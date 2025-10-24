Fuerte mensaje de Gerardo Quiroz a exesposa de Nicandro Díaz, su última novia revela que cambió su testamento

En la publicación 1496 de nuestra revista, la expareja del fallecido productor Nicandro Díaz, Mariana Robles, nos concedió una entrevista en la cual dejó ver que el actor Eduardo Yáñez, le advirtió a Nicandro sobre que, su bruja le había dicho que tenía un trabajo de brujería y al productor le iría mal.

Un día después, fue la exesposa Cynthia Butrón quien lanzó un comunicado en donde pedía a los medios que no se tocará más el tema sobre el productor. Y señalo a diferentes personas de tener adeudos, incumplimientos y hasta apropiación de recursos con el finado productor. Entre los que menciono fue a su compadre y amigo Gerardo Quiroz y es el propio Gerry, quien le responde a la señora Butrón.

¿Qué respondió Gerardo Quiroz al comunicado de Cynthia Butrón, exesposa de Nicandro Díaz?

El productor Gerardo Quiroz respondió al comunicado con otro comunicado en donde saltan cosas fuertes a la vista:

“Es importante aclarar que la señora Cynthia Butrón y el productor Nicandro Díaz



La señora fue denunciada por el delito de robo a Nicandro, así como Fraude procesal en la Fiscalía de investigación territorial en Cuauhtémoc.



Por lo tanto, la señora no tiene personalidad jurídica para realizar reclamos ni emitir declaraciones en nombre de Nicandro o de su familia; solo el albacea designado en el testamento podrá en su momento.



Cabe señalar que la persona que se ha dedicado a lapidar los bienes de la masa hereditaria es la misma señora Cynthia Butrón ya que, ha rentado y comprometido las propiedades de la masa hereditaria de Nicandro Díaz, causando un daño irreparable a los herederos.

Asimismo, aseveró que rechaza categóricamente cualquier intento de difamar, extorsionar o presionar a terceros utilizando los medios de comunicación como instrumento de manipulación o chantaje. Firmando el productor junto con otras dos personas más.

Además de Gerardo Quiroz, quien también respondió al comunicado de Cynthia, fue Mariana Robles, última pareja sentimental de Nicandro Díaz. ¡Esta tarde asistió a Ventaneando! ¿Qué dijo? ¡Te contamos!

Mariana Robles, novia de Nicandro Díaz / Redes sociales

Te podría interesar: Muere mamá de Nicandro Díaz, lo revelan luego que TVNotas destapó que estaba desaparecida, ¿por qué lo oculta?

¿Qué dijo Mariana Robles, la última novia de Nicandro Díaz, sobre el comunicado de la exesposa del productor?

En entrevista para ‘Ventaneando’, Mariana Robles, última pareja de Nicandro Díaz, respondió al comunicado que lanzó la familia Butrón. Aseguró ser inocente de la acusación que la señala de, presuntamente, haberse apropiado de un departamento.

Sostiene que la última vez que estuvo allí fue previo a la muerte del productor y relató que la denuncia que quisieron entablar en su contra ni siquiera “llegó” a ella: “Yo no he estado en Playa del Carmen. Son cosas absurdas. El departamento ni siquiera estaba escriturado”, indicó.

Sobre el comunicado de la familia Butrón, indicó que ellos no pueden mencionarla por ningún medio, ya que existen medidas de protección. Esto, a raíz de las amenazas que ha recibido desde la muerte del productor y por la que se siente temerosa de su seguridad.

Nicandro Díaz y Mariana Robles / Cortesía de la entrevistada, @eduardoyanezof y Archivo TVNotas

No te pierdas: Exhiben secreto que Nicandro Díaz se llevó a la tumba, a un año de su muerte

“No, no me siento segura. He recibido amenazas de muerte. La Fiscalía de la Mujer me ha apoyado. Es un proceso; te hacen un estudio psicológico… Le hicieron un estudio a mi hija porque también ha recibido amenazas. Temo por mi vida. Si algo me pasa a mí o a mi familia, ya saben” Mariana Robles

Por otra abogada de Robles, quien estaba presente en la entrevista, que la denuncia que hicieron contra su clienta no había avanzado. Indicó que no la vincularon a proceso ni hubo una apelación.

¿Qué está pasando con el testamento de Nicandro Díaz?

Desde la muerte de Nicandro Díaz, han surgido dudas sobre su testamento. Un allegado a la familia informó a TVNotas que el productor “tenía más de 18 propiedades, al menos 10 a nombre de su madre Delia”, quien falleció hace algunas semanas.

Ahora, Mariana Robles reveló para ‘Ventaneando’ que Nicandro sí tenía varias propiedades y que había cambiado su testamento hace algunos años.

“Sí hay (un testamento). Justo dos años antes del fallecimiento, cambió el testamento. Sabía que no había vuelta para atrás, aunque no había firmado el divorcio (con su exesposa). Lo primero que hizo cuando dijo: ‘Esto no hay marcha atrás’ fue cambiar el testamento. No (no sé si estoy incluida). Lo hizo muy rápido. Creo que está como muy ambiguo. Tenía muchas propiedades, más de 10”, resaltó.

Mira: Nicandro Díaz: Audios exponen la mala relación del productor y su ex: "¡la tachaba de loca y fraudulenta!”