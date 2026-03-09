La casa de los famosos 2026: Filtrarían al tercer eliminado de HOY, lunes 9 de marzo, ¿Caeli o Sergio Mayer?

Este lunes 9 de marzo se llevará a cabo una nueva gala de eliminación en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’. Seis habitantes se encuentran en riesgo de dejar el reality por decisión del público, algo que ha generado mucha tensión dentro de ‘La casa’.

Recordemos que, hasta el momento, dos famosas han dejado el show: Zoe Bayona y Lupita Jones. En medio de la espera, se ha filtrado quién presuntamente sería el tercer eliminado de la temporada. ¿De quién se trata?

Lupita Jones eliminada / Redes sociales

Te recomendamos: La casa de los famosos 2026: ¿Quién es el segundo eliminado del reality hoy, 2 de marzo?

¿Quiénes son los nominados de la tercera semana en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

Actualmente, seis famosos se encuentran en la tabla de nominación y están en riesgo de convertirse en el tercer eliminado de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’. Estas son las celebridades en peligro:

Josh Martínez

Celinee Santos

Julia Argüelles

Jailyne Ojeda

Caeli

Sergio Mayer

Si bien Fabio Agostini también estaba en la lista de nominados, Stefano, al ser el líder de la semana y haber conservado el poder de salvación, decidió quitarlo de la tabla, una decisión que fue bien recibida por la mayoría de los fans del programa.

Nominados tercera semana de LCDLF 2026 / Redes sociales

Lee: La casa de los famosos 2026: ¿Quién es el primer eliminado del reality hoy, 23 de febrero?

¿Quiénes son los habitantes que quedan actualmente en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ comenzó el 18 de febrero con 21 habitantes. Actualmente solo quedan estos 19:

Laura Zapata

Kunno

Caeli

Jailyne Ojeda

Yoridan Martínez

Vanessa Arias

Celinee Santos

Kenny Rodríguez

Julia Argüelles

Stefano Piccioni

Fabio Agostini

Laura González

Kenzo Nudo

Curvy Selma

Eduardo Antonio ‘el Divo’

Horacio Pancheri

Oriana Marzoli,

Josh Martínez

Sergio Mayer

Todos ellos continúan en la lucha por ganar el primer lugar y obtener el gran premio en efectivo de 200 mil dólares, es decir, poco más de 3 millones y medio de pesos mexicanos.

Cabe mencionar que, en su momento, se contemplaba que Yina Calderón también ingresara al show. Incluso fue una de las primeras confirmadas. No obstante, la colombiana se convirtió en panelista, causando mucha molestia en el público.

Según se ha especulado, Laura Zapata y Lupita Jones presuntamente hablaron con los ejecutivos para pedir que Calderón no entrara. Supuestamente, amenazaron con que, de hacer caso omiso, ellas se saldrían del show. Su argumento fue que, presuntamente, Yina era una persona “peligrosa” que podía poner en riesgo su vida.

Yina Calderón / Redes sociales

Este sería el habitante eliminado de La casa de los famosos Telemundo, hoy, 9 de marzo

Diversas encuestas realizadas en diversas páginas de espectáculos, incluyendo la de ‘Vaya, vaya’, revelaron quién podría ser el siguiente expulsado de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’. Los que contarían con mayor apoyo serían:

Julia Argüelles con el 29% de los votos

con el 29% de los votos Sergio Mayer con el 23% de los votos

Por otra parte, Jayline y Celinee estarían empatadas con el 13% de los votos. En tanto que Caeli solo tendría 12% de apoyo. Con base en estos resultados, el eliminado de la semana sería Josh Martínez, ya que solo habría obtenido el 10% de apoyo.

Cabe destacar que esto no es un resultado oficial y solo se conocerá la identidad del tercer eliminado del reality hasta la gala de esta noche. Por esta razón, lo anterior queda en puntual calidad de rumor.

Otra cosa que se ha hecho viral en las últimas semanas es que, presuntamente, Sergio Mayer habría pactado su salida del concurso. Supuestamente, aceptó entrar con la condición de que lo dejaran salir semanas después y sin ningún tipo de penalización. En caso de que el famoso sea el eliminado de hoy, la teoría habría quedado confirmada.

Mira: Sergio Mayer llora desconsolado en La casa de los famosos 2026 y pide perdón, ¿quiere abandonar la casa?