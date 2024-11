Cassandra Sánchez Navarro: de esposa a amante, aprovechó su crisis matrimonial para iniciar un nuevo romance

La semana pasada, la noticia sobre un posible romance entre Cassandra Sánchez Navarro e Igor Lichnovsky causó revuelo. Esto, debido a que apenas el año pasado, la actriz se casó con Alejandro Cáceres, y a que la ahora ex del futbolista, Carolina, anunció repentinamente en redes su separación. Hasta el momento, ni Cassandra ni Igor han dado declaraciones al respecto.

Un amigo de Igor nos confirma: “Efectivamente, hubo traición. Él y Cassandra comenzaron a salir cuando él continuaba con su pareja y madre de sus dos hijas. En las redes sociales tachan a Cassandra de ser la tercera en discordia y de serle infiel a su marido”.

“Carolina no sabe desde cuándo salen. Su relación con él comenzó a descomponerse a partir de que Igor sufrió en agosto una rotura del ligamento de la rodilla. Como no ha tenido que estar concentrado, empezó a salir a eventos sociales sin ella, quien se quedaba al cuidado sus hijas. Este tiempo coincide con el momento en que Cassandra borró de sus redes las fotos con su esposo, las de su boda”. Fuente a TVNotas

Ex esposa de Igor Lichnovsky / IG: @caarolinnaelizabeth, @igorlichnovsky y @cassandra_gsn

Cassandra Sánchez Navarro está más feliz que nunca con Igor Lichnovsky

Una amiga de Cassandra nos dijo qué pasó en el matrimonio de la actriz: “Entraron en una crisis que intentaron resolver, pero todo se salió de control cuando ella conoció a Igor”.

“Fue un flechazo muy pasional. Amor no es, pero ella está feliz. Para que entrara un tercero es porque Cass y Alejandro no estaban bien. Eso sí, quién sabe si esto les dure”.

Cassandra Sánchez Navarro posando sensual / nonagency y redes sociales

Así fue como la esposa de Igor Lichnovsky se habría enterado de la infidelidad

Nuestra fuente también narró cómo se enteró Carolina de que Igor salía con Cassandra: “Sus llegadas tarde y ciertas actitudes le comenzaron a parecer sospechosas. Entonces decidió encararlo. Igor reconoció que había coincidido en algunas fiestas con Cassandra, aunque no había pasado nada entre ellos. Carolina se quedó muy confundida, pero siguieron”.

A los pocos días la bomba estalló. “Igor subió una foto con Cassandra en un evento de una revista de moda. Aunque con más gente para despistar. La gota que derramó el vaso fue que a finales de octubre Igor fue a la Fórmula 1, que se llevó a cabo en la CDMX. Cassandra también subió fotos de ella en el mismo evento”.

Fuente a TVNotas “Carolina ya no pudo. Se le hizo muy cínico y además sintió la foto de Cassandra como una provocación. De querer demostrar que, aunque no aparecían juntos, en realidad ella estaba con su pareja. Lo volvió a encarar y él tuvo que admitir que sí estaba saliendo con Cassandra. Al confirmarlo, Carolina le dijo que hasta ahí quedaba su relación y que anunciaría la separación en redes sociales para exponerlo”.

¿Igor se opuso? “No, al contrario, se sintió liberado. Él quería ser libre para estar con Cassandra sin temor de que los tacharan de infieles. Vio bien que Carolina anunciara su separación. Solo le pidió que no lo dejara mal. Aunque Carolina estaba furiosa con él, aceptó porque no quería dañar al padre de sus hijas. Además de que este la apoya económicamente. En su comunicado dijo que, a pesar de la separación, seguirían siendo familia y que trabajarían juntos para asegurar la felicidad de sus hijas. Si no hubiera sido por ellas, lo hubiera exhibido”.

“Eso sí, Carolina lanzó una indirecta al decir que la separación era porque cada uno estaba en un momento distinto de la vida. Y es que mientras ella es muy madura y quiere una vida familiar, Igor, a sus 30, quiere pasársela de fiesta y disfrutar”.

Comunicado Carolina / IG: @caarolinnaelizabeth, @igorlichnovsky y @cassandra_gsn

Igor Lichnovsky y su ex quedaron en “buenos términos”

¿Cómo quedó la relación entre Igor y Carolina? “En tensa calma. Por una parte, no se pueden pelear porque aún tienen que ver los temas de la manutención y los arreglos tras una separación. Por otra, Carolina no puede con el cinismo de Igor. Ella cree muy culpable a Cassandra. Y es que no habían pasado 4 días del comunicado y ellos dos se exhibieron felices en un partido de la NBA en la Ciudad de México y en una fiesta de Belinda. Incluso por eso Igor ha sido muy criticado, ya que en lugar de estar en reposo recuperándose de su lesión, se la pasa en el reventón. Sin embargo, él ahorita está muy feliz con Cassandra”, finalizó.

Cabe mencionar que la semana pasada la prensa le preguntó a Cassandra si mantenía una relación con el futbolista, estando casada. Su respuesta fue: “De eso no quiero hablar”. Los medios insistieron con la misma pregunta y de nueva cuenta no negó ni confirmo nada.

Cassandra Sánchez Navarro e Igor Lichnovsky. / IG: @caarolinnaelizabeth, @igorlichnovsky y @cassandra_gsn

Cassandra Sánchez Navarrro en entrevista para TVNotas: “yo no quería casarme”

En una entrevista para ‘El mitangrit de Horacio’, presentado por TVNotas, Cassandra habló acerca de su matrimonio y se sinceró acerca del matrimonio y señaló:

“Pues yo no quería casarme, si te soy sincera, y él lo sabe... Cuando hablé de matrimonio con Alejandro, con mi esposo, dije ‘bueno casémonos, vamos a firmar el papelito’, (pero me dijo) no, pero la boda, (y le dije) ‘pero es que ese no es mi sueño... yo nunca tuve el sueño de casarme... después de casarme, quiero que todo mundo se case...” Cassandra Sánchez Navarro

¿Quién es Igor Lichnovsky?

Es defensa. Debutó en el equipo Universidad de Chile en 2011.

Ha estado en los equipos Oporto de Portugal, Real sporting de Gijón, Valladolid, Necaxa, Cruz Azul, Al Shabab, Tigres, y actualmente en el América. Además, es seleccionado nacional de Chile.

Tras 6 años de casado con Carolina López y con dos hijas, el pasado 30 de octubre, en redes sociales dieron a conocer su separación, pero sin revelar mayores detalles.

¿Quién es Cassandra Sánchez Navarro?

Debutó en 2011 en ‘Una familia con suerte’. Después ‘Corona de lágrimas (2012)’, ‘Quiero amarte (2013)’ y ‘La sombra del pasado (2014)’.

Actuó en las series ‘Yago (2016)’, ‘Las buchonas (2018)’ y ‘Silvia Pinal frente a ti (2019)’.

En 2019 fue la protagonista de la película ‘Cindy la regia’.

Este año protagonizó la serie de Vix, ‘Consuelo’. Fue la villana en la serie ‘El extraño retorno de Diana Salazar’ y estelarizó la obra ‘Cabaret’.

