A famoso actor que entrará en La casa de los famosos ¡le pidieron el divorcio y sufrió desgarrador diagnóstico!

Después de que en febrero pasado el actor y conductor Mauricio Mejía causara impacto en su pódcast al anunciar entre lágrimas su divorcio del estilista Enrique Guzmán, con quien se casó en 2020, nos confesó que pasó por una etapa muy complicada.

Mauricio Mejía rompió en llanto al anunciar su divorcio / YouTube

¿Qué dijo Mauricio Mejía sobre su separación de Enrique Guzmán y qué enfermedad padeció?

“No ha sido nada fácil. Uno se casa con la idea de que sea para siempre y nunca me imaginé que nos íbamos a separar. Caí en depresión. Tuve mis hoyos muy, muy fuerte. Nunca toco este tema, pero sí hubo momentos que toqué fondo, hasta que dije: ‘Siento que me estoy ahogando en esto, ¡por favor, ayúdenme!’. Ahí es donde salen tus amigos y tu familia. Si no, te hundes”. Dijo el examigo de Ninel Conde.

Aseguró que se perdió, se vio encerrado en su casa en depresión, sin querer salir, sin desear ver a nadie. “Empecé a comer mal. Recurrí a terapia e incluso le pedí ayuda a ChatGPT. Le decía: ‘¿Qué hago en este caso?’. Le pedía que actuara como mi psicólogo y me dijera qué hacer. Si le llamaba a mi ex o no. Te lo juro. Me aconsejaba que no le llamara, que escondiera el teléfono y lo apagara”.

Y vaya revelación nos hizo al contarnos que no se han separado legalmente: “Seguimos siendo esposos. No hemos firmado, porque como tenemos muchas cosas en común, un cultivo de pimientos en Guanajuato, una peluquería en Miami y una marca de tintes, preferimos seguir manteniendo esa sociedad y no hacer la división todavía. A lo mejor es un pretexto para tenerme amarrado ahí”.

Mauricio se sinceró con nosotros: “Llevamos una muy buena relación de expareja. Cada quien vive en su casa y tiene sus cosas”.

Mauricio Mejía dio a conocer su separación / Liliana Carpio, IG @mauricio_mejia, @eguzman y YT Mauricio Mejía

¿Mauricio Mejía entrará a La casa de los famosos de Telemundo?

Dejó abierta la posibilidad de regresar: “Uno nunca puede decir ‘no’. Uno nunca sabe. Es una gran persona. No hemos hablado como tal de una reconciliación, pero a ver qué pasa. No lo voy a descartar completamente”.

En cuanto a lo profesional, nos enteramos de que a principios de este 2026 Mauricio formará parte de La casa de los famosos de Telemundo: “Hay la propuesta de un reality y vamos a ver si me atrevo a dar el sí, porque uno puede tener una personalidad en redes sociales, donde se pueden limitar o editar las cosas que no te favorezcan tanto, pero estar en la mira 24/7 es muy arriesgado. Para que me anime es necesario unos buenos dineritos, y nos abrimos y nos encueramos”.

Finalmente, nos contó que esto llega después de que, en un live que hizo con Ninel Conde, ambos hablaron de que ella tenía pactada su salida de La casa de los famosos: “Yo iba a entrar a un reality, pero por culpa de mi amiga Ninel me echaron para atrás todo, por el problemón de que si se había salido por contrato o no. Fue horrible, porque no era mi problema y me embarraron”.

Mauricio Mejía / Capturas de pantalla

¿Quién es Mauricio Mejía y cuál es su trayectoria?

La trayectoria de Mauricio Mejía:



Es actor, modelo, estilista y creador de contenido para redes sociales.

Debutó en 2005 con la serie Juegos prohibidos. Ha actuado en Los exitosos Pérez (2009), Chepe fortuna (2010) y Ni contigo ni sin ti (2011), entre otras.

Tiene su pódcast, Stop pódcast, junto a ‘Pollito Tropical’.

Cuenta con 1 millón de seguidores en Instagram, 834 mil en Facebook, 310 mil en X, 445 mil en YouTube y 508 mil en TikTok

