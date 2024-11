Cassandra Sánchez Navarro e Igor Lichnovsky otra vez juntos y ¡con la esposa en el mismo lugar!

El pasado fin de semana llamó la atención que entre los asistentes del festival de música urbana, Flow Fest estaban el futbolista Igor Lichnovsky y la actriz Cassandra Sánchez Navarro divirtiéndose juntos.

Pero lo que causó más impacto fue que la aún esposa de Igor, Carolina Elizabeth, también estaba presente en el recinto.

En medio del festival, varios usuarios en redes sociales empezaron a notar que Cassandra Sánchez Navarro y el futbolista del Club América, Igor Lichnovsky, estaban cariñosos a pesar de que negaron tener un romance e incluso él sorprendiera a todos diciendo que estaba con su esposa, aunque ella había anunciado su separación en redes sociales.

Así los captaron juntos en el festival / Instagram

Igor y Cassandra juntos en el Flow Fest

La actriz y el deportista estuvieron acompañados de varios amigos como María Chacón, cuyo novio es uno de los organizadores del festival. Parecía que había un ambiente divertido y sin preocupaciones, y por otro lado, Carolina Elizabeth, esposa del futbolista, también se dejó ver en el evento aunque en compañía de otros amigos.

Lo que no pasó desapercibido para los asistentes del festival fue que, según un testigo, Cassandra e Igor estuvieron abrazándose y bailando en un área VIP del evento, alejados de los ojos curiosos. La situación se volvió aún más polémica cuando se confirmó que, recientemente, tanto Igor como su esposa publicaron en redes sociales un video en el que afirmaban estar bien como pareja, a pesar de los rumores de crisis marital. Mientras tanto, Cassandra, quien públicamente había confirmado estar en proceso de divorcio, no dejó claro cuál era su relación actual con el futbolista al declarar a la prensa en la alfombra roja de Glamour, ‘Mujer del año’ que no iba a hablar del tema.

Presumió su acceso detrás del escenario para ver a Grupo Frontera / Instagram

La cuenta de Instagram ‘Reina Veneenosa’ compartió imágenes de Cassandra e Igor juntos, divirtiéndose con amigos en el Flow Fest, y agregó un mensaje sobre la situación: “Yo ya no entendí. Anoche estaba Cassandra e Igor en el Flow Fest divirtiéndose con amigos, pero la esposa de Igor ahí andaba en el mismo lugar”, escribió la cuenta que en un principio desató las sospechas de un posible romance entre los famosos.

En las fotos publicadas, se les puede ver a ambos de pie, uno al lado del otro, en un ambiente relajado. Sin embargo, en las historias de Instagram de Igor Lichnovsky, compartió momentos con Grupo Frontera, pero no incluyó ninguna imagen de su esposa ni de Cassandra. Por su parte, Carolina Elizabeth, la esposa de Igor, publicó historias junto a su amiga Cyn Cofano, pero tampoco compartió fotos con su marido, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre la relación.

