Pablo Valentín se sincera y revela: “Estuve a punto de quedar cuadrapléjico” ¡Un accidente le cambió la vida!

Pablo Valentín quien es parte del programa cómico Vecinos y participa en Tu vida es mi vida y en la segunda temporada de ¿Es neta, Eva? nos abrió su corazón para contarnos cómo se encuentra después del accidente que sufrió en 2018 y que casi le arrebata la vida.

Pablo Valentín se sincera sobre el accidente que tuvo y ¡casi le quita la vida!

“Aún tengo varias secuelas del accidente, como dolores en la columna baja, pero lo que me importa es que, gracias a Dios, estoy vivo” Pablo Valentín

¿Qué le pasó a Pablo Valentín?

Pablo nos platicó lo que le ocurrió:

“Estaba cortando una rama. Me subí a una barda de forma imprudente. Corté la rama, me ganó el peso y me caí a un barranco de cuarenta metros. Me rompí cuatro huesos: Sacro, columna, pelvis y omóplato. Los doctores me dijeron que estuve a punto de quedar cuadrapléjico. Estuve mes y medio en cama. Afortunadamente la libramos”, comentó.

El accidente le cambió la vida:"He aprendido que te puedes ir en cualquier momento. Valoras más lo que tienes. Cada día que me despierto lo hago con la mentalidad de ‘un día más de vida’ y ‘un día menos de dolor’. Pensé que no la iba a librar, pero Dios me hizo entender que aún no tenía que irme”.

Pablo Valentín y Mariana Treviño fueron pareja

Hace años, Pablo Valentín fue pareja de Mariana Treviño, quien ahora trabaja en Hollywood y el año pasado protagonizó la cinta A man called Otto, al lado de Tom Hanks.

Pablo nos dijo: “Siento tanto orgullo por ella. Es muy talentosa y se merece lo mejor. Yo siempre supe que ella iba a triunfar en el extranjero”.

“Seguimos en contacto y nos decimos bebé. Hasta un tatuaje nos hicimos los dos con esa palabra. Quedamos como amigos. Nos seguimos queriendo, amando y adorando”, finalizó.

