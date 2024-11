¿Igor Lichnovsky dejó a Cassandra Sánchez Navarro? Reaparece con su esposa y la actriz reacciona

Desde hace unos días, el futbolista Igor Lichnovsky y la actriz Cassandra Sánchez Navarro llamaron la atención luego de que se dejaran ver muy juntitos en eventos públicos, dando pie a rumores de un romance entre ellos.

En TVNotas te contamos lo que nos platicó una amiga de Cassandra, quien nos dijo que la actriz se estaba dando la oportunidad junto al futbolista en medio de su proceso de divorcio. Si bien la relación no era formal todavía, estaban muy felices juntos aunque no sabía cuánto tiempo les duraría.

“Fue un flechazo muy pasional. Amor no es, pero ella está feliz. Para que entrara un tercero es porque Cass y Alejandro (su exesposo) no estaban bien. Eso sí, quién sabe si esto les dure”, contó.

Cassandra Sánchez Navarro y su supuesto amante / IG: @caarolinnaelizabeth, @igorlichnovsky y @cassandra_gsn

Otro amigo de Igor también nos contó que sí hubo traición por parte del futbolista hacia su esposa quien ya sospechaba que tenía algo más: “Efectivamente, hubo traición. Él y Cassandra comenzaron a salir cuando él continuaba con su pareja y madre de sus dos hijas. En las redes sociales tachan a Cassandra de ser la tercera en discordia y de serle infiel a su marido”, reveló.

¿Se acabó la relación? Aseguran que Igor Lichnovsky terminó con Cassandra Sánchez Navarro por su familia

Ahora, la cuenta de Instagram ‘Reina venenosa’, conocida por dar noticias sobre la farándula, siendo esta quien destapó las fotografías entre Nodal y Ángela cuando aún no anunciaban su romance, indicó que Igor y Cassandra ya se distanciaron.

Según dice la influencer, la decisión fue porque él eligió seguir con su esposa. Cassandra al verse desplazada, habría reaccionado publicando una indirecta en redes sociales donde se le ve con una amiga. En tono sarcástico, le preguntan a Cassandra con quién ha salido y su amiga Fabiola Ortiz aparece dándole de comer en la boca.

La influencer dijo que la publicación de Cassandra fue una indirecta / Instagram

‘Reina venenosa’ dio la explicación a lo que sería esta presunta indirecta de la actriz: “Como Igor Lichnovsky ya dio a entender que sigue con su esposa Carolina Elizabeth, mi comadre Cassandra recurre al sarcasmo, para no quedar como ‘Wapayasa’, pero las evidencias no mienten, lo que pasa es que aún no está del todo divorciada, me dicen y se acordó que eso podría perjudicarla. Y por otro lado Igor entendió que la familia es primero”, indicó.

Y es que Igor apareció junto a la que se creía ya era su exesposa, Carolina Pérez después de que ella anunciara su separación hace unas semanas. Al parecer el futbolista se reconcilió con la madre de sus hijas y mostraron imágenes de un viaje que realizaron a África donde construyeron canchas de fútbol próximas a inaugurarse.

“Mi gente construir estas canchas en África junto con mi familia es mucho más que crear un espacio para el deporte: es abrir una puerta hacia nuevas oportunidades, calidad de vida y esperanza. Queremos que cada niño que pise este lugar sienta que sus sueños valen, que el esfuerzo tiene un propósito y que su futuro puede ser tan grande como lo imaginen”, dijo Igor, mientras que Carolina respondió: “Yaaaa casi, cumpliendo el sueño”, junto a más historias con el futbolista.

Hasta ahora Igor y Carolina no han dado un anuncio formal de su reconciliación y Cassandra ha aparecido públicamente confirmando que está soltera actualmente.

“Estoy soltera y muy contenta, emocionada con todo lo que viene en mi carrera. A veces se agarran cosas y sacan de contexto sin saber todo lo que pasa detrás de una historia, que pasa muy seguido en el medio y pues es normal. Yo creo que entre más trabajo voy a tener, más curiosidad va a tener la gente sobre mi vida personal y yo feliz de compartirles con lo que yo me siento cómoda compartiendo que ahorita estoy soltera”, dijo aunque se negó a hablar del futbolista cuando se lo mencionaron: “De eso no voy a hablar ahorita. Si quieres, pasamos a otro tema”, respondió.

Además, recientemente el futbolista del club América apareció en la alfombra de Miss Universo a solas y según ‘Az central’ pidió que dejaran de relacionarlo con la actriz.

“Tienen que tener cuidado con eso (con los rumores de supuestos romances), yo tengo a mi familia, a mis hijas y cuando sacan información que no es real, es complicado. Entonces, yo creo que se deben de respetar los espacios”, indicó sin dar más detalles.

