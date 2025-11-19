Ex de Mauricio Barcelata, de Venga la alegría, lo deja sin casa y busca la mitad de sus ingresos, aseguran

El conductor del matutino Venga la alegría, Mauricio Barcelata, atravesaría un difícil trance personal, según reportes recientes. El también actor habría sido notificado de que debe abandonar la casa que él mismo adquirió y que su aún esposa, María José Suárez, estaría reclamando una parte significativa de sus ingresos.

Te puede interesar: Laura Bozzo se disculpa con Mauricio Barcelata: “lo humillé, lo maltraté”

Mauricio Barcelata y María José Suárez / Redes sociales

¿Mauricio Barcelata se está divorciando de María José Suárez?

El divorcio entre Mauricio Barcelata y María José Suárez estalló públicamente después de que en TVNotas te contáramos que allegados al conductor aseguraban que él decidió iniciar el trámite de separación al enterarse de que Suárez mantenía una relación con su entrenador del gimnasio. Según esa versión, esta infidelidad habría sido la gota que derramó el vaso en un matrimonio que ya presentaba fracturas desde meses atrás.

Además, nos contaron que los hijos de la pareja habrían sufrido episodios de bullying escolar, después de que María José Suárez compartiera imágenes que se viralizaron y, de acuerdo con los reportes, generaron afectaciones emocionales en los menores.

Posteriormente, la cuenta de Instagram ‘No soy figura pública’ filtró en un Live, información que pertenecería a documentos con parte del proceso legal para Barcelata. Estas filtraciones añadieron más tensión al tema del divorcio, pues también se menciona que los famosos presuntamente estarían en una disputa por la custodia de los hijos. Además que, supuestamente, Mauricio Barcelata recibió una orden para desalojar la casa que, según el post de Instagram, él mismo habría adquirido.

Al momento ninguno de los dos involucrados se han pronunciado a las filtraciones, por lo que guardan la calidad de rumor.

Te puede interesar: El Capi Pérez hace chistes del pleito entre Mauricio Barcelata y Laura Bozzo en VLA: “Lloras en el camerino”

¿Qué es lo que se estaría peleando en el divorcio de Mauricio Barcelata y María José Suárez?

Según la cuenta de Instagram, y lo dicho aquí en TVNotas la disputa entre el conductor y su esposa estaría girando en tres ejes: la presunta adquisición del inmueble de Mauricio Barcelata, la solicitud de María José Suárez de obtener una parte importante del ingreso del conductor y la custodia de sus hijos.

Según la cuenta de Instagram indica que un juez habría notificado a Mauricio Barcelata que debería abandonar la casa antes del 5 de diciembre. Inmueble, que según el post, habría sido comprado por él, y que presuntamente aun estaría pagando. Sin embargo no existe información verídica sobre el caso. Cabe señalar que la misma fuente menciona que “la violenta, la infiel y la manipuladora es ella”, en referencia a María José Suárez. Sin embargo, ante estas alegaciones no se ha pronunciado Mauricio Barcelata, por lo que guardan la calidad de rumor.

Por otro lado, en TVNotas supimos que María José Suárez estaría exigiendo el 60 % del ingreso de Mauricio para la manutención de los niños. De acuerdo con lo mencionado, María José Suárez estaría solicitando la custodia total de los menores. Mientras que Mauricio Barcelata buscaría acordar la custodia compartida y “estar en paz”.

Te puede interesar: Hospitalizan a hijo de Mauricio Barcelata tras accidente: perdió la memoria: ¿Cuál es su estado de salud?

Post que confirmaría que Mauricio Barcelata deberá abandonar su casa / Captura de pantalla / Canva

¿Cuál es la historia de la relación entre Mauricio Barcelata y María José Suárez?

La historia de amor entre Mauricio Barcelata y María José Suárez comenzó cuando la pareja se conoció en Acapulco, durante unos premios, donde ambos coincidieron como invitados. Mauricio la conocía “de vista”, pero nunca había tenido un acercamiento real. Todo cambió cuando María José se acercó a él en la alberca del hotel. Según narró el conductor en una entrevista con Yordi Rosado, ella lo tocó del hombro para preguntarle si traía bronceador.

Durante ese viaje ocurrieron encuentros fugaces que parecían no llevar a nada, hasta que una coincidencia cambiaría todo: en el vuelo de regreso a Ciudad de México, sus asientos estaban uno al lado del otro. Ahí comenzaron a hablar con calma y descubrieron que compartían amigos en común, dos reconocidos diseñadores que, para sorpresa de ambos, llevaban años intentando presentarlos porque estaban seguros de que harían buena pareja.

Una vez en la ciudad, esos diseñadores quedaron impactados al verlos juntos y les confesaron que habían intentado cruzar sus caminos sin éxito varias veces. Tras una primera cita formal, ya no se separaron. La relación avanzó rápido. Mauricio se mudó con ella, y al año y medio nació su primer hijo. Casi dos años después llegó su segundo hijo. La boda llegó de manera igual de espontánea, ella le propuso casarse, y terminaron uniéndose por el civil en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en una ceremonia discreta, sin cámaras ni grandeza mediática.

Te puede interesar: Mauricio Barcelata revela que apoya a su esposa en su cuenta de OnlyFans