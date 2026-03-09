Mariana Echeverría desata polémica por mensaje del 8M: “Una mujer poderosa camina junto a un gran hombre”

La conductora y exparticipante de La casa de los famosos México, Mariana Echeverría, volvió a convertirse en tendencia en redes sociales tras publicar un mensaje por el Día Internacional de la Mujer (8M). Lo que parecía un gesto de apoyo a la causa feminista terminó generando una intensa polémica en plataformas digitales, donde usuarios y algunas cuentas feministas cuestionaron el contenido de su publicación.

La controversia surgió luego de que la también comediante compartiera una fotografía suya portando un listón morado, símbolo asociado a las luchas feministas. Sin embargo, la frase que acompañó la imagen provocó críticas inmediatas, pues muchos consideraron que el mensaje desviaba la atención hacia una figura masculina en una fecha dedicada a visibilizar la lucha histórica de las mujeres por sus derechos.

¿Qué dijo Mariana Echeverría en su mensaje del 8M que desató la polémica?

El pasado 8 de marzo, durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Mariana Echeverría compartió en sus redes sociales un mensaje acompañado de una fotografía personal.

Mariana Echeverría “Ser mujer es ser fuerza cuando nadie la ve. Es levantarse, luchar, construir, amar y volver a empezar las veces que sea necesario. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, reconozco la valentía de todas las mujeres que no se rinden, que sueñan en grande y que transforman el mundo con su corazón.”

“Cuando una mujer poderosa camina junto a un gran hombre, el límite deja de existir”. Mariana Echeverría

Según explicó en su mensaje, admira a las mujeres que no se rinden y que buscan transformar el mundo con determinación y corazón. Sin embargo, el hecho de mencionar a su pareja en el contexto del 8M generó reacciones encontradas.

En cuestión de horas, la publicación comenzó a circular ampliamente en redes sociales, donde usuarios debatieron si la frase era apropiada para una fecha que recuerda la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres.

¿Por qué el mensaje de Mariana Echeverría por el Día de la Mujer generó críticas?

La polémica surgió principalmente porque varios internautas consideraron que el mensaje de Mariana Echeverría ponía el foco en un hombre durante una conmemoración dedicada a las mujeres y sus luchas sociales.

Diversas usuarias y cuentas feministas señalaron que la publicación parecía buscar validación masculina, algo que, según sus críticas, contradice el espíritu del movimiento feminista.

“El Día Internacional de la Mujer no es para felicitar a los hombres ni agradecerles su compañía”.

“No necesitamos su aprobación para reconocernos poderosas”.

La actriz hizo caso omiso a las criticas pero varios de los comentarios que se registraron en el día han desaparecido por lo que muchos creen que estuvo borrando algunos mensajes.

¿Por qué el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer?

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer porque recuerda las luchas históricas de miles de mujeres que exigieron mejores condiciones laborales, igualdad de derechos y el fin de la violencia. La fecha está vinculada a protestas de trabajadoras textiles en el siglo XX y a tragedias como el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist en 1911, donde más de 100 mujeres murieron mientras laboraban en condiciones precarias.

Con el tiempo, estos hechos se convirtieron en símbolo de resistencia y justicia, hasta que la ONU reconoció oficialmente el Día Internacional de la Mujer en 1975. Desde entonces, el 8M es una jornada para conmemorar, marchar, visibilizar desigualdades y exigir derechos, no para celebrar ni felicitar, sino para recordar una lucha que continúa.