Nicandro Díaz: Le advirtieron que le hicieron un trabajo muy oscuro para que le fuera mal en todo ¿y muriera?

La telenovela continúa después de darse a conocer que Delia, mamá del productor Nicandro Díaz (†), estaba desaparecida. En un programa, la exesposa de Nicandro, Cynthia Butrón, aseguró que la señora falleció el pasado 23 de septiembre, tras haberla sacado de un asilo de ancianos donde estuvo durante más de cinco años.

La disputa legal entre Mariana Robles, última pareja de Nicandro, y Cynthia Butrón continúa en los juzgados, pero es Mariana quien hace una fuerte revelación sobre la bruja de Eduardo Yáñez, quien le dijo al actor que pesaba una oscura brujería sobre Nicandro.

¿Qué le advirtió la bruja de Eduardo Yáñez a Nicandro Díaz antes de su muerte?

“La pérdida de Nicandro fue tan fuerte que apenas hace unos meses estoy recuperando la conciencia. Hay cosas que aún no tengo claras, como el accidente, y confieso que sabía que Nicandro tuvo amenazas de muerte. Le decían cosas como: ‘Me río de ti’, ‘ya verás’. Además, había una fuerte brujería sobre él”.

“Se grababa la telenovela Golpe de suerte (2024), meses antes del accidente. Eduardo Yáñez se atendía con una bruja, vidente, algo con los arcángeles. Le dijo a Nicandro que la bruja vio un tema oscuro de brujería para que le fuera mal en todo”.

¿Quién era la vidente que alertó a Mariana Robles sobre un “trabajo oscuro”?

Mariana relata que Nicandro era escéptico; solo cargaba una imagen de la Virgen Milagrosa. Eduardo, preocupado, le pidió que consultara a su bruja, de quien Mariana no recuerda el nombre.

“Tampoco creo en esas cosas, pero veía a Nicandro inquieto y le pedí que hablara con la señora, y así lo hizo. Le volvió a decir que le buscaban el mal. Esa señora le mandó unas velas, que se hiciera unos baños, oraciones de arcángeles, y así lo hicimos”.

Mariana, antes del fallecimiento de Nicandro (18 de marzo de 2024), entrevistó en un programa a una bruja llamada Mishanti Hidromante (†), quien la había prevenido de algo similar:

“Cuando estaba con ella, Nic me llamó. Le conté a la bruja que era mi pareja y dijo: ‘¡Pobre hombre! Un día alguien llegó con 50 mil pesos para que le hiciera un trabajo oscuro, pero no acepté’”.

Desconoce si la bruja le advirtió a Eduardo Yáñez sobre el accidente y la muerte de Nicandro Díaz. “No lo sé, pero hoy me resulta muy extraño. Quizá esa bruja lo vio y por eso le mandó tantas protecciones. Eduardo quería mucho a Nicandro, por eso le advirtió lo que podría pasar. Me cuesta trabajo pensar que se pueda llegar, por medio de la brujería o hechicería, a causar algo tan fuerte como la muerte, pero tampoco estoy cerrada a esa posibilidad. Hoy veo todo claro”.

¿De qué acusan a la expareja de Nicandro Díaz y cómo va el pleito legal con su exesposa?

Tras enterarse de que la exesposa de Nicandro aseguró que la revista le había pagado por declarar sobre la desaparición de su mamá, Mariana respondió:

“Me dolió mucho la muerte de mi suegra. Aclaro: yo no he cobrado un peso por dar entrevistas a ustedes. Estas personas que salen a hablar de mí, que me dejen en paz, que ya me superen. Ya es un año y siete meses de la muerte de mi pareja”.

Sobre el litigio que enfrentan, asegura que no puede dar detalles porque entorpecería la investigación:

“Sus denuncias no han procedido porque son mentiras. Mis demandas sí, y van con todo. Sobre la casa de Playa del Carmen, que me acusaron de despojo, no es así. Desde el accidente no he regresado. Ese departamento no está ni escriturado. Lo que sí te puedo decir es que Nicandro me había regalado dos autos. ¿Dónde están? Además de cosas mías que estaban en la casa de Nicandro, porque ahí vivíamos, y no me las han devuelto. Tendrán que dar cuentas de ello y se lo dejo a la autoridad. Qué lástima que no me supere esa persona y me tenga que ver hasta en la sopa”.

Esto dijo la exesposa de Nicandro, Cynthia Butrón, sobre la muerte de la mamá del productor en ‘De primera mano’

“Familiares y amigos están al tanto y enterados de todo lo que pasa en la familia. Los que no saben nada son ajenos a la familia. La señora Delia falleció el 23 de septiembre, era una señora de 90 años. Murió de manera natural”.

“Vivimos una pérdida y se vuelve a lucrar con una pérdida, a especular, a mentir. Qué desafortunado que todo tenga que ver con la economía. No hay nada que se tenga que aclarar. El testamento se está llevando a cabo. Leo la nota donde dice que hay muchas propiedades que Nicandro dejó a la señora Delia. Es falso. Solo el departamento de Playa del Carmen, que estaba en litigio”.

“Es obtener un beneficio económico de pérdidas humanas. Por cinco minutos de fama”.

¿Cuánto valía la herencia de Nicandro Díaz y por qué su familia sigue en pleito por sus propiedades?

Problemas entre familias:



El dinero que el productor había logrado en su vida, además de sus propiedades, ascendía a 900 millones de pesos.

El departamento en disputa está ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio, en Playa del Carmen, Quintana Roo, y tiene un valor de 2 millones 700 mil pesos.

La dueña es Delia, mamá del productor. Se presentó una denuncia aparentemente el 3 de octubre de 2024, en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, donde acusan a Mariana Robles (ex de Nicandro) de haberse adueñado de la propiedad.

De acuerdo con Cynthia, si Mariana no acredita con papeles ser dueña del inmueble, la podrían acusar del delito de enriquecimiento ilícito.

El litigio continúa y Mariana pidió medidas de protección contra Cynthia. La acusa de haberse quedado con muebles, ropa, bolsos y joyas que tenía en la casa que compartía con el productor.

