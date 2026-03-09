Acusan a hijo de actor de ‘Vecinos’ de violencia contra su ex: “no exageres, cuidé de no pegarte tan fuerte”

En el marco del Día Internacional de la Mujer, una joven hizo pública una denuncia contra Pablo Ailekh Duarte, hijo del actor y comediante Pablo Valentín (Pedro en Vecinos). La denunciante asegura haber vivido violencia física, psicológica, verbal y económica, y respaldó su testimonio con fotografías evidenciando los golpes que supuestamente le propinaba. También afirma que el joven presuntamente la controlaba lo que ella publicaba sobre el 8M y presumía manipular a sus exnovias.

Daniela Arcega denuncia a 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗔𝗶𝗹𝗲𝗸𝗵 𝗗𝘂𝗮𝗿𝘁𝗲

¿Qué dice la denuncia contra Pablo Ailekh Duarte, hijo del actor de ‘Vecinos’, acusado de violencia por su exnovia?

De acuerdo con el testimonio difundido en redes sociales, la joven de nombre Daniela Arcega relató que desde hace un año había recibido advertencias de su entonces pareja para que no hablara sobre temas relacionados con el Día Internacional de la Mujer.

En su mensaje aseguró que él le había advertido que tendría consecuencias si se pronunciaba públicamente.

Daniela Arcega “Hace un año me dijiste que, si llegaba a subir algo respecto al 8M, me ibas a terminar, incluso te atreviste a confesar que a todas tus exnovias las obligabas a no hablar ni subir nada en apoyo al 8M, mencionabas con tanto orgullo que todas te habían hecho caso y que yo no iba a ser la excepción porque si no ‘iba a ver lo que me ganaba de tu parte’ amenazándome como siempre”

La denunciante también afirmó que durante la relación él supuestamente solía presumir que sabía manipular emocionalmente a sus exparejas para evitar que lo señalaran públicamente.

“Si mis ex no me han funado es porque sé cómo hacerle para que me odien y me quieran a la vez”, habría dicho él, según el testimonio compartido.

La joven señaló que durante meses guardó silencio porque creía que hablar podría arruinar la vida y la carrera de su expareja, algo que él mismo le habría hecho creer. Aunque en un inicio no mencionó el nombre del joven, poco después sí lo reveló.

¿Qué tipo de violencia denunció su exnovia contra Pablo Ailekh Duarte, hijo del actor de ‘Vecinos’?

En el mismo mensaje, la mujer afirmó que durante su relación con Pablo Ailekh Duarte supuestamente vivió violencia física, psicológica, verbal y económica, una situación que, asegura, la llevó a vivir momentos muy complicados emocionalmente.

Daniela Arcega “Hoy entiendo algo muy importante: yo no provoqué la violencia que viví. Por mucho tiempo guardé silencio sobre lo que viví durante mi relación con 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗔𝗶𝗹𝗲𝗸𝗵 𝗗𝘂𝗮𝗿𝘁𝗲. No fue fácil aceptar que pasé por violencia física, psicológica, verbal y económica.”

También reveló que en una ocasión su expareja minimizó una agresión física con una frase que la marcó profundamente: “Lo cual él minimizó diciendo: ‘No exageres cuide no pegarte tan fuerte’”.

La denunciante explicó que durante mucho tiempo llegó a pensar que ella era la responsable de lo ocurrido, algo que, según dijo, fue consecuencia de la manipulación emocional que vivió durante la relación.

“Me hiciste creer que yo había sido la mala, que yo había provocado lo que pasó, que la víctima habías sido tú. Y me la creí”. Daniela Arcega

La denunciante cerró su mensaje explicando que su objetivo no es destruir a nadie, sino romper el silencio y visibilizar lo que vivió: “Hoy decido hablar. No lo hago por venganza ni para destruir a nadie. Lo hago porque estuve a punto de no poder estar aquí para contarlo”.

La joven afirmó que decidió hablar ahora porque logró salir de la relación y entender que la violencia nunca es culpa de quien la sufre.

Hasta ahora, el joven señalado no ha emitido una postura pública sobre la denuncia difundida en redes sociales. Tampoco su padre el actor Pablo Valentin.

¿Quién es Pablo Ailekh Duarte, hijo del actor de ‘Vecinos’, y a qué se dedica?

Pablo Ailekh Duarte se presenta en redes sociales como actor y cantante, además de creador de contenido. En plataformas como Instagram y Threads comparte publicaciones con frases motivacionales, reflexiones personales y videos sobre su estilo de vida.

Según su propia descripción, estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, una de las escuelas más conocidas para la formación de actores en México.

En el ámbito actoral, se le atribuye una participación en la producción “Despierta”, donde habría interpretado el papel de un mesero, de acuerdo con registros disponibles en bases de datos de entretenimiento.

Además, en sus redes suele compartir fragmentos de interpretaciones actorales y videos donde muestra su faceta musical.

¿Quién es Pablo Valentín, actor de ‘Vecinos’ y padre de Ailekh Duarte?

El padre del joven es Pablo Valentín, actor y comediante mexicano conocido principalmente por interpretar al personaje “Pedro” en la popular serie de comedia Vecinos.

El actor, cuyo nombre completo es Javier Ailec Paulino Duarte Larrazábal, tiene 53 años y ha participado en diversas producciones de televisión como:

RBD: La familia

Un gancho al corazón

Los exitosos Pérez

Los simuladores

Para volver a amar

La fuerza del destino

Por amar sin ley

Pablo Valentín / Redes sociales

Su trabajo más reciente en televisión fue en la serie “Papás por siempre” en 2025, donde interpretó al personaje Nazario Olmos.

A principios de ese mismo año, el actor también se volvió tendencia tras contar en el programa “Miembros al aire” el accidente que casi le cuesta la vida cuando cayó desde aproximadamente 30 metros mientras cortaba una rama cerca de una barranca.

“Yo vivo a la orilla de una barranca y estaba cortando una rama, pero pues mal, ‘El coyote’ de ‘El correcaminos’ que hace las cosas mal… corté la rama con el serrucho y me ganó el peso. Caí 30 metros” Pablo Valentín

El actor explicó que sufrió cuatro huesos rotos, sacro, columna, pelvis y omóplato y pasó más de un mes hospitalizado antes de iniciar rehabilitación.