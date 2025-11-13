Exesposa de Facundo revela que uno de sus implantes mamarios explotó y termina en cirugía de emergencia

Esmeralda Palacios, la exesposa de Facundo, terminó en el hospital tras una cirugía de urgencia porque uno de sus implantes mamarios explotó. La productora contó todo en Facebook y dejó claro que esta “vanidad” le costó salud, dinero y hasta selfies que hoy le dan pena.

Esmeralda Palacios ex de Facundo sale a defenderlo tras criticas en La casa de los famosos México 2025 / Facebook: Facundo

¿Qué le pasó a la exesposa de Facundo que tuvo que ser hospitalizada y operada de emergencia?

Esmeralda Palacios, conocida por haber estado casada con Facundo durante más de 16 años, reveló que decidió retirarse los implantes mamarios después de una década de problemas de salud. La también productora explicó que se sometió a la cirugía por vanidad, justo después de amamantar a sus tres hijos y tras su divorcio del conductor.

“Me explotó un implante. Me puse implantes hace 10 años por: vanidad, porque amamanté a 3 hijos y porque justo me divorcié y tenía lana para hacerlo; me di un regalito”, confesó en su cuenta de Facebook.

Aunque en su momento pensó que los implantes le darían seguridad y autoestima, hoy reconoce que fue una decisión que le dejó más problemas que beneficios: “Hoy no lo haría porque poniendo una balanza, me queda debiendo el haberlo hecho, sí me dio una falsa seguridad un par de años, me dio unas selfies bien likeadas, que por cierto hoy me dan oso, y sí levanté dos que tres piropos (…) Y qué crees: solo eso”.

Exesposa de Facundo revela se sometió a una operación de emergencia.

¿Qué síntomas hicieron dudar a Esmeralda Palacios, ex de Facundo, antes de descubrir la fisura en sus implantes?

La historia comenzó hace cinco meses, cuando Esmeralda Palacios, mamá de las hijos de Facundo, se realizó una mastografía especial para mujeres con implantes. El resultado fue alarmante: uno de sus implantes estaba fisurado. Esto fue lo que dijo:

“Hace cinco meses me hice la mastografía (…) ahí volvió a confirmarme la ciencia que mi implante se veía fisurado, y con agua por dentro. No del implante pero sí dentro de la cápsula que tu propio cuerpo crea alrededor del implante por ser un cuerpo extraño, y me dijeron: ‘hay que sacarlo’” Esmeralda Palacios

Esmeralda Palacios quiso dar a conocer su situación para que fuera tomada como ejemplo.

Además, la productora reveló que durante los 10 años que tuvo los implantes sufrió reacciones adversas cada vez que se vacunaba contra COVID, influenza u otras enfermedades:

“Cada vez que me ponía una vacuna (…) mi cuerpo reaccionaba terrible con los implantes, se me hinchaban los senos, me dolían horrible unos 10 días”. Esmeralda Palacios

Incluso viajar en avión se convirtió en una pesadilla: “Cada que viajaba en avión me pasaba lo mismo, se me ponían duras uno o dos días y luego se me quitaba, mi cuerpo jamás las aceptó”.

Esmeralda Palacios exesposa de Facundo

¿Cómo fue la cirugía de emergencia de Esmeralda Palacios y cuánto costó retirarle los implantes mamarios?

Aunque la operación fue de urgencia, la exesposa de Facundo explicó que el seguro no cubrió el procedimiento porque la colocación de los implantes fue estética. Por ello, tuvo que ahorrar durante meses y pedir ayuda a su familia.

Esmeralda Palacios “Tenía algo ahorrado y ahorré más meses para hacerme esta operación (…) mi esposo y mi hija Mila me ayudaron con más de la mitad de la lana pero igual fue un varo, que no teníamos planeado destinar”

Esmeralda Palacios, madre de los hijos de Facundo

¿Cuál es el estado de salud actual de Esmeralda Palacios tras la cirugía de emergencia?

Tras la explantación que se realizó de urgencia el 10 de noviembre, Esmeralda Palacios confirmó que actualmente se encuentra estable y en proceso de recuperación. La productora compartió desde su cama que, aunque la operación fue inesperada y dolorosa, pudo salir adelante sin complicaciones mayores. Detalló que permanece en reposo absoluto, siguiendo las indicaciones médicas y rodeada del apoyo de su esposo Diego Muñoz y de su hija, quienes han estado acompañándola en cada etapa del proceso.

“Hoy estoy en mi cama, gracias a Dios estable, con dolor pero superable y recuperándome de una vanidad” Esmeralda Palacios

Finalmente hizo un llamado a la reflexión: “Les quería compartir para que tomen y empaticen con mi historia en lo que quieran, porque siempre la vivencia y la historia de alguien más te suma en la vida para algo. Y bueno, me despido con mucho cariño y con mucho agradecimiento ante esta vida por haberme dado la oportunidad de cerrar esta historia de esta manera.”

Emeralda Palacios hospitalizada

¿Quién es Esmeralda Palacios y qué fue de su vida tras separarse de Facundo?

Esmeralda Palacios fue pareja de Facundo, exparticipante de La casa de los famosos México, durante más de 16 años, relación de la que nacieron tres hijos. Aunque durante años fueron una de las parejas más estables del entretenimiento mexicano, en 2016 anunciaron su separación mediante un mensaje en redes sociales y, finalmente, se divorciaron oficialmente en 2019.

Después de su divorcio, Esmeralda reconstruyó su vida personal y profesional lejos del foco mediático. En 2024, se casó nuevamente con Diego Muñoz, quien ha sido su principal apoyo durante este difícil proceso de recuperación. Actualmente, la productora vive enfocada en su familia, su salud y en promover mensajes de amor propio a través de sus redes.