Ex de Igor Lichnovsky lo señala de no querer firmar el divorcio, pese a tener de nueva novia a famosa actriz

Igor Lichnovsky estaría de nuevo en el ojo del huracán mediático. A pesar de que él y Carolina Elizabeth Pérez anunciaron su separación hace más de un año, según ella el trámite de divorcio legal sigue estancado. Mientras tanto, él habría iniciado una relación con Cassandra Sánchez Navarro desde principios de 2025. ¿Se arrepintió?

Te puede interesar: José Eduardo Derbez explota contra tiktoker por criticar su película, ‘Mesa de regalos’

Igor Lichnovsky y Carolina Elizabeth / Instagram

¿Cómo anunciaron su separación Igor Lichnovsky y Carolina Elizabeth Pérez?

La separación entre el defensor del Club América, Igor Lichvsky y Carolina Elizabeth Pérez, madre de sus dos hijas, fue anunciada oficialmente en octubre de 2024. A través de redes sociales, Carolina explicó que ambos decidieron “seguir caminos diferentes” tras más de 10 años de matrimonio. Aseguró que la decisión obedecía a que cada uno se encontraba en “momentos distintos de su vida”, pero enfatizó que su prioridad sigue siendo el bienestar de sus hijas.

Cuando se anunció la ruptura, ambos decidieron poner fin al vínculo marital de mutuo acuerdo hace varios meses antes de la publicación del comunicado. Aparentemente, su distancia habría comenzado tras la lesión de Lichnovsky en 2024, que lo dejó fuera de las canchas, lo que influyó en el distanciamiento y eventual término de la relación.

Te puede interesar: MasterChef Celebrity: Filtran quiénes estarían en la nueva temporada

Igor Lichnovsky y Carolina / Instagram

¿Qué se dijo de la nueva relación de Igor Lichnovsky con Cassandra Sánchez Navarro?

Los rumores sobre un posible romance entre Igor Lichnovsky y Cassandra Sánchez Navarro te lo contamos aquí en TVNotas a finales de 2024, cuando ambos fueron vistos juntos en distintos eventos públicos. Después se dejaron ver juntos durante un partido de la NBA en la Ciudad de México, donde coincidieron y comenzaron a despertar especulación sobre una cercanía fuera de lo profesional. Esto tras anunciar su ruptura con Carolina.

Semanas después, surgieron imágenes que los mostraban vacacionando juntos en Tulum; en ese momento se les vio en actitudes cariñosas. Las fotografías circularon ampliamente, lo que incrementó el interés del público por saber si efectivamente existía una relación entre ellos.

De acuerdo con una fuente cercana al futbolista que habló con TVNotas, la relación entre Lichnovsky y la actriz Cassandra Sánchez Navarro comenzó cuando él aún seguía casado. Según el testimonio, la infidelidad habría sido “el detonador” de la ruptura. Ese relato señala que la crisis matrimonial habría iniciado cuando Lichnovsky sufrió una lesión en la rodilla y, al dejar de entrenar, empezó a participar en eventos sociales sin Carolina, lo que coincidió con el momento en que Cassandra borró de sus redes fotos con su esposo.

El tema escaló cuando, en enero de 2025, se dieron a conocer fotografías en las que se ve a Lichnovsky y Cassandra compartiendo momentos afectivos durante un viaje. Dicho material llevó a que usuarios comenzaran a referirse a ellos como una posible pareja. En julio de 2025, el futbolista compartió las primeras imágenes junto a la actriz en un contexto más personal, durante la celebración de su cumpleaños. En las fotos, ambos aparecían abrazados, lo que muchos interpretaron como una confirmación pública de su cercanía.

Te puede interesar: Cassandra Sánchez Navarro: de esposa a amante

Cassandra Sánchez Navarro / IG: @caarolinnaelizabeth, @igorlichnovsky y @cassandra_gsn

¿Qué pasa con el divorcio entre Carolina Elizabeth e Igor Lichnovsky?

Carolina Elizabeth explicó en redes sociales que acudió a una audiencia destinada a formalizar la disolución del matrimonio; sin embargo, no se concretó la firma ni se alcanzó un acuerdo con Lichnovsky. Su mensaje, que rápidamente se viralizó, decía:

“Cuando quieres ir a entrenar pero tienes audiencia para que te firmen el divorcio Jajajaja”. Carolina Elizabeth

Posteriormente la ex del futbolista, posteó:

“No hay acuerdo, ni hay firma, pero sí entrené”. Carolina Elizabeth

La declaración refleja que Carolina llegó preparada para avanzar con el trámite legal, pero encontró obstáculos, lo que mantiene el divorcio estancado. Hasta el momento, Igor no ha emitido ninguna declaración pública sobre este proceso, lo que mantiene la atención mediática sobre su relación con Cassandra y la falta de cierre legal con Carolina.

Te puede interesar: Cassandra Sánchez Navarro ¡confirma que ya no está con su esposo! ¿tiene romance con futbolista del América?