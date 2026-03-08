Luis de Llano sigue sin cumplir con la sentencia por caso de Sasha Sokol; ella lanza mensaje en pleno 8M

Este 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Muchas mujeres salen a marchar a las calles para exigir sus derechos y/o aprovechan las redes sociales para hablar de la violencia que han vivido por parte de los hombres.

En el marco de este día tan significativo, Sasha Sokol habla del proceso legal que interpuso contra Luis de Llano hace algunos años y de cómo este, pese a que existe una sentencia de por medio, sigue sin cumplir con el dictamen de un juez.

Luis de Llano / Redes sociales

Te podría interesar: ¿Con cuántas mujeres se casó Luis de Llano? Estas fueron sus esposas antes del escándalo con Sasha Sokol

¿Qué pasó entre Luis de Llano y Sasha Sokol?

Luis de Llano y Sasha Sokol se conocieron en la década de los 80, cuando él tenía aproximadamente 39 años y ella 14. Luis era el productor de Timbiriche, grupo del que formaba parte Sokol.

La polémica llegó en 2022. En aquel entonces, el productor dio una entrevista con Yordi Rosado en la que reconoce haber tenido una relación sentimental con la artista cuando esta todavía era menor de edad.

Estas declaraciones molestaron a Sokol. Justo el 8 de marzo de aquel año, la celebridad compartió en redes sociales que estaba muy molesta por la forma en la que De Llano minimizó lo ocurrido. Aseguró haber sido manipulada para estar con él en aquel momento, señalando que hubo un “abuso de poder” en su romance.

Meses después, presentó una denuncia por daño moral en su contra. En 2023, un juez falla a favor de Sokol y le impone a Luis pagarle una indemnización y pedir disculpas públicas. El famoso intentó ampararse, lo que alargó el proceso.

En 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le niega el amparo al productor y mantiene firme la sentencia. En octubre de ese año, Sasha mencionó que Luis no había cumplido con lo establecido por la ley.

Sasha Sokol / Redes sociales

Te recomendamos: Benny Ibarra rompe el silencio sobre su tío, Luis de Llano, y el caso de Sasha Sokol: “Me duele”

¿Qué dijo Sasha Sokol sobre el caso contra Luis de Llano en este 8M de 2026?

A través de X (antes Twitter), Sasha Sokol hizo un post en el que comenzó diciendo que, pese a lo cansado que pueda ser, “jamás dejará de alzar la voz para pedir justicia”. Recordó cómo inició el proceso legal en contra de Luis de Llano y lo duro que fue llegar a una sentencia.

“El silencio jamás cambiará las cosas; aquí estoy, nuevamente, nombrando los hechos: hoy hace cuatro años denuncié públicamente a Luis de Llano. Después de ganar las dos primeras instancias y lograr que mi demanda llegara al más alto tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia lo sentenció, obligándolo a dar una disculpa pública y pagar una suma económica que será donada a una institución de defensa de menores”, indicó.

Señaló que el productor sigue sin cumplir con su sentencia, pues este argumenta que acatarla solo la “revictimizaría”. La artista afirmó que solo “la revictimiza” al no hacer “lo que le corresponde” y aseguró que no se cansará de luchar para que “asuma su responsabilidad”.

“Al día de hoy, Luis de Llano sigue sin pronunciar su disculpa. Tampoco ha cumplido con el resto. Su pretexto es que no quiere revictimizarme al hacer una disculpa pública, lo cual resulta por demás absurdo. Revictimizar significa profundizar el dolor emocional y exactamente eso hace Luis al evadir su obligación ante la justicia y ante mí. ¿Por qué es importante para mí que ofrezca esta disculpa? Porque al reconocer sus actos se estabiliza la verdad… aunque sea incómodo y aunque canse, vuelvo a alzar la voz como lo hacen tantas mujeres, ante la necesidad de que las cosas cambien; para mí y para todas”. Sasha Sokol

Hasta el momento, Luis de Llano no ha dicho nada ante las declaraciones de Sokol. En tanto que los fans de esta última se han solidarizado con ella y le han exigido al productor que “cumpla la sentencia”. Se desconoce lo que pasará con Luis si sigue sin cumplir el dictamen; algunos teorizan que podría ir a la cárcel. No obstante, esto no ha sido confirmado.

8M 2026



Dudé mucho si el día de hoy debía escribir algo o no. Dudé, porque sé que hay personas que están cansadas de mi historia.



La verdad yo también estoy cansada —y sé que muchas mujeres que buscan justicia

también lo están.



Estamos cansadas de plantear nuestros argumentos,… — Sasha Sokol (@SashaSokol) March 8, 2026

¿Quién es Sasha Sokol, cantante que denunció a Luis de Llano?

Sasha Sokol Cuillery

Actualmente tiene 55 años.

Se volvió famosa a raíz de su participación en el grupo ‘Timbiriche’. Dejó la agrupación en 1989.

Ha continuado su carrera musical en solitario y ha participado en varios proyectos de teatro.

Ha estado en varios reencuentros de la banda.

Mira: Mariana Garza apoya a Sasha Sokol tras demanda contra Luis de Llano: ‘Por y para ti’