Angélica Vale destapa la ‘traición’ de su ex Otto Padrón a su madre antes de morir: “Voy a quemar a mi ex”

Angélica Vale atraviesa el proceso de divorcio iniciado por Otto Padrón tras 14 años de matrimonio. El proceso legal, las especulaciones y la presión mediática han convertido su vida privada en un tema constante de conversación. Y aunque ella ha sido extremadamente cuidadosa con cada declaración, esta vez reapareció en programa de radio para contar inesperada anécdota sobre su suegra.

La historia salió a la luz durante una intervención radiofónica en la que Angélica relató cómo, en medio de su deseo por complacer a su entonces pareja, terminó obteniendo a la fuerza una receta que su exsuegra siempre le negó.

Vale explicó que, por la ascendencia cubana de Otto, él quería que ella preparara platillos típicos de ese país. Sin embargo, al no conocer la cocina cubana, buscó ayuda en su exsuegra, quien vivía en Miami y prácticamente nunca quiso darle las recetas completas, especialmente la de la famosa yuca con mojo. Lo que Angélica no imaginaba era la peculiar estrategia que su exmarido usaría para conseguir esa receta.

Angélica Vale y Otto Padrón

¿Qué hizo Otto Padrón con su mamá según Angélica Vale?

Angélica Vale recordó que, cada vez que le pedía a su exsuegra instrucciones detalladas para preparar la yuca, solo recibía respuestas evasivas.

La mujer insistía en que “era fácil”, que “solo se pone la yuca y ya”, sin explicar el proceso real para reservarse el secreto.

“Mi exsuegra, que bueno, ya en paz descanse (…) el papá de mis hijos me decía ‘yo quiero, necesito que me hagas de comer cubano’ y yo, ‘ok, perfecto’. Un día me dice: ‘pídele la receta de la yuca a mi mamá’, y le digo: ‘suegra, páseme la receta de la yuca’, me dice: ‘es bien fácil hacer la receta de la yuca, es bien fácil, tú pones la yuca y ya’”.

Sin embargo, cuando la mamá de Otto enfermó gravemente y fue hospitalizada, la situación cambió de forma inesperada. “Muy feo, pero ni modo, voy a tener qué quemar a mi ex, llegamos un día a visitarla al hospital porque estaba bien malita y la tenían bien ‘droguis’”.

La actriz contó que, durante una visita al hospital, la señora estaba sedada —como ella misma dijo, “bien droguis”—, y fue ahí cuando Otto tomó una decisión polémica. Con toda intención, le dijo a su madre: “Mamá, ándale, dale la receta de la yuca que voy por un café”, y salió del cuarto, dejando sola a Angélica.

La actriz confesó que en ese momento se quedó helada. “Ay Dios mío de mi corazón”, recordó entre risas. Pero, aprovechando que la señora estaba desinhibida, comenzó a decirle todos los pasos detallados, ingrediente por ingrediente.

“Me soltó todos los secretos y toda la información… y yo apuntando en friega”, narró.

Aunque Angélica reconoció que la situación fue fea también admitió que fue idea de Otto. “Pobrecita… ya ahorita es gacho contarlo, porque sí nos pasamos de lanza. Bueno, yo no… el hijo”, dijo, dejando claro que todo fue obra de su exmarido.

Acusan a Otto Padrón de infiel y mantenido; también habría maltratado a Angélica María

Aunque afortunadamente hoy Angélica Vale puede revivir entre risas una anécdota de su ex, este divorcio no ha sido fácil, de hecho apenas este martes una amiga de Otto lo desenmascara en TVNotas y asegura que Vale vivió un infierno a su lado y que él tiene desde hace 2 años un nueva novia para que lo mantenga tras haberse quedado sin trabajo.

Nuestra fuente reveló que Otto hizo pasar un mal rato no solo a Angélica Vale sino a Angélica María.

“Angélica Vale se tragó muchas veces las lágrimas para que todo pareciera felicidad. Él la ofendía, sobre todo cuando tenía unos kilitos de más. La denostaba con palabras muy ofensivas. Fue un tipo infiel. A ella le llegaba información de que él andaba con varias mujeres, pero evitaba hacer caso, solo que, en el mes de septiembre pasado, justo el día de su cumpleaños (11 de septiembre), se enteró por boca de él de que sostiene desde hace 2 años una relación con una mujer estadounidense que lo tiene como rey. Por eso le dijo que había interpuesto la demanda de divorcio”.

Angélica María habla de Enrique Guzmán / Redes sociales

¿Cómo inició la relación entre Angélica Vale y Otto Padrón?

2007. Angélica Vale y Otto Padrón coincidieron en un evento de Univisión en Nueva York. Años después, en 2009, se dio el flechazo en el especial de Año Nuevo transmitido desde Times Square.

2010. La pareja se comprometió en noviembre de este año, en Miami, en el cumpleaños 35 de ella. Otto Padrón la sorprendió con un anillo de compromiso y mariachi.

El 12 de febrero de 2011 formalizaron su unión en una boda por lo civil en Miami. Días después se llevó a cabo la boda religiosa en el Colegio de las Vizcaínas, en CDMX.

2012. Se convirtieron en papás y 2 años después, tuvieron un segundo hijo. Entre ambos hay una diferencia de 10 años: Él nació en agosto de 1965 y ella, en noviembre de 1975.

2025. Angélica Vale anunció su separación. Él fue quien solicitó el divorcio en septiembre pasado.

