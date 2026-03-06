Shiky revela la verdad del por qué no saludo a Mar Contreras: ¿Ruptura de amistad o confusión?

Shiky aclaró lo ocurrido con Mar Contreras después de que ambos se dejaron de seguir en redes sociales, un gesto que llamó la atención de sus seguidores, y que no se saludaron, ¿qué pasó y qué dijo el conductor español? Te revelamos los detalles.

español Shiky contó los detalles del encuentro con Mar Contreras cuando no se saludaron. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Shiky y Mar Contreras?

El presunto pleito entre Mar Contreras y Shiky es un asunto que parece ser reciente. Hace tres días el actor y locutor español tuvo un encuentro con la prensa y fue cuestionado sobre su vida dentro y fuera de La casa de los famosos México.

La entrevistadora, Angy Alcántara, preguntó sobre su relación con los demás exhabitantes, y aunque en un inicio no ahondó en muchos detalles, reveló que una persona “se le cayó un poco”.

El punto cúspide de esta posible fractura en su amistad, según Shiky, surge en el momento en el que la actriz mexicana no lo saludó cuando coincidieron en un foro: “No sabía quién era esta persona antes de entrar a la casa. (...) Ahora afuera no me importa. El otro día me crucé con esa persona y no saludé”.

Aunque en un inicio prefirió omitir el nombre y guardárselo, la entrevistadora mencionó que Mar Contreras no saluda a Dalílah Polanco, a lo que él dijo: “A mí tampoco”.

¡Ni pelea ni drama! Shiky aclara el malentendido con Mar Contreras. / Redes sociales

¿Qué dijo Shiky de Mar Contreras y la polémica por “ignorarla”?

En una reciente entrevista con medios, Shiky explicó que el distanciamiento con Mar Contreras respecto al saludo fue simplemente un malentendido. Contó que se dio cuenta de que ambos se habían dejado de seguir en redes sociales, algo que consideró natural cuando no hay una relación cercana.

“Pues mira, la verdad es que no nos seguimos en redes. De repente vi que ella me dejó de seguir en redes, que lo veo normal, ¿sabes? Y de repente nos encontramos en Televisa. Yo pensaba que ella me había visto, ella pensaba que yo la había visto. Entonces, ninguno de los dos nos saludamos y un poco el malentendido fue eso”, relató Shiky, describiendo cómo la confusión se generó en el momento del encuentro.

El actor comentó que, tras el percance, ambos aclararon la situación mediante mensajes y audios. “Yo le dije: ‘Sí, nos vimos. Y yo juraría que no me saludaste’. Y ella me dice: ‘Estaba haciendo un FaceTime, yo juraría que tú no me saludaste’. Entonces dije, pues ya está. Digo: ‘Mira, los dos es tu percepción, la mía. Cuando nos veamos, si queremos nos saludamos, nos abrazamos y ya está’. Nos enviamos unos mensajes de audio y quedó todo resuelto”.

Shiky relató que el que no saludara a Mar Contreras se debió a un malentendido. / Redes sociales

¿Dalilah Polanco se enojó con Shiky?

Shiky explicó cómo algunas personas lo perciben como “tibio”, aunque él aclaró que su estilo se basa en evitar conflictos y mantener la armonía. Señaló que prefiere enfocarse en resolver los problemas directamente con quienes considera que realmente lo ameritan.

“Sabéis cómo soy y muchos dicen: ‘Es tibio’. A mí lo que no me gusta son las peleas ni estar mal con nadie ni nada, con estarme feliz y todo. O sea, con Dalilah incluso me dice, ‘Es que la gente te ve...’ y le digo: ‘o, Dalilah, es que yo soy así, toda mi vida he sido así, sea, yo intento arreglar los problemas con el más problemático, ¿sabes?'”, relató Shiky.

El actor agregó que incluso Dalílah Polanco le ha dicho que es “demasiado bueno” y que debería inclinarse a veces por un lado u otro, pero él prefiere un punto intermedio. “¿Por qué tengo que ir con rojo o negro si me gusta el grisáceo? O sea, yo intento como estar bien con todos, estar a gusto. De verdad, te lo juro. Y lo que menos quiero es acostarme con un dolor de panza, porque si discuto es con mi hermano, mi hermana, mi pareja, con alguien que de verdad yo diga, ‘Sí, merece la pena’. Pero con los demás es que no, no es perder el tiempo”, concluyó el exparticipante de La casa de los famosos 2025.

