Cassandra Sánchez Navarro e Igor Lichnovsky quisieron pasar desapercibidos, pero los exhibieron en concierto

Desde hace unos días, el futbolista Igor Lichnovsky y la actriz Cassandra Sánchez Navarro llamaron la atención luego de que se dejaran ver muy juntitos en eventos públicos, dando pie a rumores de un romance entre ellos.

Aunque luego los dos negaron tener una relación, se les vio de nuevo juntos disfrutando del festival de reggaeton ‘Flow fest’ donde curiosamente también estaba la exesposa del futbolista aunque no se le vio con él en toda la noche, pese a que Igor había defendido su matrimonio días antes en el evento de Miss Universo y pese a que había sido ella quien anunció semanas antes que estaban separados.

Ahora, Cassandra e Igor quisieron ser más discretos, pero fueron juntos al concierto de Jorge Medina y Josi Cuen. Según el periodista Ernesto Buitrón, la pareja intentó mantener un bajo perfil para no ser reconocidos, pero algo inesperado sucedió y terminaron exhibidos ante el público.

Así captaron a Cassandra mientras Igor estaba en el escenario / YouTube

Cassandra Sánchez Navarro e Igor Lichnovsky juntitos en concierto

El periodista narró en el programa ‘Todo para la mujer’ que aunque la actriz no quería que la reconocieran junto al futbolista, no se esperaba que los artistas en el escenario llamaran a Igor a subir con ellos durante el show, por lo que las miles de personas que se encontraban disfrutando pudieron darse cuenta que venían juntos en medio de los rumores de romance.

“Ese concierto duró casi cinco horas… Cassandra traía una gorra negra, porque no quería que nadie la viera, Igor traía gorra y gorro, pero entre las copas, lo invitaron a subir al escenario, ella estaba como de ‘trágame tierra’ porque en teoría estaban pasando desapercibidos”, contó.

También dijo que: “Había como una indicación de no grabar a Cassandra, ya que su imagen no apareció en las pantallas cuando Igor subió al escenario”.

#EXCLUSIVA I ¡Trágame tierra! Cassandra Sánchez-Navarro e Igor Lichnovsky no pudieron pasar ‘de incógnito’ en un concierto en el que subieron al jugador al escenario.#TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/l1bQlyhmpS — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 6, 2024

Sin embargo, Buitrón indicó que se pudo ver a la actriz y al futbolista juntos durante todo el tiempo acompañados del asistente de Igor y sus escoltas quienes se aseguraban de darles privacidad mientras ellos disfrutaban cantando y brindando.

También indicó que se retiraron juntos al terminar el concierto y que estaban “muy acaramelados”.

¿Cassandra Sánchez Navarro e Igor Lichnovsky son novios?

En TVNotas te contamos lo que nos platicó una amiga de Cassandra, quien nos dijo que la actriz se estaba dando la oportunidad junto al futbolista en medio de su proceso de divorcio. Si bien la relación no era formal todavía, estaban muy felices juntos aunque no sabía cuánto tiempo les duraría.

Otro amigo de Igor también nos contó que sí hubo traición por parte del futbolista hacia su esposa quien ya sospechaba que tenía algo más: “Efectivamente, hubo traición. Él y Cassandra comenzaron a salir cuando él continuaba con su pareja y madre de sus dos hijas. En las redes sociales tachan a Cassandra de ser la tercera en discordia y de serle infiel a su marido”, reveló.

Cassandra Sánchez Navarro y su supuesto amante, Igor Lichnovsky / IG: @caarolinnaelizabeth, @igorlichnovsky y @cassandra_gsn

Pero todo cambió a unos días de que personas cercanas a ellos nos dieran estas revelaciones pues el futbolista del club América apareció solo en un evento donde no pudo evitar los cuestionamientos acerca del romance con Cassandra y pidió que dejaran de relacionarlo con la actriz: “Tienen que tener cuidado con eso (con los rumores de supuestos romances), yo tengo a mi familia, a mis hijas y cuando sacan información que no es real, es complicado. Entonces, yo creo que se deben de respetar los espacios”, comentó sin dar más detalles.

Por su parte, Cassandra dijo en un encuentro con la prensa que efectivamente estaba separada de su esposo, aunque no quiso hablar del presunto romance con Igor: “Feliz de compartirles con lo que yo me siento cómoda compartiendo que ahorita estoy soltera… De eso (de Igor) no voy a hablar ahorita. Si quieres, pasamos a otro tema”, indicó.

Pese a las declaraciones de ambos, sus acciones han sido distintas y ya se han dejado ver juntos de nuevo en al menos 2 conciertos.