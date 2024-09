Ninel Conde vuelve a impactar con nueva imagen por drástico arreglito en su rostro

Ninel Conde nuevamente desató conversación en redes sociales debido al radical cambio en su rostro. La cantante causó impacto en usuarios en internet por los nuevos arreglitos a los que se sometió.

Recordemos que, hace unas semanas, la cantante se volvió viral en redes sociales, luego de que presumió en su cuenta de Instagram su nuevo cambio de look. Lució una cara “más aplanada” y labios más grandes.

La publicación recibió comentarios diversos. Si bien algunos internautas halagaron el cambio y hasta la compararon con ‘Barbie’, otros siguen sumamente extrañados por la transformación y la compararon con Lyn May.

Ninel Conde cambio / Captura de pantalla

¿Qué se hizo Ninel Conde?

De acuerdo con información de ‘Chisme no like’, la también cantante habría viajado a Turquía hace algunos meses para retirarse los biopolímeros que le inyectaron en el rostro años atrás.

Reportaron que se habría quitado los polímeros , pues “estaban afectando seriamente su salud y le provocaban dolores insoportables”.

Ninel Conde / Facebook: Ninel Conde

Ninel Conde impacta con nuevo y radical cambio de aspecto en su rostro

Ahora, Ninel nuevamente causó revuelo en redes sociales, ya que publicó un video en el que se le ve mucho más cambiado su rostro.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz publicó un clip en el que dejó impactados a todos en la red con su nuevo look. Presumió su cabellera rubia y sus espectaculares ojos azules.

“¿Qué les parece este cambio de look? Ya les voy a subir una fotito oficial, pero mis seguidores en Instagram tienen que ser los primeros”. Ninel Conde

Rápidamente, cibernautas no tardaron en exponer su postura en cuanto a este cambio. Muchos aseguraron que les gustaría que Ninel se deje de someter a más cambios, ya que su belleza era muy natural. Sin embargo, Conde dejó claro que ella está muy contenta con su look y apuntó que no le interesan las críticas, ni las comparaciones.

Así lo presumió Ninel Conde: