos más tensos en La granja VIP al confrontar a su compañera Sandra Itzel frente a todos. Lo que comenzó como una actividad amistosa terminó con una conversación cargada de indirectas, dejando ver un distanciamiento personal entre ambos.

¿Qué pasó entre Jawy Méndez y Sandra Itzel en La granja VIP?

Durante la dinámica de talentos, en la que los participantes debían cantar o bailar y eran evaluados por Lola Cortés, Jawy aprovechó el momento para sincerarse con Sandra Itzel. Frente a sus compañeros, el influencer le dijo:

“Para mí es hiper difícil creer en una persona, todo es confeti, rosas, bonito... sé que soy muy directo, no lo tomes como ofensa”. Jawy Méndez

El comentario sorprendió a todos los presentes, pues el tono fue más emocional que competitivo. Jawy agregó que no pretendía generar conflicto, pero necesitaba aclarar lo que sentía:

“Tómalo como ‘creo que yo que es mi problema’, ojalá en dos meses diga ‘me calló el hocico’ y no diga ‘era lo que pensaba’. Para mí es muy difícil creer en gente que ama a todos en dos días” Jawy Méndez

El ambiente se volvió tenso. Algunos de los concursantes observaron en silencio mientras Sandra escuchaba sin interrumpirlo. Poco después, el momento fue compartido en la cuenta oficial de La granja VIP en Instagram, donde el clip se viralizó en cuestión de horas.

¿Qué respondió Sandra Itzel a las palabras de Jawy Méndez en La granja VIP?

Tras la confrontación, Sandra Itzel conversó con Eleazar Gómez para desahogarse sobre la situación. La actriz explicó que la relación con Jawy no era cercana y que, aunque coincidieron anteriormente en MasterChef Celebrity, nunca tuvieron una convivencia profunda.

“Es muy rápido para determinar algo así. No sé si se basa en lo demás, pero en MasterChef no teníamos esa convivencia. Con todo lo que me ha pasado podría ser una mala persona, pero no soy así y decido seguir amando” Sandra Itzel

Sus declaraciones reflejaron su intención de dejar el tema atrás y mantener la calma dentro del reality. No obstante, los usuarios en redes interpretaron sus palabras como una respuesta elegante ante las críticas de su compañero. Comentarios como:



“Me cae mejor Sandra que Jawy, su paso por Las estrellas bailan en Hoy fue impecable”

“No me está gustando Jawy en la granja, esperaba más de él, más contenido, amabilidad, siempre es súper sociable y aquí no lo noto”

“Jawy siempre cree tener la razón en todo lo que dice, desde allí estamos mal…"

¿Por qué se distanciaron Jawy Méndez y Sandra Itzel?

Jawy reveló que su molestia comenzó tiempo antes del programa. Según contó, Sandra Itzel, ex de Adrián Di Monte, lo dejó de seguir en redes sociales sin explicación, lo que generó un malentendido entre ellos. Aunque ambos formaban parte del mismo círculo artístico, su amistad se enfrió y no volvieron a hablar hasta coincidir en La granja VIP.

Este distanciamiento se reflejó en su convivencia dentro del reality, donde han tenido pocos acercamientos. Mientras Jawy intenta mantener la cordialidad, Sandra ha optado por enfocarse en las actividades del programa y su relación con otros concursantes como Eleazar Gómez y Manola Díez.

La situación se sumó a la lista de conflictos que han marcado la primera semana del reality, en la que también se han registrado enfrentamientos entre Manola Díez y otros granjeros, así como comentarios polémicos de otros participantes.

