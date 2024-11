¿Quién es Igor Lichnovsky? El futbolista del América con quien Cassandra Sánchez Navarro tendría un romance

Recientemente, el nombre de Igor Lichnovsky ha cobrado relevancia en los medios no solo por su carrera futbolística, como jugador del América sino también por su supuesto romance con la actriz mexicana Cassandra Sánchez Navarro. Los rumores de una relación entre ellos han cobrado fuerza después de que ambos fueran vistos juntos en un partido de la NBA en México y en TVNotas una persona cercana a ellos nos contó que la actriz y el futbolista estaban felices juntos.

¿Quién es Igor Lichnovsky?

Igor Lichnovsky Osorio nació el 20 de marzo de 1994 en Peñaflor, Santiago de Chile. Desde muy joven mostró su talento para el fútbol y a los 10 años ingresó a las divisiones inferiores de Universidad de Chile, uno de los clubes más importantes de su país. Su debut profesional fue en 2011 y poco después debutó en la Liga chilena.

A lo largo de su carrera, Lichnovsky ha demostrado su talento como defensa, destacándose tanto en equipos nacionales como internacionales. En 2014, dio el salto al fútbol europeo al ser fichado por el Porto de Portugal. Más tarde, jugó en el Sporting de Gijón y el Real Valladolid de España, donde continuó su desarrollo como futbolista.

Igor Lichnovsky es futbolista / Instagram

El 2017 marcó el comienzo de la etapa de Lichnovsky en la Liga MX, cuando llegó al Necaxa. Durante su tiempo en los Rayos, se consagró campeón de la Copa MX, lo que atrajo la atención de Cruz Azul, quien lo fichó en 2018. Con ellos ganó nuevamente la Copa MX y la Supercopa MX, consolidándose como uno de los mejores defensores extranjeros en el futbol mexicano.

En 2020, en medio de la polémica por su salida de Cruz Azul, Lichnovsky se trasladó a Arabia Saudita para jugar con el Al Shabab, donde se reencontró con su exentrenador Pedro Caixinha. Sin embargo, en 2022 regresó a México para unirse a los Tigres de la UANL, con quienes logró el campeonato de la Liga MX en el Apertura 2024.

Actualmente es parte del Club América, donde llegó para reforzar la defensa del equipo. Durante su tiempo en las Águilas, Lichnovsky se convirtió en el primer jugador en la historia de los torneos cortos en ganar tres títulos de liga con dos equipos diferentes, logrando el bicampeonato con América y el campeonato con Tigres.

A pesar de ser un jugador clave en los equipos con los que ha militado, Igor Lichnovsky se encuentra actualmente recuperándose de una lesión que lo ha mantenido alejado de las canchas durante gran parte del torneo de Apertura 2024.

¿Cassandra Sánchez Navarro e Igor Lichnovsky son novios?

La noticia de un supuesto romance entre Igor Lichnovsky y Cassandra Sánchez Navarro comenzó a circular hace una semana, cuando los medios captaron a ambos en una salida pública durante un partido de la NBA en Ciudad de México y en la fiesta de Halloween organizada por Belinda, así como la Fórmula 1.

En TVNotas te contamos que un amigo del futbolista nos confirmó que hubo traición en el matrimonio que tenía con la madre de sus hijas: “Efectivamente, hubo traición. Él y Cassandra comenzaron a salir cuando él continuaba con su pareja y madre de sus dos hijas. En las redes sociales tachan a Cassandra de ser la tercera en discordia y de serle infiel a su marido”.

Cassandra Sánchez Navarro e Igor Lichnovsky fueron captados juntos / IG: @caarolinnaelizabeth, @igorlichnovsky y @cassandra_gsn

“Carolina no sabe desde cuándo salen. Su relación con él comenzó a descomponerse a partir de que Igor sufrió en agosto una rotura del ligamento de la rodilla. Como no ha tenido que estar concentrado, empezó a salir a eventos sociales sin ella, quien se quedaba al cuidado sus hijas. Este tiempo coincide con el momento en que Cassandra borró de sus redes las fotos con su esposo, las de su boda”, añadió.

Por otra parte, la amiga de Cassandra nos dijo qué pasó en el matrimonio de la actriz: “Entraron en una crisis que intentaron resolver, pero todo se salió de control cuando ella conoció a Igor”.

“Fue un flechazo muy pasional. Amor no es, pero ella está feliz. Para que entrara un tercero es porque Cass y Alejandro no estaban bien. Eso sí, quién sabe si esto les dure”, contó.

Igor Lichnovsky y su exesposa

Carolina Elizabeth es exesposa del futbolista y ella misma dio a conocer la noticia de su divorcio a través de redes sociales hace unas semanas.

Según supimos en TVNotas, Carolina se dio cuenta de la infidelidad de su marido: “Sus llegadas tarde y ciertas actitudes le comenzaron a parecer sospechosas. Entonces decidió encararlo. Igor reconoció que había coincidido en algunas fiestas con Cassandra, aunque no había pasado nada entre ellos. Carolina se quedó muy confundida, pero siguieron”, dijo nuestra fuente.

Y añadió que a los pocos días la bomba estalló. “Igor subió una foto con Cassandra en un evento de una revista de moda. Aunque con más gente para despistar. La gota que derramó el vaso fue que a finales de octubre Igor fue a la Fórmula 1, que se llevó a cabo en la CDMX. Cassandra también subió fotos de ella en el mismo evento”.

Igor Lichnovsky y su exesposa / Instagram

“Carolina ya no pudo. Se le hizo muy cínico y además sintió la foto de Cassandra como una provocación. De querer demostrar que, aunque no aparecían juntos, en realidad ella estaba con su pareja. Lo volvió a encarar y él tuvo que admitir que sí estaba saliendo con Cassandra. Al confirmarlo, Carolina le dijo que hasta ahí quedaba su relación y que anunciaría la separación en redes sociales para exponerlo”.

También nos dijo que el futbolista se sintió liberado al ser descubierto por su esposa y que solo le pidió que no lo dejara mal ante la gente al anunciar su ruptura pues él la apoyará económicamente aunque Carolina tampoco quería dejar mal parado al padre de sus hijas.

“Vio bien que Carolina anunciara su separación. Solo le pidió que no lo dejara mal. Aunque Carolina estaba furiosa con él, aceptó porque no quería dañar al padre de sus hijas. Además de que este la apoya económicamente. En su comunicado dijo que, a pesar de la separación, seguirían siendo familia y que trabajarían juntos para asegurar la felicidad de sus hijas. Si no hubiera sido por ellas, lo hubiera exhibido”, indicó.