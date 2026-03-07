Habitante de ‘La casa de los famosos 2026’ intentó desvivir a alguien en otro reality, aseguran: “Es peligrosa”

Los escándalos en torno a ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ no cesan. Luego de que Lupita Jones se convirtiera en la segunda habitante eliminada, se filtra el presunto pasado oscuro de una de las participantes; ¡aseguran que intentó matar a alguien dentro de otro reality!

¿Qué habitante de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’, presuntamente, intentó matar a alguien?

Se trata de Oriana Marzoli, quien se ha convertido en una de las figuras más polémicas dentro de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’, pues ha tenido fuertes encontronazos con otros habitantes, incluyendo a Laura Zapata y Sergio Mayer.

Durante una aparición reciente para el programa ‘Hoy Día’, Alicia Machado, ganadora de la primera temporada del reality, habló sobre Oriana y su “tendencia” a abandonar realities. La actriz aseguró que la influencer era alguien “peligrosa e inestable”.

Según Machado, su compatriota amenazó a una persona con una botella de vidrio durante su estancia en otro concurso, por lo que cree que el resto de los habitantes de ‘La casa’ podrían estar en riesgo.

“Les voy a decir una cosa: esta tipa, Oriana, es peligrosa. La han corrido de dos realities por violenta. Quiso agredir a una compañera con una botella de vidrio y la sacaron. La tipa ha sido finalista y ella ha abandonado tres realities por temas nerviosos o por crisis nerviosas que no ha podido soportar” Alicia Machado

Y agregó: “Es una tipa con la que deben tener cuidado. Ella nunca había estado de este lado y tiene la personalidad de ‘Harley Quinn’”.

Esperate!😲 Como que Oriana quiso desvivir a una compañera de reality show .... queee? Quede frozen, en shock... 👀 #LCDFL6 pic.twitter.com/34EUIgedrv — adrian (@adrian63040678) March 7, 2026

¿Confirman que Oriana, participante de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’, quiso matar a alguien?

Por supuesto, las declaraciones de Alicia Machado se viralizaron rápidamente y provocaron mucha polémica en redes sociales. Y es que muchos internautas aseguran que la también exreina de belleza “está mintiendo”.

De acuerdo con los fans de Oriana, la creadora de contenido sí ha dejado varios realities a lo largo de su carrera. No obstante, jamás hubo registro de que quisiera agredir a alguien con una botella de vidrio, por lo que consideran pertinente que la celebridad “demande” a Machado por “difamación”.

Cabe destacar que, en su momento, se empezó a especular que Laura Zapata entró al confesionario para exigir la salida de Oriana, argumentando que la chica era “peligrosa”. Aunque esto no se ha confirmado, durante la reciente noche de cine le gritó a ‘la Jefa’ que le pusiera un “alto” a la venezolana.

La participación de Oriana dentro del reality ha causado mucha controversia. Si bien algunos creen que es una persona “problemática”, la gran mayoría considera que le da “rating” al concurso con los encontronazos que tiene con otros habitantes.

¿Quién es Oriana Marzoli y cuántos realities ha abandonado?

Oriana Cristina González Marzoli, mejor conocida solo como Oriana Marzoli, es una creadora de contenido y personalidad de televisión venezolana. Actualmente tiene 33 años y está casada con Facundo González desde 2024.

La celebridad ha abandonado varios realities por diversas razones:

Supervivientes (2014) : Dejó el reality a tan solo 12 horas de ingresar. Su en aquel entonces pareja, Tony Spina, entró en su lugar.

: Dejó el reality a tan solo 12 horas de ingresar. Su en aquel entonces pareja, Tony Spina, entró en su lugar. Doble tentación (2017) : Fue expulsada por motivos disciplinarios. Tuvo una crisis nerviosa tras mojarse el pelo en una prueba.

: Fue expulsada por motivos disciplinarios. Tuvo una crisis nerviosa tras mojarse el pelo en una prueba. Big Brother VIP España (2018) : Dejó el reality a los dos días. Argumentó que había tomado esta decisión por salud mental.

: Dejó el reality a los dos días. Argumentó que había tomado esta decisión por salud mental. Big Brother VIP España (2023): Pese a tener otra oportunidad, claudicó nuevamente a los 15 días por “motivos personales”.

