Facundo revela por qué llegó en pants a la final de La casa de los famosos ¿acepta ser un “mal perdedor”?

La noche que coronó a Aldo De Nigris como ganador de La casa de los famosos México 2025 no solo fue recordada por su triunfo, sino por el escándalo que protagonizó Facundo. El conductor y comediante acaparó las miradas al llegar con ropa de gimnasio, desentonando completamente con el ambiente de gala del evento. Su atuendo, lejos de ser una simple excentricidad, tenía una historia detrás que el propio Facundo decidió aclarar tras días de críticas, burlas y especulaciones en redes sociales.

Facundo / Redes sociales

¿Por qué Facundo llegó en pants a la final de La casa de los famosos México 2025?

Según las declaraciones de Galilea Montijo, la asistencia de Facundo a la final de La casa de los famosos México no fue voluntaria, sino una obligación derivada de su contrato. Dicho documento establecía que los exparticipantes debían presentarse a eventos posteriores al reality, como la gran gala final. Sin embargo, todo indica que el comediante ya no tenía interés en participar en el espectáculo, por lo que decidió acudir con pants, camiseta y tenis.

“Felicidades a Facundo que le valió gorro, llegó y dijo: ‘Nada más por mi contrato tengo que venir’” Galilea Montijo

Su gesto fue interpretado por algunos como el de un “mal perdedor”, pero para otros fue una muestra de dignidad. En redes sociales, muchos lo defendieron, asegurando que su atuendo fue una forma de decir “me vale” sin romper el contrato.

“Pues así es Facundo: todo le vale gorro. Jajaja no veo por qué el drama”, escribió un usuario en X.

Galilea Montijo y Facundo, gala final de La casa de los famosos México / Revista Fama, YT: Hoy y canva

¿Qué reveló Facundo sobre su look en pants y las críticas tras la gran final de La casa de los famosos México 2025?

Tras la ola de comentarios, Facundo, exintegrante del cuarto Día, habló ante las cámaras de la periodista Berenice Ortiz para explicar su versión. Según dijo, su atuendo no fue un acto de rebeldía, sino parte de una broma interna que pocos entendieron.

Facundo “Es mi chiste, es la conclusión de mi chiste de ‘descanse en pants’. No entendieron, están muy morros para esa plática. Todas las veces en la casa se decía que el que sale de ahí descansa en pants, entonces más bien era burlarme de mí mismo de que perdí y que no llegué a la final y que ya estaba descansando en pants para completar la historia”

Facundo insistió en que su intención nunca fue ofender ni al público ni a la producción, sino mantener el sentido del humor que lo caracteriza. “La gente siempre quiere inventar cosas negativas. Yo no estoy molesto por haber perdido, simplemente me estaba burlando de mí mismo. Me parecía chistoso decir que soy un perdedor y que ya estaba descansando”, dijo entre risas.

Con estas palabras, el presentador desmintió las versiones que aseguraban que su vestimenta era una provocación o una muestra de desprecio al programa.

Incluso muchos seguidores salieron en su defensa, pues así como TVNotas te contó que la familia de Facundo habría recibido amenazas de muerte, sus fans entienden que ahora sea más precavido ante los seguidores tóxicos.

“No es un mal perdedor, pen...jo. Amenazaron a las mujeres de su familia con vio.... Todo el fandom de Noche es tóxico.”

“Jajaja, wey, pues si le tiraron hate y amenazas de mu..te a él y a su familia, se desligó del proyecto desde que salió. Iba forzado por contrato y siempre se viste así.”

“Pues así es Facundo: todo le vale gorro. Jajaja, no veo por qué el drama.”