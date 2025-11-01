Ex de Nicandro Díaz vs. Mariana Robles ¡La tacha de apropiarse ilegalmente de bienes! Arremete también contra Quiroz

Tal parece que la guerra entre Cynthia Butrón y Mariana Robles, exesposa y última novia del fallecido Nicandro Díaz, respectivamente, está muy lejos de terminar. Y es que, luego de que Mariana respondiera al comunicado de Butrón y revelara detalles del testamento de Díaz, Cynthia responde y la acusa de apropiarse ilegalmente de bienes. ¡Arde Troya!

Mariana Robles, novia de Nicandro Díaz / Redes sociales

¿Qué está pasando entre Cynthia Butrón, exesposa de Nicandro Díaz y Mariana Robles, su última pareja?

Hace algunos días, Cynthia Butrón, expareja de Nicandro Díaz, lanzó un comunicado señalando a Gerardo Quiroz y Mariana Robles, amigo y última novia del productor, de tener adeudos, incumplimientos y hasta apropiación de recursos con el hoy occiso.

Ante esto, Mariana Robles dijo ser inocente de la acusación que la señala de, presuntamente, haberse quedado con un departamento del productor en Playa del Carmen. También sostuvo que la familia Butrón no la puede mencionar por unas medidas de protección que existen actualmente y hasta reveló que Nicandro había cambiado su testamento hace algunos años.

“Sí hay (un testamento). Justo dos años antes del fallecimiento, cambió el testamento. Sabía que no había vuelta para atrás, aunque no había firmado el divorcio (con su exesposa). Lo primero que hizo cuando dijo: ‘Esto no hay marcha atrás’ fue cambiar el testamento. No (no sé si estoy incluida). Lo hizo muy rápido. Creo que está como muy ambiguo. Tenía muchas propiedades, más de 10”, apuntó.

Asimismo, afirmó sentirse en peligro, pues ha recibido muchas amenazas desde que falleció Nicandro. Si bien no dijo nombres, sostuvo que, si algo le pasaba a ella o su familia, “ya se sabía a quién culpar”.

Nicandro Díaz y Mariana Robles / Cortesía de la entrevistada, @eduardoyanezof y Archivo TVNotas

¿Mariana Robles y Gerardo Quiroz se quedaron con bienes de Nicandro Díaz? Esto dijo Cynthia Butrón

Cynthia Butrón, en entrevista para ‘Venga la alegría’, reaccionó a las declaraciones de Mariana Robles y aseguró que la actriz se aprovechó ilegalmente de bienes de Nicandro Díaz. La mujer afirmó que Mariana no solo intentó apropiarse del departamento de Playa del Carmen, sino que también se quedó con las tarjetas de crédito de él.

Según Butrón, Mariana gastó cerca de un millón de pesos en cosas personales y hasta en un viaje.

Cynthia Butrón “Que sea honesta y que diga la verdad. Ella se quedó con las tarjetas de Nicandro. Gastó más de un millón de pesos en compras personales; se fue de viaje. Intentó apoderarse del departamento de Playa del Carmen, argumentando que vivió allí, cuando no es cierto, coches. Se ha apoderado ilegalmente de cosas y ella lo sabe”

También negó que se le hubieran otorgado medidas de protección. De acuerdo con Cynthia, en el pasado, sí se le otorgaron medidas a la actriz, pero actualmente ya no están vigentes.

“La orden de restricción es totalmente falsa. No hay ninguna orden. Efectivamente, puso una al principio, pero después se quitaron”, puntualizó.

También arremetió contra Gerardo Quiroz y le exigió que diera “cuentas claras”, resaltando que ella tiene todo el derecho de saber qué pasó con la sociedad que él creó con Nicandro.

“Legalmente, soy propietaria del 50% por la sociedad conyugal. Tengo todo el derecho de proteger nuestro patrimonio. El otro 50% es de mi hijo. Él (Gerardo Quiroz) que lo aclare, que rinda cuentas”, puntualizó.

Aprovechó para aclarar que se había casado con Nicando por “bienes mancomunados”, por lo que sí le compete todo lo relacionado con las empresas y propiedades de él: “El divorcio sí se llevó a cabo… muy a pesar nuestro porque hay terceras personas que se involucraron. Estamos casados por bienes mancomunados. Los únicos herederos que se encuentran en su testamento son nuestros hijos”, concluyó.

"Ella se quedó con las tarjetas": Cynthia Butrón, exesposa de Nicandro Díaz, le responde a Mariana Robles, quien la acusó de robo.



¿Qué pasó con el testamento de Nicandro Díaz?

Mucho se ha dicho sobre el testamento y los bienes de Nicandro Díaz. Hasta el momento, la familia no ha dado muchos detalles del mismo. Una fuente contó a TVNotas que el productor “tenía más de 18 propiedades, al menos 10 a nombre de su madre Delia”, quien falleció hace algunas semanas.

También se reveló que su herencia está valuada en, aproximadamente, 900 millones de pesos. Cyntia insiste en que los únicos herederos son sus hijos. En tanto que Mariana afirma que el productor cambió su testamento.

En su momento, se supo que la exesposa había demandado a Mariana por el departamento en Playa del Carmen, el cual está valuado en 2 millones 700 mil pesos. La actriz sostiene que ese proceso “ni siquiera llegó a ella”.

