Mauricio Mejía se divorcia de Enrique Guzmán, el actor rompe en llanto al anunciar los motivos

En noviembre de 2020, Mauricio Mejía y Enrique Guzmán se casaron en un ritual maya en Cancún. El actor y el estilista se comprometieron en enero del mismo año en las islas Maldivas.

Durante estos años, Mauricio y su esposo presumían en redes sociales de su amor y aunque parecía que todo iba viento en popa, recientemente sorprendió al dar a conocer que se divorció.

En su podcast ’Stop’, Mauricio Mejía contó que su relación con Enrique Guzmán llegó al final aunque dijo, no fue una decisión que tomara repentinamente. “Es un cúmulo (de cosas). Uno cuando se divorcia no es como ‘me peleé ayer y me divorcio hoy’”, dijo.

Mauricio Mejía y Enrique Guzmán se divorcian

¿Por qué se divorció Mauricio Mejía?

El actor rompió en llanto indicando que su pareja le dijo en una ocasión que ya no lo admiraba, algo que le dolió muchísimo pues él había dado todo por él.

Mauricio aceptó que cambió cuando se casó porque quería complacer en todo a su pareja: “Cuando yo me casé yo sí cambié y me convertí en sobreprotector hasta que un día él me dijo: ‘¡ya!, no eres mi mamá’. Lo hacía con las mejores intenciones. Yo no quería que nada le pasara”, confesó.

“Ahí es donde uno empieza a desconectarse. También me pasó porque yo me volqué totalmente para él y quería hacer todo para él. Para mí no es que me olvidara de mí sino que mi proyecto era él”, agregó.

“Llevo separado hace 7, 8 meses y yo le acabo de decir a mi familia. Claro, que cuando les dije, me dijeron, ‘ya sabíamos’”, comentó.

Según Mauricio, él no solo veía por Enrique como su pareja sino como su “producto” más importante y se dedicó a levantarlo en su imagen en redes sociales para monetizar juntos para su matrimonio. “Yo llegué al divorcio diciendo ‘tuve un proyecto muy exitoso’. Crecimos muchísimo. Yo no estoy culpando a Enrique, yo tomo totalmente mi responsabilidad”, aceptó.

“Para mí el declive cuando empezó el divorcio, cuando dije, ‘se está acabando la relación fue cuando me dijo: ‘Mau, necesito 15 días’ y yo, ¿cómo? Justamente fue el año pasado. Ahí dije, ‘esto está re contra mal’”, contó.

Mauricio Mejía está despreocupado por la hinchazón porque le dijeron que es normal

Entre lágrimas, Mauricio dijo que el proyecto de su podcast lo inició luego de divorciarse y que su autoestima estuviera por los suelos: “Yo tenía mucho miedo de que no funcionara porque si no funcionaba, yo decía que entonces menos me iba a admirar, pero eso fue algo muy bueno el que saliera esto y retomé mi vida. Me costó mucho trabajo porque me di cuenta que estaba perdido”, finalizó.

Mauricio y Enrique se pudieron casar por la iglesia aunque el actor pensaba que no podrían realizarlo debido a su orientación.

