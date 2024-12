¡A Mauricio Mejía le deformaron la cara en un procedimiento estético!

Platicamos con el actor colombiano Mauricio Mejía (42 años), quien el pasado lunes 25 de noviembre se realizó un injerto de cabello, para lo cual le quitaron 7 mil folículos. ¡Le deformaron la cara! Aquí te mostramos cómo quedó.

Él nos cuenta el proceso:

“Tenía las entradas muy pronunciadas. Tengo el cabello delgadito y lo que hice fue prevenir. Viajé a la clínica TJ Hair clinic que está en Tijuana. Este procedimiento me costó $5 mil 500 dólares (más de 100 mil pesos) y me trataron súper bien”.

“Primero te evalúan para después decirte si eres candidato o no. En mi caso, me dijeron que sí, por las entradas que tenía. Luego extraen los folículos en la parte de atrás. Me quitaron 7 mil y los injertaron en el área requerida”.

Mauricio Mejía se hizo un injerto / Cortesía del actor

“Lo más doloroso del proceso es la anestesia. Me inyectaron en la cabeza y es incómodo. Sobre todo, porque sientes miles de piquetes. ¡Es horrible! Sin embargo, el proceso fue rapidísimo. Cuando despiertas (de la anestesia) ya tienes todo puesto. Aunque los cuidados y la recuperación han sido lo más incómodo”.

“Los primeros 15 días me tengo que lavar la cabeza con un champú de bebé y un atomizador. No me puede caer agua directamente de la regadera. No lo puedo tocar con las manos. Tampoco lo debo exponer al sol y, en ocasiones, me ha dado comezón. Pero ahí la llevo”.

Mauricio Mejía quedó mal con el arreglito que se hizo, pero no le preocupa: Así se ve

El también presentador compartió cómo fue su reacción al ver que su cara se hinchó: “Cuando venía en el avión me di cuenta de que la cara se me había inflamado. Me cambió por completo. Se me hincharon los ojos al grado de no poder ver bien. Sentí muchísimo miedo. Los médicos me tranquilizaron. Me dijeron que es normal esa reacción”.

Mauricio Mejía se sometió a un injerto de cabello / Cortesía del actor

“Lo que pasa es que los especialistas trabajan con demasiado líquido cuando ponen la anestesia. Todo eso que se acumula, se baja. Esto ocasiona la inflamación de la cara. Es una reacción que a todo mundo le da. Por eso ya no estoy tan preocupado”.

“Ahora debo aguantarme 4 meses. En el primer mes se caerá el injerto y en los otros 3 comenzará a crecer el cabello. Me ha costado trabajo verme sin cabello. Sé que tengo que esperar a que pasen estos meses para ver el resultado final. El pelo es un accesorio súper importante de nuestra personalidad”.

Mauricio Mejía está inmune a las críticas ¡ama los arreglitos estéticos y no lo esconde! Así quedó

Mauricio Mejía quedó deforme por un procedimiento estético / Cortesía del actor

A Mauricio no le importa que la gente hable de sus cirugías: “A lo largo de mi carrera he tenido varias polémicas por los arreglos estéticos a los que me he sometido. Hace 5 años me hice una lipoescultura y lo trasmití en vivo. Se hizo todo un escándalo. Sin embargo, eso no me genera ningún conflicto. Lo haré las veces que lo necesite. Invierto mucho en mi imagen. No me importan las críticas”, concluyó.

