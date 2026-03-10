Sasha Sokol responde a quienes culpan a sus padres por su relación con Luis de Llano: “Ellos no sabían”

La polémica entre Sasha Sokol y Luis de Llano Macedo volvió a encender las redes sociales. A cuatro años de que la cantante denunciara públicamente el vínculo que mantuvo con el productor cuando era menor de edad, nuevas críticas surgieron en internet, esta vez dirigidas hacia su familia.

Algunos usuarios comenzaron a cuestionar si los padres de la exintegrante de Timbiriche sabían de la relación o incluso si la permitieron. Ante estas especulaciones, la artista decidió responder directamente y aclarar lo que ocurrió dentro de su hogar cuando el caso salió a la luz.

Sasha Sokol y Luis de Llano / Redes sociales

Cronología del caso: ¿cómo empezó el proceso de Sasha Sokol contra Luis de Llano?

Para entender el contexto vale recordar los hechos en orden. Sasha Sokol y Luis de Llano se conocieron en los años 80, cuando él tenía alrededor de 39 años y ella 14; en ese tiempo, él era productor de Timbiriche y Sasha era integrante del grupo.

La polémica resurgió con fuerza en 2022, cuando Luis de Llano ofreció una entrevista con Yordi Rosado en la que reconoció haber sostenido una relación sentimental con Sasha cuando ella era menor de edad. Ese mismo 8 de marzo de 2022, Sasha Sokol publicó un mensaje en redes en el que expresó su molestia por la manera en que De Llano minimizó los hechos, y señaló que en ese vínculo hubo “abuso de poder” y manipulación. Meses después, la cantante presentó una demanda por daño moral.

En 2023, un juez falló a favor de Sokol, imponiendo a Luis de Llano la indemnización y la disculpa pública. El productor se amparó, prolongando el pleito legal. Finalmente, en 2025, la SCJN negó el amparo y dejó firme la sentencia. Para octubre de 2025, Sasha señaló que Luis no había cumplido con lo ordenado por la Corte, y en marzo de 2026 volvió a alzar la voz para subrayar el incumplimiento y exigir responsabilidad.

Luis de Llano, más cerca de ser obligado a disculparse con Sasha Sokol / Instagram:@sashasokolova

¿Por qué Luis de Llano no ha cumplido con la sentencia tras perder el caso contra Sasha Sokol?

A pesar de que la sentencia fue confirmada por la Suprema Corte, Sasha Sokol ha señalado que el productor todavía no ha cumplido con lo establecido por la justicia.

En pleno 8M de 2026, Sasha Sokol recordó que hace cuatro años denunció públicamente a Luis de Llano por el vínculo ilegal que él sostuvo con ella cuando era menor de edad, y subrayó que el proceso legal terminó con una sentencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obligó al productor a ofrecer una disculpa pública y pagar una suma por daño moral, monto que según ella será donado a una institución de defensa de menores. Así lo escribió:

“El silencio jamás cambiará las cosas; aquí estoy, nuevamente, nombrando los hechos: hoy hace cuatro años denuncié públicamente a Luis de Llano. Después de ganar las dos primeras instancias y lograr que mi demanda llegara al más alto tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia lo sentenció, obligándolo a dar una disculpa pública y pagar una suma económica que será donada a una institución de defensa de menores”. Sasha Sokol

Para Sasha Sokol, el punto clave es que Luis de Llano no ha cumplido con lo ordenado por la SCJN. Y fue contundente al rebatir el argumento del productor, quien dice no querer “revictimizarla” con una disculpa pública. Sokol respondió:

“Al día de hoy, Luis de Llano sigue sin pronunciar su disculpa. Tampoco ha cumplido con el resto. Su pretexto es que no quiere revictimizarme al hacer una disculpa pública, lo cual resulta por demás absurdo. Revictimizar significa profundizar el dolor emocional y exactamente eso hace Luis al evadir su obligación ante la justicia y ante mí. ¿Por qué es importante para mí que ofrezca esta disculpa? Porque al reconocer sus actos se estabiliza la verdad… aunque sea incómodo y aunque canse, vuelvo a alzar la voz como lo hacen tantas mujeres, ante la necesidad de que las cosas cambien; para mí y para todas”, se lee.

Sasha Sokol / Redes sociales

¿Por qué Sasha Sokol defiende a sus padres y pide no culpar a la víctima?

Uno de los momentos más comentados fue la respuesta de Sasha Sokol a quienes, desde redes sociales, culpan a sus padres de lo sucedido con Luis de Llano. La exTimbiriche compartió un mensaje que, asegura, refleja los comentarios que ha recibido:

“Una duda genuina: ¿los padres de Sasha a poco no sabían? Lo permitieron porque les convenía. Ojo: de ninguna manera defiendo a De Llano, pero los otros de algún modo se hicieron de la vista gorda”. Comentarios en redes

Sasha Sokol de joven / Instagram

Sasha contestó con firmeza, aclarando lo que pasó en su familia en cuanto supieron del vínculo con el productor:

“Mis padres no sabían de la relación y en cuanto se enteraron me sacaron del grupo. No solo eso, me mandaron a vivir al extranjero para alejarme de Luis”. Sasha Sokol

La cantante pidió no desplazar la responsabilidad hacia las familias ni culpar a las víctimas, porque hacerlo rebaja la gravedad de los actos del agresor. Lo dejó claro en otra de sus frases más potentes, que reitera el enfoque en la responsabilidad de Luis de Llano:

“Al desviar la responsabilidad del abusador, inevitablemente estás defendiendo al abusador. Por eso quiero que él acepte públicamente lo que en verdad pasó; para que la culpa recaiga en el único que la tiene: Luis de Llano”, finalizó.